10 главных несостоявшихся трансферов зимы в Европе

«Ливерпуль» оставил «Челси» и «Тоттенхэм» без новичков, а Канте так и не вернулся из Саудовской Аравии.

Трансферное окно в топ-5 лигах Европы закрыто. Теперь клубы фокусируются только на футболе, а сделки отходят на второй план. Хотя не все команды решили свои кадровые проблемы и остались без важных новичков. Рассказываем о главных сорвавшихся трансферах января в европейских чемпионатах. Возможно, для кого-то провальные истории серьёзно повлияют на финиш сезона!

Жереми Жаке: из «Ренна» в «Челси»

Жереми Жаке Фото: Neal Simpson/Allstar/Getty Images

Фабрицио Романо в конце января сообщил, что «Челси» и «Ливерпуль» ведут гонку за 20-летнего защитника «Ренна» Жереми Жаке. Но лондонцы хотели бы получить игрока уже зимой, тогда как мерсисайдцы готовы ждать до лета. В итоге сам француз выбрал вариант с «Ливерпулем». Клуб выиграл битву за Жаке у «Челси» и заплатил за трансфер € 60 млн + € 10 млн бонусами. По информации Sky Sports, «Ливерпуль» предложил Жереми более ясные перспективы. А в «Челси» француза ожидала конкуренция с большой группой центральных защитников.

Эндрю Робертсон: из «Ливерпуля» в «Тоттенхэм»

Ближе к концу января журналист Бен Джейкобс выкатил неожиданную новость: «Тоттенхэм» ведёт переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Эндрю Робертсона. По данным инсайдера, шотландец сообщил руководству о желании перебраться в новый клуб. Отмечалось, что в случае продажи шотландца «Ливерпуль» вернёт из аренды в «Роме» Константиноса Цимикаса.

Однако позже мерсисайдцы отказались от идеи досрочного возвращения грека. А сделка по Робертсону с «Тоттенхэмом» сорвалась. Джейкобс сообщил, что это произошло из-за отсутствия готовой замены у «Ливерпуля» для Эндрю. Сам Роберстсон хоть и был не против трансфера, но также спокойно отреагировал на его отмену.

Мусса Диаби: из «Аль-Иттихада» в «Интер»

Мусса Диаби Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Интер» хотел купить у саудовского «Аль-Иттихада» вингера Муссу Диаби. Странная затея, если учитывать, что в схеме миланцев нет места для игрока типажа француза. Однако и сам 26-летний футболист хотел трансфера. По информации журналиста Фабриса Хоукинса, Диаби отверг вариант с «Тоттенхэмом» и очень хотел в «Интер». Но итальянцы не нашли компромисса с «Аль-Иттихадом». Фабрицио Романо сообщил, что последним предложением миланцев была аренда с правом выкупа за € 30 млн, становящимся обязательным при выполнении определённых условий. Однако саудовцы отклонили его, и трансфер Диаби сорвался.

Марк Гехи: из «Кристал Пэлас» в «Ливерпуль»

Гехи мог оказаться в «Ливерпуле» ещё осенью 2025 года. Но тогда тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер выдвинул ультиматум: если клуб продаст капитана, то уйдёт и сам австриец. Лондонцы сохранили Марка, но всё же продали его за полгода до конца контракта. «Ливерпуль» ожидал, что летом 2026 года проведёт переговоры с оказавшимся в статусе свободного агента Гехи.

А «Манчестер Сити» из-за эпидемии травм защитников решил не ждать и купил 25-летнего игрока уже в январе. Клуб заплатил «Кристал Пэлас» за Марка € 23 млн. А сам он стал вторым самым высокооплачиваемым в «Манчестер Сити» после Эрлинга Холанда (€ 18 млн в год). В итоге трансфер Гехи в «Ливерпуль» так и не состоялся.

Жан-Филипп Матета: из «Кристал Пэлас» в «Милан»/«Ювентус»/«Тоттенхэм»

На протяжении всего зимнего окна клубы Европы интересовались Матета. Сначала форварда «Кристал Пэлас» хотели купить «Тоттенхэм» и «Ювентус». Но они не договорились по условиям. Следующим вариантом стал «Милан». По информации Дэвида Орнштейна, стороны согласовали трансфер за € 30 млн. Однако в последний день окна переход сорвался. Фабрицио Романо сообщил, что в «Милане» обнаружили проблемы с коленом у Матета. Из-за этого 28-летний нападающий остался в Лондоне.

