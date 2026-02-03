Большие итоги трансферного окна в Европе. Разбор главных сделок топ-5 лиг

Трансферное окно в топ-5 европейских лигах – всё! Бумаги оформлены, контракты – годичные и не только – согласованы. Кто-то из новичков уже играет и приносит пользу, кому-то дебютировать только предстоит.

Как правило, основной трансферный движ происходит летом. Зимой – поскромнее. Но тем не менее в январе 2026-го в каждой из больших лиг случились интересные переходы. Англия, Испания, Италия, Франция, Германия: все главные сделки – вашему вниманию!

Англия: доминирование «Сити», лотерея «Ливерпуля», активность «Вест Хэма» и ностальгия «Виллы»

На фоне травм Рубена Диаша и Йошко Гвардиола, а также на фоне постоянных проблем со здоровьем Джона Стоунза «Манчестер Сити» был обречён на подписание центрального защитника. Сначала из аренды в «Уотфорде» отозвали 20-летнего воспитанника Макса Аллейна, несколько раз он сыграл в паре с Абдукодиром Хусановым. Но быстро стало ясно, что нужен кто-то готовый – на «здесь и сейчас».

Этим кем-то стал Марк Гехи. Летом он почти перешёл в «Ливерпуль» из «Кристал Пэлас» – сделка сорвалась в самый последний момент. Гехи остался в Лондоне, и всё указывало на то, что он бесплатно покинет «Пэлас» летом 2026-го – как только закончится его контракт. «Ливерпуль» сохранял к нему интерес, плюс обозначились «Арсенал» и «Бавария».

Однако зимой центральный защитник резко понадобился «Сити», и Гехи переехал в Манчестер. Цена вопроса – чуть больше € 20 млн. Тренер «Пэлас» Оливер Гласнер негодовал: в начале сезона в «Арсенал» продали Эберечи Эзе, теперь – капитана Гехи. Однако отмотать назад было нельзя. Гехи подписался с «Ман Сити» и уже даже сыграл два матча.

Дебютировал против «Вулверхэмптона» и помог своей новой команде уверенно выиграть – 2:0. А затем был матч с «Тоттенхэмом», и там Гехи, как и весь «Сити», полностью провалил второй тайм. Вели 2:0, но в итоге сыграли 2:2 и позволили «Арсеналу» оторваться ещё больше.

К слову, один из мячей в ворота «Тоттенхэма» забил ещё один новичок «Сити» – Антуан Семеньо. Этот трансфер на бумаге выглядел намного менее очевидным, чем переход Гехи.

Семеньо великолепен. Он дал два с половиной мощнейших сезона за «Борнмут», в АПЛ-2025/2026 забил за красно-чёрных 10 мячей. Антуан точно заслужил повышение. Другое дело, что в «Сити» на флангах атаки – Райан Шерки, Фил Фоден, Жереми Доку, Савиньо. Бернарду Силва тоже может там сыграть.

Не все они хороши. Плюс, конечно, бывают травмы. Однако всё равно конкуренция на флангах атаки очень большая. Казалось, явного места в старте для Семеньо нет.

Однако «Сити» его всё равно купил, выложил под € 70 млн . Это самая дорогая сделка января-2026. И Семеньо зашёл с козырей! На его счету 4+1 в пяти матчах. Причём он успел забить уже в трёх турнирах: в АПЛ, в Кубке Англии и в Кубке лиги. Совсем скоро сыграет в Лиге чемпионов, на плей-офф его можно заявить. Вероятно, забьёт и там.

Пеп Гвардиола попробовал Семеньо и слева, и справа. И Антуан уже показал своё невероятное умение забивать. У него много сильных качеств: это и скоростной дриблинг, и бешеная пробивная мощь. Но, пожалуй, главный его скилл – это умение реализовывать моменты. Он не центральный нападающий, однако у чужих ворот абсолютно летален. И в «Сити» уже это показал.

