ЦСКА нашёл жёсткого новичка в Португалии. Сбегал перед игрой, наступал на голову сопернику

ЦСКА покупает центрального защитника – Игоря Дивеева заменит Матеус Рейс. В воскресенье «Чемпионат» первым написал о переговорах московского клуба с лиссабонским «Спортингом» по поводу приобретения бразильца. Затем ESPN добавил, что, несмотря на попытки португальцев затруднить трансфер и интерес к 30-летнему игроку от «Коринтианса», стороны близки к сделке. Российский клуб предложил лучшие условия. По информации Record, «Спортинг» согласился отпустить Рейса, у которого заканчивается контракт в июне 2026-го, свободным агентом в качестве благодарности за его верность команде.

Матеус – воспитанник известного бразильского «Сан-Паулу», он и родился в финансовой столице страны. До 2018 года защитник играл только в Бразилии. Провёл 47 матчей без результативных действий в местной Серии А за «Сан-Паулу» и «Баию», которая арендовала его на сезон-2017. В ещё более молодом возрасте Рейс уезжал в аренду в клуб низшего дивизиона «Атлетико Сорокаба». В общем, на родине ничем особенным не выделялся, в сборные ни в каком возрасте не вызывался.

По-настоящему Рейс раскрутил карьеру уже в Португалии. Сначала в январе 2018-го его арендовал «Морейренсе», за который, впрочем, защитник сыграл только дважды. А летом того же года Матеус ушёл на полноценный контракт в «Риу Аве». За команду из округа Порту бразилец отыграл два с половиной сезона. В 66 матчах забил один мяч и сделал аж 11 голевых передач. Дважды участвовал с «Риу Аве» в Лиге Европы, правда, оба раза его команда вылетала ещё в отборочных раундах. В сентябре 2020-го Рейс попал в скандал. На фоне интереса к нему со стороны «Порту» и «Олимпиакоса» отказался играть за «Риу Аве» во встрече с «Виторией Гимарайнш». Требовал трансфера. Руководство клуба разозлилось на Матеуса – защитника отстранили, и он пропустил всю первую половину сезона-2020/2021.

«Рейс отказался играть прямо в день матча – это стало для нас большой неожиданностью, – говорил президент «Риу Аве» Антониу Силва Кампуш. – Мы не можем мириться с таким отношением. Мы вели переговоры с другим клубом, а он хотел, чтобы всё произошло быстрее. Это было неуважением к клубу, который так много ему дал. Если мы уступим Рейсу, остальные футболисты будут поступать таким же образом. Мы дадим пощёчину любому, кто проявляет неуважение к «Риу Аве». Тем более это не первый случай. Два года назад он бросил команду, никому ничего не сказав, перед выездным матчем с «Морейренсе». Когда мы поняли, что произошло, Рейс уже вызвал такси и уехал».

Тем не менее Матеус добился трансфера. В феврале 2021-го «Спортинг» арендовал бразильца, а летом подписал его как свободного агента. Президенту «Риу Аве» оставалось только кусать локти из-за упущенной выгоды.

Пять лет в «Спортинге» – лучшие годы в карьере Рейса. Матеус сыграл 222 матча за эту команду, забил три мяча и сделал 11 голевых передач. Ему доверяли и Рубен Аморим, и работавшие в «Спортинге» после ухода этого тренера в «Манчестер Юнайтед» Жоау Перейра и Руй Боржеш. С лиссабонцами Рейс завоевал пять трофеев, включая три чемпионских титула – в 2021, 2024 и 2025 годах. В «золотые» сезоны бразилец, правда, не был твёрдым игроком стартового состава (выходил то в основе, то на замену), тем не менее внёс серьёзный вклад в победы «Спортинга».

За лиссабонскую команду Рейс сыграл в четырёх сезонах Лиги чемпионов. В общей сумме – 28 матчей на топ-уровне, так что опыт у Матеуса гигантский. Выходил против звёзд «Манчестер Сити», «Арсенала», дортмундской «Боруссии», «Баварии» и «ПСЖ». А в мае 2020-го бразилец ещё раз угодил в скандал в Португалии. В победном для «Спортинга» финале Кубка страны с «Бенфикой» (3:1) Рейс зарубился с Андреа Белотти и в одном из эпизодов наступил на голову упавшему итальянцу. Самое интересное, что защитник избежал карточки. А вечером того дня было опубликовано видео, на котором Матеус и его партнёры, празднуя завоевание трофея, кричали: «Здесь мы наступаем на головы!»

Матеус Рейс в «Спортинге» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

«Бенфика» подала протест на судейство в финале Кубка Португалии. Просила наказать Рейса и Максимилиано Араухо за «многочисленные акты агрессии против Белотти», требовала раскрыть переговоры главного арбитра с VAR и грозила обратиться в УЕФА и ФИФА. Более того, руководство «Бенфики» заявило, что не пустит на свой стадион сборную Португалии, пока не будет обеспечена честная конкуренция. Матеусу в итоге влепили дисквалификацию – забанили сразу на четыре игры. Вообще, за карьеру у будущего новичка ЦСКА восемь удалений, в том числе за конфликты с соперниками.

В нынешнем сезоне у Рейса 20 матчей, в стартовом составе – девять. Бразилец набрал два результативных балла, сделав голевые передачи во встречах с «Тонделой» и ABC. У «Спортинга» в составе есть четыре более молодых и перспективных с точки зрения будущей продажи центральных защитника, поэтому клуб уже не особо нуждался в услугах Матеуса.

Хотя у Рейса есть сильный козырь – он универсальный футболист. Приблизительно одинаковое количество матчей за карьеру бразилец провёл на позициях центрального и левого защитника. Учитывая также игру слева в тройке. Он спокойно закроет фланг при необходимости. Для центрбека у Матеуса и рост-то не очень высокий – 184 см.

«Если мы хотим задействовать одного из центральных защитников в атаке, то Рейс подходит под это благодаря своим качествам. Он – быстрый. Он хорош и в центре обороны, и на фланге», – говорил Аморим, когда подписывал Матеуса в «Спортинг».

Как сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, Рейс привлёк ЦСКА именно тем, что обладает хорошим пасом и скоростью. Главному тренеру Фабио Челестини нужен центральный защитник с такими качествами. Ещё полгода назад, когда армейцы играли с дуэтом Дивеев – Виллиан Роша, невозможно было предположить, что во второй части сезона основной для команды будет пара Рейс – Лукин. Либо Рейс – Жоао Виктор. Но в футболе всё иногда меняется невероятно быстро.