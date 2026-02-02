Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Статьи

Криштиану Роналду хочет бойкотировать матч Аль-Наср, причины, подробности, чем недоволен португалец, Жорже Жезуш, Аль-Хиляль

Роналду устроил бунт в «Аль-Насре»! Готов к бойкоту, чтобы повлиять на руководство
Кирилл Закатченко
Криштиану Роналду
Криштиану пропустит встречу чемпионата Саудовской Аравии.

В последнее время мы всё больше следим за Криштиану Роналду в контексте его погони за 1000 голов. Каждый забитый мяч португальца находит отражение в новостных лентах. Кстати, сейчас у ветерана 961 гол. Однако теперь Роналду привлёк внимание совсем по другой причине.

Чем недоволен Роналду

Изначально появилась информация, что главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш намерен предоставить Роналду отдых. 2 февраля команду ждёт встреча чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом». Опытный тренер хочет снизить нагрузку на Криштиану, который отбегал 79 минут во встрече с «Аль-Холудом» (3:0). Она состоялась 30 января. Впереди — игра с «Аль-Иттихадом» (6 февраля). Естественно, нужно, чтобы к ней Роналду подошёл в хорошем состоянии. Кстати, 5-го числа португалец отпразднует свой 41-й день рождения.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 20-й тур
02 февраля 2026, понедельник. 18:15 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
1-й тайм
0 : 0
Аль-Наср
Эр-Рияд

А дальше издание A Bola выкатило громкий инсайд. Оказывается, Роналду намерен бойкотировать ближайший матч с «Аль-Риядом» из-за недовольства руководством «Аль-Насра». Несколькими ведущими клубами страны управляет государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Криштиану недоволен тем, как распределяются средства. Он жалуется на недостаток инвестиций в «Аль-Наср».

В это трансферное окно состав команды пополнил только 21-летний полузащитник из Ирака Хайдер Абдулкарим. «Аль-Хиляль» (лидер чемпионата Саудовской Аравии), в свою очередь, потратил на новичков почти € 44 млн. € 30 млн ушли на 18-летнего нападающего из «Ренна» Кадера Мейте. Роналду считает, что руководители «Аль-Насра» работают неэффективно, особенно в сравнении с конкурентами.

Криштиану Роналду Подробнее

В структуре управления «Аль-Насра» находятся два португальца. Это Симау Коутинью (спортивный директор) и Жозе Семеду (генеральный директор). Впрочем, их полномочия были заморожены в начале месяца решением совета директоров клуба. И вряд ли это обстоятельство радует Криштиану.

Бойкот Роналду не первый признак недовольства в «Аль-Насре». В середине января Жезуш заявил, что его нынешний клуб «не обладает такой политической властью, как «Аль-Хиляль». Раньше он тренировал клуб, который сейчас возглавляет таблицу чемпионата. Заявление вызвало серьёзный общественный резонанс, а «Аль-Хиляль» требовал забанить Жезуша на срок от шести месяцев до года.

Жорже Жезуш

Жорже Жезуш

Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Сколько потратили «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» за последние годы

После такой информации очень интересно сравнить некоторые показатели. Общая стоимость состава «Аль-Хиляля» сейчас составляет € 190 млн, «Аль-Насра» — € 133 млн. Роналду перешёл в клуб из Саудовской Аравии 31 декабря 2022 года. Давайте посчитаем, сколько с того момента потратили денег две топовые команды. В сезоне-2023/2024 «Аль-Хиляль» перевёл другим клубам за трансферы € 376,1 млн, в сезоне-2024/2025 — € 102,95 млн, а в нынешнем — € 145,01 млн. Общая сумма затрат за указанный период — € 624,06 млн.

Теперь давайте посчитаем, сколько потратил «Аль-Наср». Сезон-2023/2024 — € 164,01 млн, сезон-2024/2025 — € 140,35 млн, сезон-2025/2026 — € 104,97 млн. Итог — € 409,33 млн. Получается, «Аль-Наср» потратил на укрепление состава более чем на € 200 млн меньше конкурента.

Футболисты «Аль-Хиляля»

Футболисты «Аль-Хиляля»

Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

А что с заработком клубов на этом отрезке? Цифры «Аль-Насра»: € 1,52 млн + € 20,12 млн + € 11,65 млн = € 33,29 млн. Цифры «Аль-Хиляля»: € 1,38 млн + € 14,85 млн + € 11,52 млн = € 27,75 млн. Получается, «Аль-Наср» чуть больше зарабатывает на трансферах, но меньше тратит.

Но гораздо важнее другая цифра. С момента переезда Роналду в Саудовскую Аравию его команда не завоевала ни одного официального трофея. «Аль-Хиляль» за это время стал чемпионом страны, двукратным победителем Кубка Саудовской Аравии, двукратным победителем Суперкубка страны. Пять трофеев. Выходит, недовольство Криштиану можно признать вполне обоснованным?

Таблица чемпионата Саудовской Аравии