Антуан Семеньо Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Также зимой «Ман Сити» отпустил нескольких игроков. В частности, в «Ноттингем Форест» ушёл вратарь Штефан Ортега. Это качественный голкипер, но в «Сити» сделали ставку на Джанлуиджи Доннарумму и Джеймса Траффорда. В этом сезоне Ортега не сыграл ни одного матча. Впрочем, «Ноттингем» он наверняка усилит. К тамошним вратарям Матсу Зельсу и Джону Виктору накопилось много вопросов.

Плюс из Манчестера в Лондон переехал Оскар Бобб. Очень талантливый парень, Гвардиола высокого его котировал, давал игровую практику. И Бобб здорово себя показывал. Но – травмы. В прошлом сезоне Бобб отыграл меньше 200 минут (с учётом клубного чемпионата мира). В нынешнем – 739. Вроде бы дела пошли на лад, однако в конце 2025-го он вновь травмировался и выбыл из строя.

В итоге «Сити» и Бобб решили не мучить друг друга, и норвежец отправился в «Фулхэм». Причём за игрока, у которого к 22 годам уже толстая медицинская карта, лондонцы не пожалели € 30 млн. По меркам АПЛ, конечно, не космос. Но всё же и не копейки. «Фулхэм» – хорошая площадка, чтобы стабильно играть и прогрессировать. Главное – было бы здоровье.

Ещё один большой зимний игрок в Англии – «Вест Хэм». Команда Нуну Эшпириту Санту борется за выживание, и теперь у неё появились два новых форварда. Никлас Фюллькруг отправился в «Милан», а «молотобойцы» тем временем подписали Тати Кастельяноса из «Лацио» и Пабло из португальского «Жил Висенте».

Кастельянос – известный в большой Европе футболист. У него был яркий сезон в «Жироне» с покером в ворота «Реала». Затем – почти 100 матчей за «Лацио». И вот теперь – «Вест Хэм». Маурицио Сарри в ужасе. У него и так недобор футболистов, а тут ещё и Кастельяноса увели. Впрочем, € 29 млн за нападающего, который в первой половине сезона забил всего два мяча , – выглядит как неплохой бизнес для «Лацио». Особенно если учесть, что от переизбытка денег римляне не страдают.

Что же касается Пабло, то до трансфера в «Вест Хэм» у него не было опыта выступлений в топ-чемпионатах. И к разговору о бизнесе: летом 2025-го «Жил Висенте» выкупил его у «Фамаликана» за € 250 тыс., а сейчас продал в Англию более чем за € 20 млн. М – маржинальность!

Также «Вест Хэм» забрал у «Фулхэма» качка Адама Траоре, которого Нуну отлично знает по совместной работе в «Вулверхэмптоне». Испанец уже дебютировал в матче с «Челси» и в концовке устроил дикую заварушку: сначала буквально как котёнка взял за шкирку и вышвырнул с поля Марка Кукурелью, а затем полез ещё и на Жоао Педро. В итоге начали толкаться стенка на стенку, судья долго всё это разруливал, и игра встала на паузу на довольно продолжительное время.

Под самый дедлайн «Вест Хэм» успел оформить аренду защитника Акселя Дисаси из «Челси» за € 2 млн. А ещё «Вест Хэм» стал автором самой дорогой зимней продажи из АПЛ в другой чемпионат. Одна из главных звёзд клуба последних лет Лукас Пакета за € 42 млн вернулся в Бразилию – во «Фламенго». Это рекордный для чемпионата Бразилии трансфер «на вход».

Пакета – воспитанник «Фла». Вероятно, вываливая за него такие гигантские деньги, клуб из Рио даёт понять всей Южной Америке: главные на этом континенте МЫ! А ещё даёт понять потенциальным контрагентам из-за рубежа: у нас есть деньги – если захотите кого-нибудь у нас купить, расчехляйте кошельки. Вы либо заплатите, сколько мы скажем, либо сделки не будет.

Свой трансферный рекорд дважды за зиму побил и «Кристал Пэлас». В начале января за € 40 млн купил у «Тоттенхэма» Бреннана Джонсона. А перед закрытием трансферного окна за € 50 млн взял у «Вулверхэмптона» норвежского форварда Йёргена Ларсена.

