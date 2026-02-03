Огненный матч ЦСКА и «Краснодара»! Четыре гола, три удаления и серия пенальти. Видео

ЦСКА и «Краснодар» закрыли программу первого игрового дня Winline Зимнего Кубка РПЛ. Четыре гола, три красные карточки, серия пенальти — в этом матче было на что посмотреть.

Команды рубились друг с другом в заключительном туре РПЛ перед зимним перерывом. Получилось очень событийно. Тогда «Краснодар» справился с армейцами (3:2) и сохранил первое место в таблице. А ЦСКА в итоге выпал за пределы лидирующей тройки. На этот раз соперники встретились в ОАЭ, а составы претерпели кое-какие изменения.

Тренер ЦСКА Фабио Челестини выпустил в старте голкипера Владислава Торопа. Место в центре обороны занял 18-летний Кирилл Данилов. Помимо этого, у армейцев в основе появились два новичка — полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Лусиано Гонду. «Краснодар» вышел на матч без Джона Кордобы. Колумбиец пока не восстановился после повреждения, но уже работает в индивидуальном режиме. Место в центре нападения занял молодой Казбек Мукаилов.

Вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву пришлось нелегко уже на первых минутах. Данил Круговой не дотянулся до подачи Матвея Кисляка, однако мяч всё равно полетел в створ. Голкиперу чемпионов России пришлось вступать в игру. Но «Краснодар» продержался всего 10 минут. Милан Гаич подал от углового флажка, а Гонду забыли перед воротами Агкацева. Аргентинец воспользовался таким подарком — 1:0.

Первый тайм прошёл с большим преимуществом ЦСКА. «Краснодар» атаковал не так часто, так что проверить в деле молодого Данилова особо не получилось. Баринов заходил на первый гол в футболке ЦСКА. Дмитрий технично обработал мяч после отскока и пробил в нижний угол — Агкацев справился с большим трудом.

Однако спустя несколько минут мяч во второй раз оказался в воротах чемпионов России. Гонду отдал на Кирилла Глебова, а тот успел протолкнуть мяч на Кругового. Данил спокойно реализовал выход один на один с вратарём — 2:0. Жубал жёстко влетел в Глебова в момент голевой передачи. Арбитр Инал Танашев сразу достал жёлтую карточку, которая стала для бразильца второй.

Регламент турнира предусматривает замену в таком случае. Вместо удалённого Жубала на поле выбежал Диего Коста. ЦСКА — плюс за игру в первой половине. У «Краснодара» появился один момент перед самым перерывом, но Тороп отразил удар Виктора Са. На второй чемпион вышел другим составом — продолжили игру только Коста и Агкацев. А вот красно-синие обошлись без перестановок.

На старте второй половины «Краснодар» отыграл один мяч. Тороп не лучшим образом среагировал на удар Никиты Кривцова, а Мозес Кобнан Дэвид оказался первым на добивании. Нигериец исхитрился и попал по мячу пяткой в падении — 2:1.

А дальше вспылил Мойзес. Густаво Фуртадо жёстко сыграл против защитника ЦСКА, а тот толкнул соперника. Танашев показал прямую красную карточку. Замена в таком случае не предусмотрена, поэтому армейцы остались вдесятером. У скамеек в это время возникла потасовка. Через восемь минут вторую жёлтую получил 18-летний футболист «Краснодара» Степан Садчиков. Третье удаление во встрече! Однако в этом случае замена разрешена, поэтому чемпион сохранил полный состав.

После перерыва ЦСКА очень редко был в атаке. Армейцы, как правило, оборонялись. Но красно-синие не дотерпели. На 85-й минуте Кобнан Дэвид вонзил мяч в перекладину, а 17-летний Эльдар Гусейнов быстрее всех сориентировался в чужой штрафной и переиграл Торопа. Какими всё-такими разными получились оба тайма!

Чемпион попёр вперёд и чуть не забил третий. Фуртадо красиво крутил в дальний угол, но Тороп в эффектном прыжке перевёл мяч на угловой. ЦСКА прекрасно провёл первый тайм, однако едва не проиграл в основное время. Всё решила серия пенальти, где Тороп отразил удар Данилы Козлова, а всё остальные футболисты реализовали свои попытки. Следующие матчи турнира пройдут 6 февраля.