Подвиги Сафонова и Хайкина, проблемы Головина. Итоги января для россиян за границей

Январь 2026 года пролетел быстро! Время подводить итоги первого месяца в футболе. Как он прошёл для российских игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах? Не у всех дела складываются здорово, но у некоторых январь выдался успешным. Рассказываем о главных россиянах-легионерах.

Александр Головин («Монако»)

Александр Головин Фото: DeFodi via Getty Images

«Монако» угодил в кризис. В чемпионате Франции команда упала на 10-е место, а в Лиге чемпионов с трудом финишировала в топ-24 (например, в 7-м туре разгромно влетели в гостях «Реалу» со счётом 1:6). Хотя признаки жизни монегаски подали на прошлой неделе: сначала сыграли вничью в ЛЧ с «Ювентусом» (0:0), а затем разгромили «Ренн» (4:0) в Лиге 1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в матче чемпионата отметился голевым пасом: это всего лишь его четвёртое результативное действие в сезоне во всех турнирах.

Александр Головин полузащитник «Монако» «Претензий к кому-то лично я точно говорить сейчас не буду. Мы все одна команда, мы все очень плохо играем, это все понимаем. Нужно как-то вместе менять, изменить эту ситуацию. Понятно, что много каких-то факторов тоже влияют на нас… В чемпионате — судьи, то есть у нас проблемы какие-то с этим. Также много травмированных, но это всё в любом случае не отговорки. Нужно как-то… такой команде, как «Монако», нужно даже в такой ситуации играть лучше».

Тренер Себастьен Поконьоли при этом доверяет игроку. Головин выходит на поле во всех матчах: в январе Александр провёл четыре встречи в Лиге 1, две — в Лиге чемпионов и одну — в Кубке Франции с «Орлеаном». Впереди у «Монако» встреча в стыковом раунде плей-офф ЛЧ с «ПСЖ», а также борьба за Кубок и попадание в зону еврокубков в чемпионате.

Матвей Сафонов («ПСЖ»)

После фантастического финала Межконтинентального кубка с «Фламенго», в котором Сафонов потащил четыре пенальти и повредил руку, вратарь пропустил более месяца. Но Матвей вернулся в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). А затем провёл 90 минут во встрече Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1, уже 1 февраля). И снова отразил пенальти! L’Equipe признал россиянина лучшим голкипером 20-го тура в Лиге 1! Также Матвей получил приз лучшему игроку матча. Постепенно Сафонов выигрывает конкуренцию у Люка Шевалье и становится основным в «ПСЖ».

Арсен Захарян («Реал Сосьедад»)

Арсен Захарян Фото: Alex Caparros/Getty Images

С октября по конец декабря 2025 года Арсен выдал серию из 12 матчей во всех турнирах! А 4 января 2026-го Захарян появился в концовке встречи Примеры с «Атлетико» (1:1). Серия из сыгранных матчей прервалась на «Хетафе»: россиянин так и остался в запасе. Зато вышел на замену в Кубке Испании против «Осасуны». «Реал Сосьедад» прошёл дальше по пенальти (0:0, 6:5 пен.). Однако Захарян свою попытку не реализовал, пробив выше ворот. Повезло, что соперники также не забили.

Последние же три матча «Реала Сосьедад» 22-летний россиянин пропустил. Представитель игрока Геннадий Голубин сообщил, что Захаряна травмировали на тренировке, въехав ему в икроножную мышцу. Арсен отсутствовал в заявке на матчи с «Барселоной», «Сельтой» и «Атлетиком». Хотя пресс-служба «Реала Сосьедад» отмечала, что Захарян будет готов к баскскому дерби.

А ещё в конце января журналист COPE Марко Антонио Санде сообщил: тренер команды Пеллегрино Матараццо провёл беседу с Арсеном и заявил, что не рассчитывает на полузащитника. Но в беседе с «Чемпионатом» пресс-служба «Реала Сосьедад» опровергла слухи: «Информация, которую предоставил COPE о будущем Захаряна, неверна. Тренер не хочет, чтобы Арсен уходил».

Магомед Оздоев (ПАОК)

Оздоев — один из важнейших игроков борющегося за золото ПАОКа. В январе 33-летний полузащитник принял участие в двух встречах Лиги Европы (с «Бетисом» и «Лионом») и помог клубу выйти в стыковой раунд плей-офф. В Кубке Греции ПАОК прошёл «Атромитос» (0:0, 6:5 пен.) и «Олимпиакос» (2:2). Магомед появился на поле в обеих играх, а во второй стал автором второго гола! В чемпионате Греции Оздоев вышел со скамейки в матче с «Панетоликосом», а следующий тур пропустил из-за перебора жёлтых карточек.

Фёдор Чалов (ПАОК)

Фёдор Чалов Фото: Getty Images

В отличие от Оздоева, Чалов принёс ПАОКу не так много пользы. В январе форвард вышел на поле всего в одном из шести матчей. Причём Фёдор сыграл лишь четыре минуты во встрече Кубка Греции с «Атромитосом». А в четырёх матчах Чалов даже не попадал в заявку ПАОКа. Грусть и печаль.