«Тоттенхэм» вернул из Испании в Англию Конора Галлахера, и он уже поучаствовал в отъёме двух очков у «Ман Сити». Ассист на великий гол Доминика Соланке ударом скорпиона оформил именно Галлахер.

Конор Галлахер Фото: Molly Darlington/Getty Images

А «Астон Вилла» вернула после нескольких лет их странствий Тэмми Абрахама и Дугласа Луиса. Абрахам поиграл в «Роме» и «Милане», а в первой части нынешнего сезона побегал ещё и за «Бешикташ».

Что же касается Луиса, летом 2024-го он за € 50 млн перешёл как раз из «Виллы» в «Ювентус». В Турине – провалился. Дальше – бесславная аренда в «Ноттингем Форест». И теперь возвращение в «Виллу»: аренда до конца сезона с правом выкупа. В накладе команда Унаи Эмери точно не останется, формат сделки максимально безопасный.

Дуглас Луис и Унаи Эмери Фото: Neville Williams/Getty Images

И напоследок вернёмся к «Ливерпулю». Марка Гехи мерсисайдцы упустили и пошли за другим защитником. Летом к ним присоединится Жереми Жаке – новый суперталант из «Ренна». 20 лет, 190 см, три десятка матчей на взрослом уровне и от € 60 до € 70 млн за трансфер – сумма варьируется в зависимости от бонусов.

«Ливерпуль» перехватил Жаке у «Челси». Лондонцы хотели забрать игрока уже сейчас, а мерсисайдцы согласились оставить его в «Ренне» до лета . Плюс, по данным инсайдеров, проект, представленный «Ливерпулем», показался французу более убедительным.

Потенциал у Жаке – бешеный. Но когда такой юный игрок сразу переходит в большой клуб – это всегда лотерея. Кто-то разрывает с ходу. А кому-то нужно больше времени на раскачку. Адаптация, давление – всё это нужно учитывать. К примеру, у Лени Йоро, ещё одного талантливого защитника из Франции, в «Манчестер Юнайтед» пока идёт очень туго. Так что посмотрим, что в следующем сезоне в «Ливерпуле» покажет Жаке.

Испания: шумный «Атлетико» и две истории «Барселоны»

Самым активным игроком на трансферном рынке среди испанских топов стал «Атлетико». Клуб оформил две самые дорогие покупки и две самые дорогие продажи в Ла Лиге этой зимой . Не сказать, что у «Атлетико» была большая конкуренция. Чемпионат Испании не богат, клубы вынуждены ужиматься. Плюс «Барселона» с «Реалом» этой зимой вели себя достаточно тихо. Однако факт остаётся фактом: четыре самые большие сделки провернул именно «Атлетико».

Помимо Конора Галлахера, который уже был упомянут в разделе про Англию, «Атлетико» отпустил в «Аталанту» Джакомо Распадори. Это очень специфический игрок, потенциал которого до конца не удалось раскрыть ни в одной команде. Пробовали и в «Сассуоло», и в «Наполи», и в сборной Италии – Джек выдавал яркие вспышки, временами был очень полезен, но никогда – стабилен.

Полгода у Диего Симеоне Распадори был игроком ротации. Он успел забить два мяча, однако в целом не запомнился ничем. Так что для «Атлетико» отбить потраченные на Распадори € 22 млн – вполне неплохой исход. Теперь раскрыть Джакомо попытается главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино.

Почему Распадори понадобился Палладино? Да потому, что уже которое трансферное окно на чемоданах сидел Адемола Лукман. Он давно порывался уйти из «Аталанты». Началось это ещё при Джан Пьеро Гасперини. У них был конфликт, в какой-то момент Лукман даже подал официальный запрос на трансфер. Затем вместо Гаспа пришёл Иван Юрич – Лукман поругался и с ним.

В итоге Адемола наконец свободен. Он отправился в «Атлетико». Те же € 35 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов готов был дать и «Фенербахче». Более того, писали, что личный контракт турки предлагали даже лучше, чем «Атлетико». Но Лукман выбрал Мадрид.

