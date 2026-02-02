Топ-события вторника: ЦСКА — «Краснодар» и «Зенит» — «Динамо», Овечкин в НХЛ, теннис и НБА

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 февраля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Овечкин забьёт?

Александр Овечкин в начале января выдал отличную серию с голами, поразив ворота соперника в четырёх матчах кряду. Однако затем последовал спад – в десяти последних встречах у Ови лишь две шайбы. «Вашингтон» сейчас ведёт отчаянную борьбу за плей-офф, победа над прямым конкурентом приблизит «столичных» к цели. Удастся взять два очка?

🏒 3:30: «Миннесота Уайлд» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Демидов прервёт серию без голов?

Иван Демидов в последних семи матчах не может поразить ворота соперников, но за этот отрезок российский нападающий набрал пять очков. Так что дела не так уж и плохи. Зато Кирилл Капризов в последних двух матчах огорчает соперников, а за последние пять встреч на счету 97-го номера пять голов. Улучшит ли Кирилл личную статистику?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: прорывной матч от Джоэла Эмбиида

У «Филадельфии» стартует серьёзная серия матчей на Западном побережье, притом дедлайн по обменам уже вот-вот. А «Клипперс» играют второй матч за 48 часов — и для их опытных игроков это непросто. Джоэл Эмбиид великолепен, а «Лос-Анджелесу» нужно хотя бы закрепиться окончательно в зоне плей-ин. Интересно, чья выдержка окажется сильнее?

«Сиксерс» при этом без одного из лидеров: Джордж отстранён на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил. Потери превысят $ 10 млн

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 5) — Джаниче Чен (Индонезия, WC), Абу-Даби, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Самсонова свой следующий матч после победы над чемпионкой ТБШ?

Людмила Самсонова успешно начала выступление на «пятисотнике» в Абу-Даби, обыграв в первом круге чемпионку Australian Open — 2020 Софью Кенин. Более того, во втором сете Людмила повесила американке «баранку». Теперь, чтобы пройти в 1/4 финала, россиянке надо справиться с индонезийкой Джаниче Чен, получившей от организаторов уайлд-кард. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Хейли Баптист — Эмма Наварро.

⚽️ 15:00: «Зенит» — «Динамо» Москва, Зимний Кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ 03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как завершится первый матч на зимнем турнире?

Стартовый матч Зимнего Кубка РПЛ, который пройдёт на территории ОАЭ. Четыре топовых клуба России сыграют друг с другом по одному разу. Первыми на поле выйдут футболисты «Зенита» и московского «Динамо». Сине-бело-голубые уже продали Жерсона и Матео Кассьерру, а также приобрели Джона Джона. Теперь они всерьёз нацелились на Джона Дурана. Клуб из Санкт-Петербурга провёл в январе два товарищеских матча с «Шанхай Порт». Итог — две убедительные победы сине-бело-голубых (4:1 и 6:0). «Динамо» дважды сыграло с китайскими клубами. Матчи с «Шанхай Шэньхуа» и «Чэнду Жунчэн» завершились вничью. В первом случае «Динамо» победило по пенальти, во втором — проиграло.

Неужели окажется в РПЛ? Эксклюзив Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран согласился перейти в «Зенит»

⚽️ 🎦 16:00: «Спартак» Москва — «Пюник», товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: справится ли «Спартак» с третьей командой Армении?

«Спартак» не лучшим образом провёл первую часть сезона. Шестое место — совсем не то, на что рассчитывали в красно-белом клубе. Зимой «Спартак» пригласил нового тренера — им стал испанец Хуан Карседо (ранее работал в «Пафосе»). А ещё спартаковцы оформили переход Владислава Сауся из «Балтики». «Пюник» пока что занимает третье место в чемпионате Армении, до первого — пять очков. В январе команда провела контрольный матч с «Уралом» и уступила клубу из Лиги PARI — 2:3.