Адемола Лукман: из «Аталанты» в «Фенербахче»

Адемола Лукман Фото: Marco Luzzani/Getty Images

На протяжении всего января «Фенербахче» вёл переговоры с «Аталантой» по трансферу Адемолы Лукмана. И за пару дней до финиша окна Фабрицио Романо сообщил, что клубы договорились о сделке за € 40 млн. Но планам стамбульцев помешал «Атлетико». Мадридцы включились в гонку за нигерийца и с лёгкостью выиграли её. Испанцы предложили «Аталанте» аналогичную сумму, сам же Лукман выбрал именно вариант с «Атлетико». «Фенербахче» и Доменико Тедеско остались без желанной звезды. Вместо нигерийца в клуб перебрались форвард Сидики Шериф («Анже») и вингер Энтони Макумбу («Самсунспор»).

Н’Голо Канте: из «Аль-Иттихада» в «Фенербахче»

Удивительная ситуация произошла с «Фенербахче» и «Аль-Хилялем». Клубы договорились об обмене Н’Голо Канте на Юссефа Эн-Несири. Всё уже было согласовано, стороны подготовили документы. А футболисты попрощались с партнёрами и прошли медобследования. А потом… всё сорвалось. Журналист Ягыз Сабунджуоглу сообщил, что причиной стала поздняя загрузка документов саудовским клубом. «‎Фенербахче» ‎выступил с официальным заявлением, в котором обвинил «‎Аль-Иттихад» в некорректном вводе информации в систему ФИФА. Из-за этого сделку не успели зарегистрировать вовремя. Турки попросили организацию продлить срок, но саудовцы без объяснения причин ничего не сделали.

Юссеф Эн-Несири: из «Фенербахче» в «Ювентус»

Юссеф Эн-Несири Фото: Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images

Эн-Несири упустил несколько возможностей для трансфера. До этого марокканец мог оказаться в «Зените» и «Ювентусе». Фабрицио Романо сообщал, что Юссеф близок к аренде в Турин с необязательным правом выкупа. Однако переход не состоялся. «Мы поговорили с игроком, и он выразил некоторые сомнения по поводу условий трансфера, поэтому для нас на данный момент переговоры завершены. Мы не можем и не хотим выкупать его полностью. Посмотрим, что будет в ближайшие дни, появятся ли какие-либо изменения или другие возможности, но для нас всё кончено», — сообщил директор «Ювентуса» по футбольным операциям Джорджо Кьеллини.

Леон Горецка: из «Баварии» в «Атлетико»

В конце января «Бавария» объявила, что полузащитник Леон Горецка покинет клуб летом этого года на правах свободного агента. Однако забрать немца чуть раньше планировал «Атлетико». По информации Mundo Deportivo, главный тренер мадридцев Диего Симеоне после ухода Конора Галлахера в «Тоттенхэм» хотел укрепить центр поля. По информации источника, «Бавария» запросила за Горецку около € 20 млн. Однако в «Атлетико» посчитали эту цену завышенной за футболиста с истекающим контрактом и вышли из переговоров. В итоге в клубе оказались Родриго Мендоса («Эльче») и Обед Варгас («Сиэтл Саундерс»). А Леон так и остался в Мюнхене.

Тьяго Силва: из «Флуминенсе» в «Милан»

Тьяго Силва Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Какая красивая история могла случиться! Силва выступал за «Милан» с 2009 по 2012 год. А в конце 2025-го бразилец расторг контракт с «Флуминенсе» и оказался свободным агентом. И тренер миланцев Массимилиано Аллегри тут же стал рассматривать вариант с приглашением Силвы. По информации ESPN, речь шла о подписании контракта сроком на шесть месяцев. Тьяго хотел подготовиться к чемпионату мира — 2026, играя в Европе. Однако вместо камбэка в «Милан» случилось возвращение в «Порту». 41-летний Тьяго выбрал переезд в Португалию: он уже принадлежал клубу с 2004 по 2005 год, после чего ушёл в московское «Динамо».