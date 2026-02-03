Многообещающий матч «Зенита» с «Динамо»! Джон Джон впечатлил, но зарешали подачи. Видео

В Абу-Даби начался главный межсезонный турнир — Winline Зимний Кубок РПЛ. А для самих участников, по сути, полноценно запустился второй сбор. «Зенит» и «Динамо» стали командами, которые выступали в матче открытия. И получилось интригующе!

Первый сбор у команд прошёл по-разному. «Зенит» оказался сразу без трёх статусных футболистов — петербуржцев покинули Жерсон, Матео Кассьерра и Лусиано Гонду. Давненько вице-чемпионы не проводили столь активную кампанию на выход. Но есть и усиление, причём не менее статусное. Из ЦСКА удалось забрать Игоря Дивеева, а из «РБ Брагантино» — Джона Джона. На первом сборе зенитовцы выглядели уверенно: дважды обыграли «Шанхай Порт» с общим счётом 10:1.

У «Динамо» же всё спокойнее. Главная новость зимы — сохранение Ролана Гусева в качестве главного тренера. И усиление штаба — его пополнили Роман Шаронов и Юрий Жирков. Из трансферов — подписание центрального защитника Дэвида Рикардо, который, правда, пока недоступен. И расставание с Денисом Макаровым. Но здесь всё предсказуемо.

Так что на новичков мы могли посмотреть только у «Зенита». Сергей Семак не стал томить ожидающих и выпустил бразильца Джона Джона с первых минут. Без привязки к конкретной позиции. Формально он действовал слева, но при этом регулярно смещался в центр. А там активно взаимодействовал с Венделом, Кондаковым и Михайловым. Как мы видим, состав сине-бело-голубых на первый тайм вышел смешанным. Зато в центре нападения мы увидели Александра Ерохина, а не Александра Соболева. Второй появился только после перерыва. Гусев не пошёл на такие радикальные эксперименты. В стартовом составе оказались два нападающих — Сергеев и Тюкавин. Под ними — Нгамалё, Бителло и Фомин. В общем, выбор, нацеленный на результат. Правда, в первом тайме с ним было тяжело.

Понятно, что команды только-только вышли из-под нагрузки первого сбора. И постепенно возвращаются к темпу 90-минутных матчей. Поэтому в начале игры мы видели попытки контроля, ошибки, потери. В общем, всё как положено. Активнее других выглядел Джон Джон. Возможно, по одной причине: сразу после встречи парень по семейным обстоятельствам полетит в Бразилию. Так что нужно проявлять себя здесь и сейчас. А вот первый момент создали динамовцы: Бителло забросил мяч на дальнюю часть штрафной, а там пробивал Касерес. Но мяч попал в перекладину. Чуть не повезло.

Однако к середине тайма «Зенит» забрал инициативу, Джон стал исполнять все стандартные положения, а гол словно приближался. На 24-й минуте Лунёв впервые серьёзно включился и спас после удара Михайлова. Чуть позже он уже потащил удар Караваева. Но на 33-й минуте мяч влетел в его ворота. Джон разыграл угловой с партнёром, навесил на дальнюю, а уже там оказалась голова Ерохина. Тот не промазал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» выжал максимум из отрезка, где у него было преимущество. В конце тайма, правда, чуть не пропустили, однако Богдан Москвичёв может собой гордиться: в выделенные ему 45 минут он сохранил «0» на табло. В перерыве тренеры сделали по несколько замен. Из общего — ушли вратари. У «Динамо» на поле появился Расулов, а у «Зенита» — Кержаков. Уже на 51-й минуте Дуглас мог делать счёт 2:0, однако удар пришёлся в штангу. Казалось, преимуществом снова завладели зенитовцы, но в этот момент забили динамовцы.

Миранчук шикарной передачей отправил один на один Тюкавина, тот не смог переиграть Кержакова, однако на добивании первым оказался Бителло.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тренеры стали активно использовать замены, что не способствовало повышению темпа игры. Моменты почти ушли. Так что всё мог решить случай. И чуть больше повезло «Зениту». Очередной угловой — подача ближе к центру вратарской, а там круче всех сыграл Нино. Расулов не смог ничего сделать.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вскоре увеличивать преимущество мог Соболев, но оступился после того, как уже вратарь остался за спиной. А удар Веги прошёл рядом со штангой. Динамовцы так и не смогли найти в себе силы на адекватный ответ. Зато в концовке всё чуть не закончилось потасовкой: Соболев что-то не поделил с молодым Исаевым, так что разнимать пришлось даже запасным.

Так или иначе, «Зенит» начал с победы. Теперь можно и замахнуться на то, чтобы подтвердить владение Зимним Кубком. Ведь год назад он достался как раз петербуржцам.