Срджан вернулся спустя четыре месяца: Срджан Бабич присоединился к «Спартаку» на зимних сборах в Дубае после травмы

🏒 19:10: «Динамо» Минск — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 февраля 2026, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья серия поражений прервётся?

СКА впал в глубокий кризис – команда Игоря Ларионова проиграла семь матчей подряд, и просвета в игре практически не видно. Петербуржцев уже начали подпирать «Драконы», которые готовы сотворить чудо при новом тренере и попробовать выйти в плей-офф. У минского «Динамо» сейчас дела немногим лучше – команда проигрывает, в клубе происходят склоки, а лучший бомбардир лиги Сэм Энас в последних трёх играх набрал лишь одно очко. Исправит личную статистику американец?

⚽️ 19:15: ЦСКА — «Краснодар», Зимний Кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ 03 февраля 2026, вторник. 19:15 МСК ЦСКА Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в битве чемпиона России и обновлённого ЦСКА?

Команды встречались друг с другом в заключительном туре РПЛ перед зимним перерывом. Действующий чемпион России обыграл армейцев (3:2). Но тогда соперники рубились на юге страны, а теперь их ждёт встреча в ОАЭ. ЦСКА во время паузы обменял Игоря Дивеева в «Зенит» на Лусиано Гонду, купил у «Локомотива» Дмитрия Баринова, отправил Алеррандро и Родриго Вильягру в Бразилию. Плюс красно-синие расторгли контракт с Адольфо Гайчем и взяли у «Урала» перспективного нападающего Максима Воронова. У «Краснодара» в этом плане всё гораздо спокойнее. Пока можно отметить только то, что сорвался переход форварда «Пари НН» Хуана Боселли.

⚽️ 22:45: «Болонья» — «Милан», Серия А, 23-й тур

Интрига: «Милан» обыграет проблемную «Болонью» и приблизится к «Интеру»?

«Милан» отстаёт от «Интера» уже на восемь очков, но пока рано хоронить чемпионскую интригу в Серии А. Красно-чёрные провели на один матч меньше, соответственно, в случае победы они приблизятся к соседям. «Болонья» рухнула на девятое место в таблице. Одна победа в 10 предыдущих матчах — очень слабый результат для участника еврокубков. В пяти предыдущих домашних встречах с «Миланом» «Болонья» одержала всего одну победу. Правда, это было в прошлом сезоне.

Прекрасный ход со стороны руководства «Милана»: Официально Мик Меньян подписал новый контракт с «Миланом»

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Челси», Англия — Кубок лиги, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» прервёт победную серию «Челси» и пройдёт в финал Кубка лиги?

Победитель лондонского дерби (речь о сумме по итогам двух матчей) окажется в финале Кубка лиги. Шансы «Арсенала» выше, поскольку он выиграл первую встречу (3:2). Команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ (ближайший преследователь отстаёт на шесть очков). А как она выступила на общем этапе ЛЧ! Восемь побед в восьми матчах, всего четыре пропущенных мяча. «Челси» тоже напрямую пробился в 1/8 финала ЛЧ, а в чемпионате оказался на пятом месте. Команда одержала пять побед подряд во всех турнирах.

Потеря для лидера АПЛ: Официально «Арсенал» объявил, что чемпион Европы выбыл на длительный срок и будет прооперирован

⚽️ 23:00: «Альбасете» — «Барселона», Кубок Испании, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» выкинет из турнира обидчика «Реала»?

После сенсационного вылета «Реала» из Кубка Испании «Барселона» автоматически стала главным претендентом на трофей. Впереди — игра с «Альбасете». Это, на минуту, тот самый клуб, что выбил из турнира «Реал». К слову, «Альбасете» одержал уже четыре победы подряд во всех турнирах, три из них пришлись на второй испанский дивизион. «Барса» тоже выиграла четыре раза подряд. Она занимает первое место в Примере, сохраняет шансы на победу в Кубке Испании и напрямую вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.