Новый клуб Игнатьева, большой заработок «Челябинска». Главные трансферы Первой лиги

Российские команды мощно готовятся к весенней части сезона. «Зенит» охотится за Джоном Дураном, но и в Лиге Pari трансферы не хуже.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Иван Игнатьев — из «Оренбурга» в «Арсенал»

Иван Игнатьев в «Арсенале» Фото: arsenaltula.ru

Девять – столько клубов сменил воспитанник «Краснодара» за последние четыре года. Один из самых талантливых игроков инкубатора имени Сергея Галицкого никак не раскроет свой талант. В 18 лет Игнатьев дебютировал в Мир РПЛ, потом забивал в еврокубках. А затем доигрался до чемпионата Алжира.

«Рубин» потерял на трансфере Игнатьева € 7 млн. В «Крыльях», «Локо» и «Сочи» тоже не пошло. Был даже отрезок в сербском «Железничаре» из Панчева (где-то должен быть город Рифмово) – по словам очевидцев, Игнатьев там даже не общался с одноклубниками.

Форвард реанимировал карьеру в армянском «Урарту». Дмитрий Гунько предоставил Игнатьеву полную свободу. В 2024-м Иван оформил 13+6 в 19 матчах. Почему после такого удачного отрезка Игнатьев уехал в Алжир – на этот вопрос не ответит, наверное, и сам футболист.

Сейчас Игнатьеву 27 лет. В «Оренбурге» играл мало – провёл на поле всего 242 минуты и не реализовал пенальти в дебютной встрече. Вспоминаем сильные качества нападающего – забеги за спину и высокую стартовую скорость. Может, пригодится в борьбе за место основной «девятки», которое сейчас занял Максим Максимов.

Руслан Куль — из «Шинника» в «Оренбург»

Руслан Куль в «Оренбурге» Фото: fcorenburg.ru

Куль подавал большие надежды в «Локо» – был в одном потоке с Тимуром Сулеймановым, Никитой Иосифовым и Алексеем Мироновым. Потом Руслан попал в систему тульского «Арсенала». И затем перебрался в «Химик» из Новомосковска. Так начался долгий путь наверх.

Куль был хорош в «Соколе» на уровне Leon-Второй лиги. Однако не закрепился в «Родине». Как обычно бывает в таких случаях, руку помощи протянул «КАМАЗ». Здесь Куль познакомился с Ильдаром Ахметзяновым и провёл удачные полгода в сезоне 2023/2024 – 3+1 в 19 матчах.

В «Шиннике» Куль раскрылся как универсал, способный закрыть все позиции в атаке. Сильные стороны 25-летнего игрока – работоспособность, активность в прессинге, скоростные данные. Куль не очень результативен, зато пашет за четверых. К слову, «Оренбург» заплатил 3 млн рублей отступных. Для «Шинника» это потеря – Булойчик тщательно подбирал состав, и Куль играл важную роль на поле. Руслан заслужил шанс в РПЛ, тем более Ахметзянов хорошо знаком с его возможностями.

Абу-Саид Эльдарушев — из «Балтики» в «Ротор»

Абу-Саид Эльдарушев Фото: fc-baltika.ru

Пришёл в аренду с возможностью выкупа. Парадоксально, но буквально в позапрошлом сезоне Эльдарушев был важной частью «Акрона». В Первой лиге конкурировал с венесуэльцем Андресом Понсе, однако не выпадал из обоймы. Не выделялся скоростными данными, но отлично играл между линиями, действовал нестандартно и креативно. Про таких говорят – умный нападающий.

В сезоне перед повышением в классе Эльдарушев положил 10 голов в 37 встречах во всех турнирах, дебютировал в РПЛ, забив «Локомотиву» (2:3) и… ушёл в «Балтику» в Первую лигу.

