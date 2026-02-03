Топовейший трансфер «Зенита»! Главное о скандальной звезде Джоне Дуране

Год назад его переход стал самым дорогим за окно — € 77 млн. Что случилось после и почему саудовцы рады избавиться от колумбийца?

Джон Дуран в шаге от перехода в «Зенит». Ещё год назад представить трансфер этого игрока в российский клуб было просто невозможно. В январе 2025-го колумбийский нападающий стоил € 77 млн.

Дуран родился и вырос в Сарагосе, но не в испанской, а в колумбийской – небольшом городе с населением в 26 000 человек. В детстве Джон видел всякое, и, если бы не футбол, мог бы связаться с криминалом. Так случилось с некоторыми его друзьями. Однако, к счастью для Дурана, он оказался одарённым спортсменом. Правда, талант его разглядели не все – в 11 лет будущая звезда колумбийского футбола не прошёл отбор в академию «Арко Сарагоса». Но затем отправился в Медельин (второй по величине город страны) и был принят в школу клуба «Энвигадо».

В феврале 2019 года в возрасте 15 лет и двух месяцев (!) Дуран дебютировал на профессиональном уровне за первую команду «Энвигадо». В сентябре забил свой первый мяч в чемпионате в ворота «Рионегро Агилас». Разумеется, Джон стал самым молодым автором гола в истории своего клуба. Тогда нападающий уже играл и за сборную Колумбии U17.

Было понятно, что в колумбийском чемпионате Дуран надолго не задержится. Джон прогрессировал, стал стабильно забивать. Правда, в январе 2021-го за 17-летним на тот момент нападающим приехали покупатели не из Европы – его приобрёл за сумму, равную € 1,7 млн (по данным Transfermarkt), «Чикаго Файр». В клуб МЛС Дуран отправился через год, достигнув совершеннолетия, и провёл там один сезон. За это время стоимость колумбийца выросла до € 29,5 млн. По крайней мере, столько «Астон Вилла» заплатила американцам за Джона в январе 2023-го, чтобы забрать его в Англию. Это до сих пор самая дорогая продажа в истории МЛС. В «Чикаго Файр» форвард набрал 8+6 в 28 матчах.

Джон Дуран в «Астон Вилле» Фото: Michael Steele/Getty Images

Перед трансфером в бирмингемский клуб Дуран дебютировал в товарищеских встречах за первую сборную Колумбии. Когда же Джон начал забивать за «Астон Виллу», о нём узнал весь мир. Молодой игрок не стал основным нападающим у Унаи Эмери – за два года поучаствовал в 55 матчах АПЛ, но в стартовый состав попал только семь раз. Конкурировать пришлось с форвардом сборной Англии Олли Уоткинсом. Тем не менее он положил 12 мячей. Ещё восемь голов у Дурана было в других турнирах – по три в Лиге чемпионов и Лиге конференций, два в Кубке английской лиги. В ЛЧ он забил победный мяч «Баварии» (1:0), огорчал «Болонью» и «РБ Лейпциг». В ЛК один из голов – в ворота «Аякса».

На топ-уровне Дуран показал себя нападающим с набором сильных качеств. Он физически крепкий при своём росте 185 см – достаточно хорошо держит борьбу. Умно открывается и бежит за спины. Умело контролирует мяч, двигаясь к воротам соперника. Классно исполняет удары – зачастую низом, прилично бьёт издали и играет на опережение. В Англии Джон выглядел голодным до игры и трофеев, в сентябре 2024-го его признали лучшим футболистом месяца в составе «Астон Виллы». Его результативные выходы на замену запомнили многие.

Дурана уже не устраивала роль «джокера» – ему хотелось большего. Велись переговоры о его трансфере в «Челси» и «Вест Хэм». К январю 2025-го в список претендентов на колумбийца добавились «ПСЖ» и «Барселона». Но тут пришло предложение из Саудовской Аравии, от которого не смогли отказаться ни «Астон Вилла», ни сам Джон. «Аль-Наср» согласился заплатить за нападающего € 77 млн плюс € 13 млн бонусами. Это сделало Дурана самым дорогим игроком в истории колумбийского футбола. Джону саудовцы дали зарплату в размере € 20 млн в год, чтобы он принял предложение играть в атаке «Аль-Насра» в паре с Криштиану Роналду.

На первой же тренировке Роналду тепло поприветствовал и обнял Дурана. Джон, по его собственным словам, празднуя голы с Криштиану, чувствовал себя словно в игре FIFA. Не мог поверить в реальность происходящего. За полгода в «Аль-Насре» он наколотил 12 мячей в 18 матчах. Это, впрочем, не помогло его новой команде взять какой-нибудь трофей – «Аль-Наср», как обычно, проиграл «золотую гонку» в Саудовской Аравии и выбыл в полуфинале азиатской Лиги чемпионов.

