«Зенит» удивляет дорогущими кандидатами в нападение. А клуб точно определился, чего хочет?

«Зенит» не бросил якорь после двух подписаний. И это было предсказуемо. Игорь Дивеев привнёс в команду правильный паспорт и неплохие действия в обороне. Джон Джон по планам должен заменить Клаудиньо и частично Жерсона. Но в связи с уходом Маттео Кассьерры и Лусиано Гонду команде необходим центральный нападающий. И что мы видим после объявления о переходе бразильского полузащитника? Медиа разных стран, где по трансферам работают «Зенит» и российские клубы, запустили мощнейшую волну спекуляций. Ощущение, что сейчас нападающего для Питера ищут чуть ли не все агенты Бразилии, Турции или Португалии. А ещё скауты, инсайдеры и, конечно, инфлюэнсеры.

Подождите, а с одним Соболевым никак?

Похоже, в «Зените» не готовы рисковать и оставаться с одним номинальным центральным нападающим. А на первом сборе особо даже не тестировались иные опции. Александр всегда оказывался в старте, забил два мяча в ворота «Шанхай Порт» и один раз даже остался на второй тайм, в то время как остальные ушли отдыхать. Ситуативно, конечно, его мог заменить Ерохин или Луис Энрике, однако тренерский штаб, по крайней мере, на сборах не прибегал к большим экспериментам. Вера в Соболева была крепка всегда, а теперь она стала безальтернативной.

Но, кстати, удивительный факт. Хоть и не для всех. Александр Ерохин, получивший на сборах времени меньше, чем Соболев, забил столько же – два гола. Луис Энрике, в первой части сезона иногда игравший на позиции «девятки», оставался в основном на фланге. Поэтому в актуальном составе у Сергея Семака два выбора на позиции – Соболев и Ерохин. Даже если мы предполагаем, что первый будет играть в МИР РПЛ, а второй – в Фонбет Кубке России – этого всё равно недостаточно. Странно переходить с трёх профильных центрфорвардов на одного. Поэтому трансфер дополнительного страйкера, очевидно, случится.

Правда, странно, что «Зенит» так затянул с подписанием. Даже если предположить, что обо всём удастся договориться в ближайшие дни, новичок прибудет уже на второй сбор, где всё внимание – на Зимний Кубок. Следовательно, в игру придётся вписываться очень быстро, а это не всегда и не у всех получается.

Очевидный факт: «Зенит» пойдёт на зарубежный рынок. Так как форварды в РПЛ:

либо недоступны, как Мирлинд Даку, переход которого уже срывался;

либо слишком дорогие, как Константин Тюкавин или Дмитрий Воробьёв.

Брать условного Егора Голенкова тренерский штаб, вероятно, не очень хочет, так как это будет, по сути, дублёр Соболева. Так кто тогда?

Какие есть кандидаты?

Здесь тоже есть важные нюансы: «Зенит» после трансфера Джона Джона не готов расставаться с крупной суммой. Да, были консультации по Райану, который в итоге выбрал «Борнмут». В случае этого парня клуб был готов заплатить в районе € 30-35 млн, однако оказался не готов дополнительно переводить почти половину суммы на агентские комиссии. Сейчас изучают форвардов попроще. И более предсказуемых с точки зрения развития.

Самая свежая новость: «Зенит» близок к подписанию колумбийского нападающего Джона Дурана. Об этом сообщил L’Equipe вечером в воскресенье. По данным «Чемпионата», футболист согласился перейти в российский клуб, и сейчас ведутся переговоры с «Аль-Насром», именно этому клубу принадлежат права на форварда.

Вероятно, рассматривается такая конструкция: «Зенит» возьмёт игрока в аренду с правом выкупа летом. Ведь сейчас он в таком же статусе в «Фенербахче», однако новый тренер Доменико Тедеско не видит Дурана в составе. Поэтому и нужно уходить, а вице-чемпионы России для этого – подходящий вариант. Да, они потратятся на зарплату (неизвестно, о какой сумме идёт речь, учитывая сумасшедший контракт с «Аль-Насром» – около € 20 млн в год), однако сама аренда может быть как бесплатная, так и с частичным покрытием оклада игрока. Но пока официального решения нет. Значит, «Зенит» в любой момент может переключиться на других.

Клейтон Фото: Valter Gouveia/Zuma/ТАСС

Есть, например, давний кандидат – Клейтон из чемпионата Португалии. По нему «Зенит» вёл консультации ещё прошлым летом. И, по данным португальских медиа, даже предлагал € 15 млн. Однако тогда «Риу Аве» был против. Очевидно, клуб дожидался более выгодного оффера, ведь парень вошёл в топ-4 бомбардиров чемпионата. Но не дождался. Сейчас у него снова неплохой сезон (10+4 в 19 матчах чемпионата), а «Зенит» снова где-то рядом. Другой момент, что по типажу он не копия Соболева. Рост – 184 см, мощный и быстрый, здорово бежит за спину. Сейчас стороны якобы говорят о сумме в районе € 20 млн за 27-летнего бразильца. Не слишком ли много?

Помимо португальского рынка, клуб смотрит в сторону Турции. И там инсайдеры зацепились за две фамилии. Первая – нападающий «Фенербахче» Юссеф Эн-Несири. По данным журналиста Ягыза Сабунчоглу, «Зенит» уже вступил в переговоры. При этом ESPN ранее сообщал, ценник на игрока – от € 25-30 млн. Хотя зимой марокканец мог перейти в «Ювентус» на правах аренды с необязательным правом выкупа, однако в последний момент отказался. В прошлом сезоне у него 30 голов во всех турнирах, а в этом – семь в 15 матчах Суперлиги. Прыгучий, резкий завершитель с серьёзным европейским опытом. Тоже интересная опция. Но будет ли нападающему сборной Марокко интересна Россия?

Ещё один турецкий журналист Юнус Эмре Сел сообщил, что «Зенит» в переговорах с «Трабзонспором» по бразильскому нападающему Фелипе Аугусто. Оффер – € 10 млн + процент от перепродажи. Однако издание HaberTS добавило, что предложение посчитали слишком маленьким и отклонили его. С другой стороны, 21-летний бразилец в нынешнем клубе только полгода. Но уже забил девять голов в 19 матчах. «Трабзонспор» не самый бедный клуб, а в этом сезоне идёт к возвращению в топ-3. Так зачем отдавать главного нападающего в РПЛ?

«Зенит» в непростой ситуации. При наличии выбора клубу тяжело найти игрока, который дал бы качество, однако при этом по адекватной цене. До рестарта чемпионата меньше месяца. Пора бы уже что-то сделать.