Адемола Лукман Фото: atleticodemadrid.com

Нигериец в пиковом возрасте – ему 28 лет. Скорость, техника, напор, завершение – у Лукмана классный атакующий арсенал. Другое дело, что брать футболистов, которых раскрыл Гасперини – это очень большой риск, доказано многократно. Далеко не все, кто был хорош в системе Гаспа, так же хороши вне этой системы. И «Атлетико» уже на этом обжёгся. Летом из «Аталанты» взяли флангового защитника Маттео Руджери. Теперь думают, куда его пристроить.

В любом случае трансфер Лукмана – самый громкий в Ла Лиге из категории «на вход». Свои лучшие матчи нигериец провёл на позиции инсайда в схеме 3-4-2-1. «Атлетико» периодически играет по такой схеме. Однако чаще мадридцы всё-таки играют с четвёркой защитников – 4-4-2 или 4-2-3-1. Как Симеоне будет использовать Лукмана в такой конфигурации – вопрос.

Ещё один существенный трансфер «Атлетико» – это 20-летний игрок центра поля Родриго Мендоса. Он воспитанник «Эльче», отбегал два сезона в Сегунде. А в этом сезоне ярко ворвался в Ла Лигу – как, впрочем, и весь «Эльче». Плюс Мендоса сыграл за сборную Испании на чемпионате мира U20 и уже пробился в команду U21. По данным Фабрицио Романо, «Атлетико» платит за молодого полузащитника € 16 млн. Плюс «Эльче» может получить бонусы.

Для «Эльче» это с большим отрывом самая дорогая продажа в истории. За предыдущего рекордсмена Лукаса Бойе «Гранада» в своё время заплатила вдвое меньше.

Ветерану Коке уже 34. Замена нужна. Возможно, в потенциале «Атлетико» видит её как раз в лице Мендосы. А ведь есть ещё 22-летний Пабло Барриос. Встанут с Мендосой в пару – и закроют середину поля на годы вперёд. Звучит как план!

Помимо «Атлетико», внимания заслуживают и трансферы «Барселоны». Там нет таких больших сумм, но есть большие, хорошо знакомые имена. Во-первых, в Каталонию вернулся Жоау Канселу. Причём вернулся не без приключений – по-другому «Барса» в последние годы трансферы и не проводит.

Сначала клуб официально объявил о переходе Канселу – а потом вдруг удалил новость! Прошло немного времени, и о трансфере объявили вновь. И больше новость не трогали. До конца не ясно, почему изначально новость пришлось удалить. Однако была версия, что затерялся какой-то важный документ – то ли со стороны «Барсы», то ли со стороны «Аль-Хиляля».

В итоге все документы нашлись, Канселу приехал и уже сыграл два матча – с «Реалом Сосьедад» и «Овьедо». «Барселона» получила отличного футболиста в обойму. Канселу способен закрыть оба фланга, классно подключается к атаке. По типажу – абсолютно «барселонский» игрок. Собственно, Канселу уже был в «Барсе» в сезоне-2023/2024 и доказал это.

Другое дело, что португалец не самый простой человек. В разных командах у него бывали проблемы и с партнёрами, и с тренерами. Ханс-Дитер Флик – известный поборник дисциплины. У него не забалуешь, футболисты «Барселоны» отлично это знают. Если Канселу будет позволять себе лишнего, ничем хорошим для него это не закончится, как бы полезен он ни был на поле.

Жоау Канселу Фото: Alex Caparros/Getty Images

Главная беда этой зимы в испанском футболе – Марк-Андре тер Штеген. К концу 2025-го он наконец-то восстановился от травмы, но было очевидно, что с таким Жоаном Гарсией первый номер тер Штегену не светит. И он поехал в аренду в «Жирону». Его заявили под нетипичным для вратарей Ла Лиги №22, это был отдельный сюжет. Прервали аренду Доминика Ливаковича, посадили на скамейку Пауло Гассанигу – и тер Штеген сразу попал в основу.