Впрочем, теперь у Чалова новое приключение. 4 февраля форвард был представлен в качестве новичка «Кайсериспора». Это тот самый турецкий клуб, за который уже выступают Герман Онугха и Денис Макаров. Чалов будет играть там на правах аренды до конца сезона.

Никита Хайкин («Будё-Глимт»)

В Норвегии местный чемпионат пока ждёт своего начала. Поэтому «Будё-Глимт» целенаправленно готовился к двум матчам Лиги чемпионов. И сработало! Сначала клуб разобрался дома с «Манчестер Сити» (3:1), а затем прихлопнул в Мадриде «Атлетико» (2:1). «Будё-Глимт» в последний момент запрыгнул в топ-24 и вышел в стыковой раунд плей-офф!

Конечно, норвежцы бы не добились успеха без Никиты Хайкина. Российский голкипер стал лучшим на общем этапе ЛЧ по количеству сейвов — 49. А статистические порталы Sofascore и Whoscored признали его лучшим вратарём основного раунда!

Никита Хайкин вратарь «Будё-Глимт» «Не верится, что прошли дальше и победили такого гранда. Изначально до турнира мы, наверное, не рассчитывали выиграть у «Манчестер Сити» и «Атлетико». Наша ставка была на победы над более слабыми соперниками. Но тем это слаще и круче. И запомнится надолго. На каком месте по степени сложности этот матч в ЛЧ? Думаю, самый сложный. По крайней мере, один из — точно».

Даниил Худяков («Штурм»)

22-летний россиянин пропустил начало сезона из-за падения с велосипеда. После восстановления Худяков провёл пять матчей за вторую команду «Штурма». А впервые за основу Даниил сыграл 22 января во встрече Лиги Европы с «Фейеноордом». Правда, роттердамцы разгромили «Штурм» со счётом 3:0. Но и на следующий матч с «Бранном» Худяков вышел в стартовом составе. На этот раз австрийцы одержали победу (1:0), а россиянин совершил пять сейвов. Однако это не помогло «Штурму» попасть даже в стыковой раунд.

Егор Сорокин («Кайрат»)

Егор Сорокин Фото: Alikhan Sariyev/AP/ТАСС

Чемпионат Казахстана ещё не стартовал, поэтому в январе «Кайрат» провёл лишь заключительные матчи в Лиге чемпионов. Казахстанцы уступили дома «Брюгге» (1:4), а затем потерпели поражение в Лондоне от «Арсенала» (2:3). Егор Сорокин провёл по 90 минут в обеих встречах. А после этого покинул «Кайрат» по завершении срока контракта. Россиянин выступал за алмаатинцев с лета 2024 года. Новый клуб Егор пока что не нашёл.

Как дела у других?

Георгий Джикия («Антальяспор»)

Экс-капитан «Спартака» не выходил на поле с середины ноября из-за травмы. К концу 2025-го Джикия восстановился, но и в январе ни разу не оказался в составе. А в начале 2026 года Владимир Кузьмичёв, агент Георгия, сообщил, что защитник был бы не против вернуться в «Спартак».

Герман Онугха («Кайсериспор»)

В январе «Кайсериспор» проиграл в обеих встречах турецкой Суперлиги. Сначала команда уступила «Бешикташу» (0:1), а затем — «Истанбул Башакшехир» (0:3). Онугха вышел на поле в обоих матчах, но помочь своей команде не смог. А 1 февраля за «Кайсериспор» дебютировал ещё один россиянин — Денис Макаров. Но клуб снова разгромно уступил — «Галатасараю» (0:4). Макаров провёл на поле полчаса, Онугха — 60 минут.

Юрий Лодыгин («Лeвадиакос»)

Лодыгин — основной вратарь «Лeвадиакоса». Команда занимает четвёртое место в чемпионате Греции и серьёзно бьётся за медали! А Юрий — один из ключевых игроков. В январе 35-летний вратарь провёл три встречи в чемпионате. «Лeвадиакос» вместе с ним одержал победу над «Волосом» (3:1) и «Панетоликосом» (3:1), а также сыграл вничью с «Арисом» (2:2).

Александр Кокорин («Арис»)

4 января Кокорин впервые с августа 2025 года вышел на поле. Александр пропустил первую половину сезона из-за травмы, но в начале 2026-го появился в концовке встречи с «Олимпиакосом» из Никосии (0:0). В следующий раз 34-летний россиянин вышел во встрече с «Этникосом» (3:0), но результативными действиями также не отметился.

Иван Злобин («Фамаликан»)

В нынешнем сезоне Злобин — запасной вратарь «Фамаликана». Он провёл всего три матча в Кубке Португалии, а в чемпионате по-прежнему ни разу не вышел на поле.

Роман Нойштедтер («Вестерло»)

Нойштедтер потерял место в составе «Вестерло». Но 31 января он впервые с середины августа 2025-го вышел в старте. 37-летний защитник провёл 90 минут с «Зюлте-Варегемом» — «Вестерло» одержал минимальную победу.