Первая победа «Спартака» с Карседо! Мощные эксперименты с составом и красивые голы. Видео

Умяров даже побыл в роли центрального защитника, а Саусь дебютировал на двух позициях.

«Спартак» провёл первый матч под руководством Хуана Карлоса Карседо, за которым могли наблюдать зрители. Ранее москвичи сыграли вничью со сборной Китая (2:2) в закрытой встрече. Теперь же клуб встретился на сборе в ОАЭ с армянским «Пюником».

Первая интрига: какой состав выпустит Карседо? «Спартак» действовал в схеме 4-3-3, причём Наиль Умяров изначально занял место центрального защитника! А новичок Владислав Саусь вышел справа в атаке. Любопытные эксперименты от испанского тренера.

В течение всего первого тайма «Спартак» выглядел острее «Пюника». Москвичи намного чаще атаковали, хотя действительно опасных моментов было не так уж и много. Например, в концовке тайма неплохой шанс был у Никиты Массалыги: он обыгрался с Саусем, вошёл в штрафную и пробил. Но его удар парировал голкипер Хенри Авакян.

Любопытно, что лучший момент за 45 минут упустил как раз «Пюник». В середине тайма Хавьер Морено приложился по воротам «Спартака» — Максименко отбил. На добивании первым оказался Эрик Оканси, однако Александр снова спас команду.

Кстати, Массалыга появился на поле на 34-й минуте, заменив Никиту Лайкина. Тогда же Умяров переместился в опорную зону, Саусь ушёл на фланг защиты, а Денисов — в центр обороны. Сам же Никита занял позицию правого вингера. Карседо знакомится с командой ближе через матчи: пока есть время для нестандартных ходов, испанец активно пользуется этим.

«Спартак» — «Пюник» Фото: ФК «Спартак»

После перерыва «Спартак» вышел на поле в полностью обновлённом составе. Например, появились Жедсон Фернандеш, Ливай Гарсия, Пабло Солари, Тео Бонгонда и Роман Зобнин.

И москвичи резко прибавили. С первых минут «Пюнику» пришлось трудно в обороне. На 61-й минуте давление «Спартака» завершилось голом. После углового у москвичей продолжилась позиционная атака, Кристофер Ву неожиданно оказался в правой зоне штрафной, принял проникающий пас Жедсона и прострелил в центр, а Гарсия подставил ногу. Мяч рикошетом от игрока «Пюника» влетел в ворота.

Чуть позже армянский клуб упустил отличный момент. На 66-й минуте после подачи с углового игрок «Пюника» пробил головой в штангу! Но в целом на команде сказывалась усталость: ротации у армян не было, так как с утра они провели ещё один матч с китайским «Юнанем» (1:0). Поэтому на «Спартак» вышел другой состав, подуставший ближе к концовке игры. Из-за этого больших проблем сопернику навязать не удавалось.

«Спартак» же действовал уверенно и красиво. На 81-й минуте Бонгонда отдал шикарный пас рабоной, после которого Антон Заболотный пробил головой. Москвичи проводили большую часть времени на чужой половине и пытались удвоить преимущество.

И на 84-й минуте «Спартак» добился своего. Бонгонда получил мяч в чужой штрафной и мощно пробил по воротам «Пюника» — 2:0. Футболисты армян бросились спорить с судьёй, посчитав, что Тео сыграл рукой. Но VAR на матче не было, поэтому гол засчитали. В конце января источники «Чемпионата» сообщили, что «Спартак» не против отдать Бонгонда в другой клуб. Возможно, крутая игра конголезца сегодня заставит руководство пересмотреть позицию?

«Спартак» одержал первую победу под руководством Карседо. Уверенная игра, однако делать хоть какие-то выводы ещё рано. Сейчас главная задача для команды — понять и принять требования нового тренера. А первые результаты работы мы получим уже после возобновления сезона.