Марк-Андре сыграл с «Хетафе» и «Овьедо». А дальше – травма подколенного сухожилия. И уже пошли разговоры, что он может вернуться в «Барсу» – спустя всего пару недель после того, как оттуда ушёл. Немцу можно только посочувствовать. Последние годы карьеры – сплошные травмы. Здоровья, Марк-Андре тер Штеген!

Марк-Андре тер Штеген Фото: Alex Caparros/Getty Images

Италия: неудача «Интера», срыв топ-трансфера в «Милан», метания «Ромы» и мучения Сарри

Лидер Серии А «Интер» этой зимой пошёл по пути трансферного воздержания. Несколько сделок «нерадзурри», конечно, провернули. Но совсем по мелочи. За € 3,5 млн купили у «Модены» 23-летнего полузащитника Яниса Массолена и оставили его до конца сезона в аренде. Плюс распихали по арендам тех, кто уже был на балансе клуба. Это, в частности, касается Кристьяна Аслани, который перебрался в «Бешикташ» и в дебютном матче был удалён через шесть минут после выхода на поле.

Из «Интера» мог уйти Давиде Фраттези, интерес к нему проявляли «Галатасарай» и «Ноттингем Форест». Ему на замену миланцы присмотрели Кёртиса Джонса из «Ливерпуля». Но в итоге Джонса в Италию не отпустили, и потому «Интер» решил оставить Фраттези у себя.

Плюс «нерадзурри» искали латераля на правый фланг. Без Дензела Думфриса тяжко. Ни Луис Энрике, ни Карлос Аугусто не в силах его заменить. Были слухи о возможном возвращении Ивана Перишича. Также «Интер» вёл переговоры с «Аль-Иттихадом» насчёт Муссы Диаби. Наконец, «нерадзурри», как и другим итальянским топам, очень нравится Марко Палестра. Но разговаривать по нему сейчас сложно. Он принадлежит «Аталанте», а играет в «Кальяри» на правах аренды. Разорвать эту цепочку зимой было невозможно.

В итоге «Интер» – без нового латераля. А «Милан» – с новым нападающим. Из «Вест Хэма» приехал Никлас Фюллькруг и уже даже забил. Причём его гол в ворота «Лечче» оказался победным. Фюллькруг вышел на замену со сломанным пальцем ноги (!) и уверенно воткнул головой . Она, по счастью, не сломалась.

До последних часов трансферного окна «Милан» мог подписать ещё одного форварда – Жан-Филиппа Матета. Француз чётко дал понять, что намерен покинуть «Кристал Пэлас». С ним разговаривали и «Ноттингем Форест», и «Ювентус». Но в итоге на медосмотр Матета затащил «Милан». И тут вылезла проблема: колено нападающего не устроило врачей «россонери». Сейчас пишут, что французу вообще может понадобиться операция.

Никлас Фюллькруг Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Наряду с «Миланом» охоту на форвардов вёл и «Ювентус». Помимо Матета, туринцы общались с Юссефом Эн-Несири, пытались вернуть Рандаля Коло Муани, по слухам, интересовались Александром Сёрлотом и даже Мауро Икарди. Но в итоге остались с Джонатаном Дэвидом и Луа Опенда.

Впрочем, Дэвид в последних матчах начал показывать, почему летом 2025-го за него грызлись сразу несколько больших клубов. Канадец раззабивался, так что проблема форварда – по крайней мере, первого – сейчас стоит перед «Юве» не так остро, как ещё пару месяцев назад.

Главной новостью января для туринцев могло стать продление контракта с Кенаном Йылдызом. Это главный молодой актив клуба, один из лидеров. Сохранить его принципиально важно. В январе продлиться не успели, но в Италии пишут, что ещё буквально чуть-чуть – и Йылдыз с «Юве» скрепят свои отношения новым длинным контрактом.

А пока – туринцы взяли для Кенана подмену. Это Жереми Бога. Когда-то он был прекрасен в «Сассуоло» и полезен как ролевик в «Аталанте». Дальше была «Ницца», и в этом сезоне Бога вместе с командой провалился вниз французской таблицы. И тут нарисовался «Юве»: Жереми перешёл в аренду до конца сезона с опцией выкупа.