В «Акроне» про Эльдарушева уже забыли, ведь пришёл Артём Дзюба. В «Балтике» форвард со временем потерял место в составе. Играл у Александра Грищенко, потом – у Андрея Талалаева, однако весной проиграл конкуренцию – на его счету всего 3+4 в 26 матчах. Поэтому вместо второго захода в РПЛ с «Балтикой» Эльдарушев уехал в Беларусь, где стал чемпионом с «Витебском» – забил три гола в 15 встречах.

В «Роторе» надеются, что 24-летний Эльдарушев вернёт себе форму времён «Акрона». В обратном направлении проследовал Кирилл Никишин – тут «Ротор» промахнулся, поэтому «Балтике» надо придумать, куда отправить бывшую звезду ЮФЛ и МФЛ.

Владислав Камилов — из «Оренбурга» в «Уфу»

Владислав Камилов в «Уфе» Фото: fcufa.pro

Поразительно! Камилов отыграл в этом сезоне больше всех матчей за «Оренбург», но получил билет на выход. Ладно, если углубиться в цифры, то по игровым минутам Владислав не вошёл даже в топ-10.

Смысл громкого начала в том, что Камилов – наверное, самый работоспособный российский футболист, который на протяжении всей карьеры нигде не сидел на скамейке. Даже в новотроицкой «Носте» его до сих пор вспоминают добрым словом. Нынешний главный тренер ульяновской «Волги» Михаил Белов тогда дал ему шанс во Второй лиге – и не ошибся.

30-летний опорник знаком с «Уфой» – провёл здесь 2,5 года. Ушёл после вылета в драматической развязке стыковых матчей с «Оренбургом». Многим запомнился дублем во встрече со «Спартаком» (3:0). После «Уфы» Камилов выступал за «Ахмат» – 65 матчей в РПЛ.

Такие футболисты точно пригодятся команде Омари Тетрадзе в битве за выживание. В первой половине сезона «Уфе» как раз не хватало характера.

Магомед Якуев — из «Ахмата» в «Уфу»

Магомед Якуев в «Уфе» Фото: fcufa.pro

Известно, что самый талантливый воспитанник академии «Рамзан» – это Лечи Садулаев. Но мало кто знает про Якуева, который тоже подавал большие надежды. Сейчас ему 21 год. Начинал вообще опорником, однако ещё на молодёжном уровне переквалифицировался в крайнего полузащитника. У него отличная скорость и неплохой дриблинг. Любит бить по воротам, но страдает точность.

С 2023 года Якуев регулярно работал с основой «Ахмата» и даже иногда забивал на сборах. Однако за главную команду за всё время отыграл лишь 245 минут. «Уфа» – шанс заявить о себе по-настоящему.

Глеб Пополитов — из ЦСКА в «Чайку»

Глеб Пополитов в «Чайке» Фото: vk.com/chaykafc

18-летний вингер настолько хорош, что за последний год совершил уже три перехода: в июле – в «Чайку», в сентябре стал игроком ЦСКА, а теперь вернулся в команду Дмитрия Комбарова на правах аренды.

Без шуток, Пополитов действительно в порядке – у него есть скорость, дриблинг и поставленный удар. Уже дебютировал в РПЛ. На старте сезона Первой лиги был одним из лидеров «Чайки». В ноябре 2025-го дебютировал за сборную России U19. Оформил 1+1 в матче с Иорданией (6:1). «Чайка» серьёзно усиливается под предстоящую гонку за выживание.

Алексей Бердников — из «Арсенала» в «Челябинск»

Алексей Бердников Фото: arsenaltula.ru

После ухода Александра Гапечкина в «Чайку» команде Романа Пилипчука нужен был новый правый защитник. 29-летний Бердников способен закрыть оба фланга. Но слева позицию прочно застолбил Ян Гудков. Поэтому опытный Бердников, скорее всего, подвинет Раиля Абдуллина.

