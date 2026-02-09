Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?

Это всё-таки произошло: «Зенит» объявил об аренде нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана до конца сезона.

Дуран – нападающий высокого уровня. Это важно отметить сразу, ещё до тезисов, которые вы прочитаете ниже. Не будь он таким – не было бы драфта в США в 18 лет и суперпредложения из Англии, которое колумбиец получил после года игры за «Чикаго Файр». Дальше не было бы и голов в АПЛ с Лигой чемпионов, и всего прочего. Зимой 2025-го его переход стал самым дорогим в мире (в конкретное трансферное окно) – «Аль-Наср» заплатил за нападающего € 77 млн.

Для нынешнего уровня РПЛ это если не космос, то по крайней мере линия Кармана. Давно в лигу не приезжал футболист с такой биографией, а ещё и с опытом игры в разных странах: от США и Англии до Турции. Парень везде забивал, хоть и в медиа шутят про коллекционирование пенсионерских лиг. Вряд ли самого Дурана это трогает: мало кто к 22 годам стал героем АПЛ, поиграл с Роналду, заработал кучу денег и всё ещё имеет большой спрос на рынке.

Зафиксировали информацию выше? Представили, что «Зенит» усилит улучшенная версия Кордобы? Это спорный тезис. По крайней мере, на Кубке Америки — 2024 Дуран сидел на скамейке под нападающим «Краснодара». В отборе на ЧМ-2026 у Дурана было зафиксировано четыре выхода в основе, но у Кордобы – больше (пять). И едва ли штаб стал бы ставить в основу менее классного форварда. Так что с «улучшенной версией Кордобы» можно не торопиться. Стилистически они похожи, да: новичок «Зенита» умеет бороться, быстро бежит и нацелен на завершение. Но у краснодарского Джона больше опыта и адаптивности к лиге .

Джон Кордоба/Джон Дуран Фото: Al Nassr FC/Getty Images

Самый смущающий фактор в этой истории – структура сделки. Мы понимаем: речь идёт об аренде с необязательной опцией выкупа. «Зенит» берёт парня на тест-драйв. Если всё получится – здорово, нет – вернётся обратно. Конечно, со стороны всё выглядит суперкруто. Никаких обязательств: использовал, а дальше – либо стал искать деньги, либо отказался. Но если погрузиться в детали, то всё уже не кажется так идеально: по сути, «Зенит» отдаст минимум € 4 млн (такие цифры гуляют в медиа) без даже минимальной гарантии пользы. За четыре месяца .

Давайте честно: «Зенит» не выкупит Дурана, даже если за три месяца в РПЛ он станет лучшим бомбардиром чемпионата.

Первая причина – огромная трансферная стоимость. Уже сейчас речь идёт о € 35-40 млн. Представители «Аль-Насра» не дураки и отлично понимают: нет смысла давать скидку с учётом долгосрочного контракта. А инвестиции надо возвращать. Поэтому проще швырять парня по арендам и ждать классного оффера, нежели соглашаться на первый же. Для «Зенита» это большая сумма: вряд ли в клубе сполна довольны инвестициями в Жерсона или Луиса Энрике. Поэтому к таким тратам теперь будут относиться осторожно.

Вторая – нереальная зарплата. Представьте, вы зарабатывали в тёплой стране 200 тыс. рублей, а потом вам предлагают ехать в холодную, но на 35-40 тыс. Ваша реакция? Дуран уже почувствовал вкус и, возможно, запах арабских денег. Поэтому я уже представляю его лицо, когда ему говорят: «А давай к нам, но нужно упасть в деньгах минимум в пять раз». Ещё ладно бы речь шла об «Арсенале», «Баварии» или «ПСЖ» – в шорт-листах этих клубов он был совсем недавно. Однако точно не о России. Поэтому есть только нереальный сценарий, при котором парень не просто окажется в России, но и искренне захочет здесь остаться. В ином случае для него это просто командировка на пару месяцев. А многие ли в таком случае действуют с максимальной мотивацией? Аналогичный недавний период в Турции показал, что нет. Для контекста: «Аль-Наср» уже отдал Дурана в аренду до конца сезона в «Фенербахче». Всё было так круто, что Доменико Тедеско просто отказался от услуг дорогого нападающего. Видимо, тот впечатлил мотивацией и вовлечённостью. Да, уже видны тезисы, что парень хочет попасть на ЧМ-2026, поэтому будет мегавовлечён. Но объективно: второй или третьей опцией он поедет даже со скамейки «Зенита». В этом нет проблем.

Логичный вопрос: а что тогда стоило делать «Зениту»? Возможно, не концентрироваться на специфических арендах. Ладно бы ещё Дуран был мегапрофи, проводящим карьеру без скандалов. Однако и с этим трудно: недопонимания были и в Аравии (отказывался жить в стране, но позже эту информацию опровергли), и в Турции (неявка на тренировку и критика от Моуринью, ссора с фанатами соперника), и в сборной (исключение). С характером у парня всё как надо, поэтому если что-то не нравится – об этом все сразу узнают.

Даже этот факт «Зенит» не смутил. Однако не проще ли было бы инвестировать деньги в более предсказуемого нападающего, который придёт не в аренду, а полноценным трансфером? У такого форварда была бы понятная мотивация, полноценный контракт вместе с желанием чего-то добиться с командой. Тем более кандидаты, если судить по новостям в СМИ, были от игроков чемпионата Португалии до той же Турции. Да, зачастую это недёшево. Но и «Зенит» не похож на клуб, который настолько вошёл в экономию, что теперь берёт игроков только в аренду.

Джон Дуран и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Пока в аренде Дурана больше вопросов, чем понимания. Да, в «Зените» наверняка рассчитывают, что он забьёт 5-10 голов, в том числе чемпионских, а клуб заплатит в районе € 4 млн, использует его лицо в маркетинговых активностях. После чего стороны попрощаются друзьями. Это идеальный сценарий. Но на практике всё может сложиться совсем иначе. И даже за такую аренду кому-то придётся отвечать.