Где в Италии в январе кипела жизнь, так это в столице . «Рома» и «Лацио щедро угощали новостями! Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри очень недовольны. Гасперини недоволен спортивным директором «Ромы». А Сарри недоволен буквально всем, что происходит в «Лацио». Но обо всём по порядку.

Начнём с Гасперини. В первые полгода он дал очень приличный результат и наметил контуры игры, которую шаг за шагом ставит. При этом далеко не все новички, которых Гасп получил летом, его удовлетворили. Аренду Леона Бэйли досрочно прервали, игрок уже вернулся в «Астон Виллу». Могли также прервать аренду Костаса Цимикаса. Он не устраивает Гасперини. Тренер публично говорил, что грек (пока) не в состоянии выполнять его требования. Однако в итоге по воле обстоятельств Цимикас всё-таки остался в «Роме».

Эван Фергюсон, арендованный у «Брайтона», забил несколько мячей и временами был очень неплох. Но у него регулярно возникают проблемы со здоровьем. И «Рома» знала об этом, когда его подписывала. В Англии у Фергюсона было то же самое. Альтернатива ирландцу – Артём Довбик. Однако он не очень подходит под стиль Гасперини. Плюс у него была травма в конце 2025-го, и сейчас он тоже травмирован

По велению Гасперини, «Рома» вышла на зимний рынок. Джан Пьеро хотел центрального защитника – но так его и не получил. Впрочем, имена кандидатов, которые фигурировали в СМИ, в любом случае вызывали вопросы. Писали, к примеру, про Дениса Вавро из «Вольфсбурга», у которого когда-то не получилось в «Лацио», и про Джейдена Остерволде из «Фенербахче».

Помимо игрока в центр обороны, Гасперини хотел форварда. Он просил, чтобы подписали Джакомо Распадори. И «Рома» вступила в переговоры – но «Аталанта» оказалась шустрее.

Джакомо Распадори Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

В итоге римляне арендовали у «Астон Виллы» Дониэлла Малена. И пока нидерландец выглядит здорово. Уже успел забить, и в целом складывается впечатление, что для футбола Гаспа, для прессинга и больших объёмов беговой работы Мален подходит.

При этом самые серьёзные деньги этой зимой «Рома» инвестировала в 18-летнего нападающего Робиниу Ваша. За парня, который сыграл два десятка матчей на взрослом уровне, «Марселю» отвалили € 22 млн. Гасперини, безусловно, умеет раскрывать таланты. Но кажется, что вложение таких средств в столь юного парня – особенно при том, что нужен был форвард в старт – это очень большой риск.

Робиниу Ваш Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Впрочем, соседний «Лацио» легко посоревнуется с «Ромой» в том, кто из них более рисковый. Летом, когда Маурицио Сарри вернулся в клуб, от него утаили, что грядёт трансферный бан. Сарри узнал об этом уже после подписания контракта – и тем не менее остался! По его собственным словам – из любви и уважения к болельщикам.

Наступила зима. «Лацио» наконец-то получил возможность покупать. Но, как известно, чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. Или как в случае с «Лацио» – продать что-нибудь нужное. Сарри говорил, что Маттео Гендузи – одна из центральных фигур в его команде. И действительно: в последние годы француз был одним из лидеров «Лацио» – и при Сарри, и при других тренерах. «Фенербахче» принёс € 28 млн – и Гендузи тут же отбыл в Стамбул.

Маттео Гендузи Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Примерно то же самое произошо и с Тати Кастельяносом. «Вест Хэм» предложил – и президент «Лацио» Клаудио Лотито согласился. На замену Кастельяносу подписали Петара Раткова из «Ред Булл Зальцбурга». Журналисты спросили Сарри, что он думает об этом футболисте – тренер ответил, что не знает его, потому что не смотрит чемпионат Австрии. В принципе, это всё, что нужно знать о положении дел в «Лацио» .

На замену Гендузи подписали Кеннета Тейлора из «Аякса». Интересный трансфер, но как быстро Тейлор привыкнет к Серии А после Эредивизии – большой вопрос. Также «Лацио» арендовал у «Аталанты» не пригодившегося ей Даниэля Мальдини, а ещё подписал 19-летнего поляка Адриана Пшиборека.