Из плюсов – у Бердникова шикарный объём работы на поле и отличная доставка в штрафную. Из минусов – не совсем понятно, на кого подавать. В атаке «Арсенала» в этом сезоне за игру на втором этаже отвечали Амур Калмыков и Максим Максимов. Нападающие «Челябинска» Вильфрид Эза и Тимур Жамалетдинов заточены под другой стиль игры. Но трансфер все равно качественный.

Родион Печура — из «Кубани» в «Енисей»

Родион Печура в «Енисее» Фото: ФК «Енисей»

Воспитанник «Минска» быстро ворвался на взрослый уровень – уже в 18 лет дебютировал в чемпионате Беларуси. Был одним из ключевых игроков команды – оформил 6+14 в 80 встречах во всех турнирах. По данным Transfermarkt, в начале 2025-го «Кубань» заплатила за Печуру € 60 тыс. (откуда деньги?). Рубка во Второй лиге оказалась слишком сложной для парня, который, помимо всего прочего, постоянно отвлекался на поездки в молодёжную сборную Беларуси. Да и сама «Кубань», мягко говоря, не блистала.

Переход в «Енисей» – шанс для Печуры заявить о себе на уровне Первой лиги. Команда давно ищет замену для Александра Ломакина, который покинул Красноярск летом 2025-го. Профильная позиция Печуры – атакующий полузащитник. Может играть по флангам атаки и даже в центре нападения. Лучше всего раскрывается именно в средней линии. Если повезёт, увидим его умные передачи из глубины. Ну и сам Родин умеет завершать атаки.

Матвей Урванцев — из «Челябинска» в «Пари НН»

Матвей Урванцев Фото: Пресс-служба «Челябинска»

За несколько лет Урванцев прошёл путь от ЮФЛ до РПЛ. «Пари НН» заплатил «Челябинску» более 70 млн рублей (по данным Transfermarkt). Журналист Иван Карпов пишет, что зарплата игрока составит 600 тысяч рублей в месяц. По цифрам всё скромно – 3+2 в этом сезоне за «Челябинск», однако Урванцев действительно выделялся даже на уровне Первой лиги.

Форвард прошёл через академию Коноплёва, был в системах «Спартака», «Сатурна» и «Чертаново». 21-летний Урванцев здоров вписался в состав «Челябинска» – можно отметить скорость, работу в прессинге и в единоборствах. Хорошо сохраняет мяч, полезен в подыгрыше. Переход на уровень РПЛ был лишь вопросом времени. Урванцеву хватило всего полгода – большая редкость, мимо которой трудно пройти.

Ну а «Челябинск» здорово заработал. Купили Матвея за € 12 тысяч, продали за € 780 тыс. Правда, теперь придётся искать нового нападающего. Урванцев ведь был «лимитчиком».

Артур Галоян — из «Торпедо» в «Шинник»

Артур Галоян Фото: ФК «Торпедо»

В РПЛ Галоян так и не заиграл – ни в «Балтике», ни в «Акроне» закрепиться не смог, да и в ЦСКА переход летом 2021 года так и не состоялся.

Зато в Первой лиге всегда был важным игроком и тащил свои команды. Так было у Сергея Игнашевича в «Торпедо», в «Велесе», «Алании» и в том же «Акроне» до повышения в классе. Несмотря на все проблемы москвичей, возвращение в родной клуб ожидалось грандиозным. Ещё в сентябре Галоян рассказывал, что у него цель – сборная Армении, а для этого нужно играть не в ФНЛ. Но в 19 матчах Первой лиги на его счету 0+0.

Хотя претензии к 26-летнему полузащитнику имеют под собой мало основания. Он второй в «Торпедо» по передачам в штрафную (113), с запасом лучший по передачам под удар (30), второй по обводкам (40) и лидер по ожидаемым голевым передачам (3,44).

«Шинник» в лице Галояна получает игрока, который даёт заметный буст атакующим действиям команды, что при качественной игре в обороне делает ярославцев ощутимо сильнее.