«Краснодар» потерял статусного легионера. Как Перрена продали вопреки мнению Мусаева?

В этом трансфере много противоречивого. Хотя бы потому, что днём 2 февраля авторитетное французское издание L’Équipe сообщило: Гаэтан Перрен на правах аренды возвращается в «Осер». Именно из этого клуба француза купили за полгода до этого – с расчётом на то, что парень станет одним из лидеров «Краснодара». А эксперты вносили его в топ-3 самых статусных трансферов лета, наряду с зенитовцем Жерсоном и спартаковцем Жедсоном Фернандешем. По понятным причинам: в прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции. Такие футболисты приезжают в РПЛ не каждый день.

Прошло несколько часов. И «Осер» вдруг куда-то делся. Зато инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что игрок подписал контракт с «Лиллем». И речь уже шла не об аренде, а о полноценном трансфере. Ещё немного времени – и пресс-служба «Краснодара» всё подтвердила. Перрена действительно продали во французский клуб, но, если верить данным Transfermarkt, не особо выгодно. Купили за € 5 млн, а назад получат столько же. С учётом зарплаты и бонусов – это не в ноль, а в минус. Зато сам футболист явно доволен, если говорить о его словах официальному сайту нового клуба.

Гаэтан Перрен полузащитник «Лилля» «Для меня огромная радость присоединиться к «Лиллю»! Намерен привнести в команду все свои качества и целеустремлённость, ведь это поистине великий французский клуб с богатой историей. Вижу, что «Лилль» — это клуб с сильным стремлением к победе, ожидаю больших достижений и прекрасных моментов! Я прихожу с энтузиазмом, чтобы помочь догнать команды, опережающие нас в турнирной таблице, занять как можно более высокое место!»



Но странность не только в расхождении инсайдеров. Ещё – в этом самом полугодовом периоде игрока в России. По планам Мурада Мусаева, француз должен был стать альтернативой Жоау Батчи. Парень неплохо начал, отдав голевую передачу уже после первого выхода на замену с «Сочи». Потом – 1+1 с «Крыльями». И ещё пара появлений в основе во встречах с ЦСКА и «Акроном». Однако позже что-то случилось. Тренер объяснял происходящее двумя вещами: микротравмами и формой Батчи, которого вдохновила конкуренция.

Понятно, что Перрен обижался. Едва ли он хотел поменять статус одного из открытий Лиги 1 на роль игрока, выходящего со скамейки в МИР РПЛ. Но вряд ли это серьёзный повод, чтобы уже через полгода менять клуб. Или да? Уже в декабре во французских медиа начались спекуляции, что Перрен готов уйти. И даже договорился с потенциальными кандидатами по личному контракту. Однако Мусаев дал чётко понять: цель – сохранить игрока, несмотря на все внутренние противоречия. Ведь у Батчи или Виктора Са должна быть альтернатива.

И, казалось, всё к этому идёт. Перрен как минимум был на сборах. Однако дальше всё случилось очень быстро. Со слов тренера, футболист прислал в клуб бумагу, где запросил трансфер.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «У Перрена были семейные обстоятельства: ему нужно быть во Франции. Он написал письмо в клуб, мы пошли навстречу. Конечно, это потеря, но футбол, наверное, не самое главное. Семья важнее. Возможно, будет один трансфер на его место. Пока всё в процессе».



Заходить в весеннюю часть, когда альтернатива основным крайним нападающим только одна – Густаво Сантос, – как минимум опасно. С другой стороны, год назад на его месте был Олакунле Олусегун. И команда дошла до чемпионства. Очевидно, «Краснодар» не будет торопиться и брать любого, лишь бы закрыть позицию. Клуб приучил: если игрок приходит, то с конкретной ролью. Правда, с самим Перреном это не очень сработало.

Тем более, возможно, есть и другие приоритеты. Тот же Джон Кордоба до сих пор не начал полноценную работу. Да, до старта РПЛ почти месяц, но успеет ли он набрать форму или срочно нужно выписывать нападающего, пока непонятно.