Вывод один: синьор Сарри, держитесь!

Франция: «ПСЖ» (не) обидел «Барсу», феномен в «Лионе», усиление из «Краснодара»

Чемпионат Франции уже несколько лет живёт со слоганом «лига талантов». И вот в январе 2026-го Лига 1 получила серьёзную подпитку талантов из-за рубежа. Ещё до Нового года «Лион» объявил об аренде Эндрика. Бразилец совсем не играл у Хаби Алонсо, и аренда виделась самым логичным шагом. Правда, вскоре после ухода Эндрика Алонсо покинул «Реал». И любопытно, как бы бразилец чувствовал себя при Альваро Арбелоа.

Возможно, его бы перестали так явно чехлить.

Впрочем, что было бы, если бы, мы уже не узнаем. Пока мы видим, что Эндрик даёт качество в «Лионе». В первом же матче – гол в ворота «Лилля» в Кубке Франции. Затем – ассист в игре против «Бреста». После этого – хет-трик в ворота «Метца»! Дальше, правда, был матч с «Лиллем» в чемпионате, где Эндрик не отметился результативными действиями. Но «Лион» всё равно одержал победу.

Прямо сейчас команда Паулу Фонсеки на серии из 10 побед во всех турнирах. «Лион» делит третье место в чемпионате с «Марселем», а также с первого места вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Эндрик Фото: Sathire Kelpa/Getty Images

После перехода Эндрика матчи «Лиона» смотрит кратно больше людей. Теперь за французским клубом следит огромное число бразильцев по всему миру. Пожалуй, даже Жуниньо Пернамбукано, при всех его заслугах, не давал такого маркетингового эффекта. Впрочем, он играл и забивал свои великие штрафные до такого пышного расцвета медиа, время было другое.

На фоне таких удачных результатов – и футбольных, и просмотровых – «Лион», который в последние годы утопает в финансовых проблемах, расщедрился на усиление. Помимо Эндрика, клуб арендовал у «Олимпиакоса» нападающего Романа Яремчука, а также подписал полузащитника молодёжной сборной Дании Ноа Нарти. В дебютном матче – с «Лиллем» в чемпионате – Нарти забил победный мяч.

Эндрик приехал во Францию из «Реала», а из «Барселоны» приехал Дро Фернандес. Приехал – и сделал больно Ханс-Дитеру Флику. Тренер сам об этом заявил.

«Я очень любил этого парня. Конечно, я разочарован. Но это футбол. Мы будем уважать его решение. Он это знает, однако я любил этого парня. Здесь [в «Барселоне»] у него тоже было большое будущее».

Дро всего 18 лет – исполнилось в начале января. Он – кантерано «Барсы», в этом сезоне дебютировал за основную команду. У него заканчивался контракт, и, по словам Жоана Лапорты, была договорённость, что парень его продлит. Однако затем Дро и его представители изменили решение и выбрали переход в «ПСЖ».

В контракте Фернандеса были прописаны мизерные отступные – всего € 6 млн. У «ПСЖ», как мы помним, уже был опыт активации отступных футболиста «Барселоны». Правда, сумма была побольше – € 222 млн. Тогда заплатили ровно столько, сколько было написано в контракте. А в случае с Дро решили заплатить чуть больше фиксированной суммы – не € 6 млн, а € 8 млн. Вроде как для того, чтобы не портить с «Барсой» отношения. Хотя не очень понятно, могут ли дополнительные € 2 млн как-то на это повлиять.

Для «Барселоны» история не очень приятная. Впрочем, «Ла Масия» – это бездонный мешок талантов. Так что у «Барсы», вероятно, не убудет. А вот как сложится карьера Дро в Париже – большой вопрос. В СМИ писали, что парень был недоволен тем, как мало он играл в «Барсе». И вроде как в «ПСЖ» ему пообещали больше игровой практики. Пока он её не получил. В заявку на матч со «Страсбургом» попал, однако на поле не вышел. Будем посмотреть.