Джон Дуран и Криштиану Роналду в «Аль Насре» Фото: Al Nassr FC/Getty Images

Оказалось, в Эр-Рияде Дурану живётся не так сладко, как все думали. Ещё когда колумбиец перешёл в «Аль-Наср» британские СМИ писали, что колумбиец хочет снять апартаменты в Бахрейне и оттуда летать на тренировки (дорога в одну сторону занимает около полутора часов), поскольку в Саудовской Аравии не приветствуется совместное проживание пар, не состоящих в браке. Джон опасался, что у его девушки возникнут проблемы из-за этого. «Аль-Наср» опровергал слухи.

Кстати, в «Аль-Насре» Дуран познакомился с российским судейством. Год назад Кирилл Левников удалил колумбийца в матче с «Аль-Иттифаком». Джон в ходе конфликта шлёпнул соперника ладонью по голове, тот картинно упал, и наш рефери вынул из кармана красную карточку.

В июне саудовские СМИ сообщили: Дурану всё же мешают личные проблемы в Саудовской Аравии, отражаются на его психологическом состоянии и игре. Колумбиец хочет уйти из «Аль-Насра» и вернуться в Европу. Ещё через месяц клуб из Эр-Рияда отпустил Джона. Нападающего отдали в аренду на год «Фенербахче».

Турецкий этап карьеры Дурана и вовсе начался со скандала. Marca написала, что колумбиец не явился на первую тренировку «Фенербахче» в середине июля, и процитировала тогдашнего главного тренера команды Жозе Моуринью, который назвал поступок форварда «неуважением». Но позже новость была удалена. Джон – вообще с непростым характером. Он может устроить конфликт с соперниками, иногда зарабатывал глупые красные карточки (в общей сумме пять за карьеру). А в декабре 2025-го совершил откровенную провокацию, забив «Галатасараю» в дерби. Форвард спас свою команду от поражения голом на 90+5-й минуте при счёте 0:1. После чего вскочил на рекламный щит перед фанатами противника и схватил себя за пах, празднуя успех. «Галатасарай» пожаловался на колумбийца в прокуратуру. Лидер Суперлиги потребовал завести уголовное дело на Дурана.

Джон Дуран празднует гол в ворота «Галатасарая» Фото: Yagiz Gurtug/Getty Images

«Отличался» Джон и в соцсетях. После некоторых комментариев его хейтили фанаты МЛС. А когда «Астон Вилла» затягивала переговоры о трансфере Дурана, нападающий удалял все фото и упоминания о своём клубе, подписывался на того, кто хотел его купить.

За сборную Колумбии Дуран с сентября 2022-го сыграл 17 матчей, в которых забил три гола. На Кубке Америки – 2024, где команда дошла до финала, он сидел на скамейке под Кордобой из «Краснодара». В отборочном цикле ЧМ-2026 четырежды попал в основу, шесть раз вышел на замену и набрал 2+1. Положил по мячу Чили и Парагваю. В июне Дуран был внезапно исключён из заявки на игру с Аргентиной. По официальной версии – из-за травмы спины. Однако Marca сообщала, что у нападающего случился конфликт в раздевалке с Хамесом Родригесом, Хефферсоном Лермой и даже главным тренером Нестором Лоренсо. Согласно источнику, Джон был очень недоволен партнёрами и крайне агрессивно повёл себя. С того дня Дуран в сборную Колумбии не вызывался.

«Нужен кто-то, кто окажет Дурану психологическую и социальную поддержку. Потому что он подвергается сильной критике – отчасти обоснованной, а отчасти нет. Это сильно на него влияет», – объяснял случавшиеся у Джона вспышки гнева тренер «Энвигадо» Вильбер Пиреа.

Джон Дуран в сборной Колумбии Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

В «Фенербахче» Дуран не оправдал ожиданий в спортивном плане, что удивительно, учитывая его результативность в «Астон Вилле» и даже в «Аль-Насре» на фоне слабой мотивации форварда в Саудовской Аравии. В 21 матче нынешнего сезона (в основе – 12) колумбиец набрал 5+3. Три гола забил в чемпионате Турции, один в Суперкубке страны и один в квалификации Лиги чемпионов в ворота «Фейеноорда». А вот на общем этапе Лиги Европы Джон не совершал результативных действий, впрочем, и сыграл там всего 153 минуты из-за повреждений и непопадания в стартовый состав. Травма вывела Дурана из строя на два месяца. В «Фенербахче» ждали большего от игрока, на чью аренду и зарплату стамбульский клуб потратил за полсезона не менее € 10 млн.

«Зенит» в лице Дурана подписывает потенциальную звезду РПЛ. Для лиги это топ-переход. Если Сергей Семак раскроет колумбийца на все сто, Джон будет столь же важной фигурой для петербургской команды, как Кордоба для «Краснодара». Но если тренер не справится с его непростым характером или сам легионер не найдёт мотивации для игры в РПЛ, сине-бело-голубые получат проблему с нападающим, а не её решение. Правда, если речь пока что идёт об аренде до конца сезона – это не так страшно.