Ещё один талант приехал во Францию из Англии. В поисках игровой практики Итан Нванери на правах аренды перешёл из «Арсенала» в «Марсель». Перешёл – и встретил Тимбера. Точно такого же Тимбера, как в «Арсенале». Дело в том, что параллельно с Нванери в «Марсель» из «Фейеноорда» перешёл Квинтен Тимбер – брат-близнец Юрриена Тимбера, с которым Нванери играл в «Арсенале».

Нванери и Квинтен Тимбер синхронно дебютировали в матче с «Лансом» и свалили его с первого места. Итан ещё и победный гол забил. В прошлом сезоне он очень ярко ворвался в состав «Арсенала». Но в сезоне нынешнем играл не так много. В «Арсенале» бешеная глубина состава буквально на всех позициях. А Нванери совсем юн – ему только 18 лет. Бороться с Букайо Сакой, Нони Мадуэке и другими бистами пока тяжеловато. Так что переход в «лигу талантов» для получения стабильной практики и для развития в случае с Нванери – самое то.

Ещё один талант вернулся во Францию из «Краснодара». За полгода Гаэтан Перрен так и не стал твёрдым игроком основы у Мурада Мусаева и теперь будет выступать за «Лилль».

Перрен никогда раньше не играл в еврокубках и сейчас сможет закрыть этот гештальт. «Лилль» пробился в стыковые матчи Лиги Европы и зарубится там с «Црвеной Звездой» Деяна Станковича. Станкович и Перрен успели пересечься в РПЛ и теперь встретятся вновь. Интересно, вспомнят друг друга?

Гаэтан Перрен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Германия: проблема «Баварии», новый талант в «РБ Лейпциг» и человек из Омска

Бундеслига – чемпион по нишевым, в своём роде андеграундным трансферам. Большую сделку могла заключить «Бавария» – если бы продлила контракт с Деотшанкюлем Юпамекано. Это был бы важный внутриклубный трансфер. Но пока француз не подписал новый контракт. И всё ещё не факт, что подпишет.

«РБ Лейпциг» продолжает пылесосить французский рынок в поисках самородков. На этот раз заприметил 20-летнего центрального защитника Абдула Коне из «Реймса». € 17 млн и ещё полгода на обкатку в Лиге 1 – «Лейпциг» не жадный и готовый ждать. Классика.

«На сейчас» «РБ» арендовал Браяна Груду у «Брайтона». Он шикарно показал себя в «Майнце», за € 30+ млн уехал в Англию. Причём уехал в клуб с отличным скаутингом. В клуб, который шарит в талантах и умеет их раскрывать. Однако выше игрока подмены за полтора года Груда не вырос. Впрочем, ему всего 21 год. В «Лейпциге», вероятно, вновь почувствует, каково это – каждый матч начинать в старте. Плюс возвращение в родной чемпионат – это тоже может пойти на пользу.

Окончательно распрощался с «Вердером» Наби Кейта. Помните такого? Тот самый, который в 2018-м поехал в «Ливерпуль» к Юргену Клоппу за € 60 млн. Теперь он в «Ференцвароше». Сначала играл на правах аренды, а теперь подписал полноценный контракт. Кейта всего 30 лет, и его, конечно, сильно потрепали травмы. Впрочем, несмотря ни на что, он продолжает играть. Респект.

Пожалуй, самый любопытный зимний трансфер в Германии – это трансфер тренера. «Айнтрахт» возглавил Альберт Риера. Тот самый, который в качестве футболиста зажигал в «Ливерпуле», «Галатасарае» и «Эспаньоле», потом по семейным делам добрался до Омска, полюбил снег и баню, а дальше – стал тренером и выиграл чемпионат Словении с «Целе». И в еврокубках засветился тоже.

«Айнтрахт» в середине таблицы Бундеслиги, полтора месяца без побед. Из Лиги чемпионов и Кубка Германии вылетел. Надо спасать сезон. И эту миссию доверили Риере, который на таком уровне не работал никогда. Это огромный риск, огромный шанс и отличный сюжет на второй круг Бундеслиги!