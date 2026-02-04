Босс ФИФА говорит о снятии бана с России. Сколько тогда будет команд РПЛ в еврокубках?

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о желании снять с России бан и вернуть её в международные турниры. Пока это только слова без конкретных сроков. И всё же это важное высказывание, после которого может сдвинуться процесс. Мы решили глянуть, в какие еврокубки и на какие стадии вернутся российские клубы, учитывая актуальный рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА.

Прямо сейчас мы находимся на 30-м месте в таблице:

28. Словакия – 22,375

29. Болгария – 20,562

30. Россия – 18,299

31. Ирландия – 17,343

32. Исландия – 16,520.

Пресс-конференция Сергея Семака перед матчем Лиги чемпионов Фото: Mehmet Kaman/Anadolu Agency/Getty Images

Теоретически, Россию ещё могут обойти Армения, Финляндия и Косово, у которых осталось по одной команде в Лиге конференций. Однако с вероятностью в 99% этого не произойдёт. А вот мы в рейтинге ещё явно поднимемся. В конце каждого сезона УЕФА начисляет России 4,333 балла в рейтинг – это минимальное значение, которое было у страны за последние пять лет на момент отстранения. И если учитывать эти баллы, то грядёт перемещение на пару строчек выше.

26. Азербайджан – 22,937

27. Словения – 22,843

28. Россия – 22,732

29. Словакия – 22,375

30. Болгария – 20,562.

А теперь смотрим, сколько команд и куда заявляет 28-я страна в рейтинге. И сразу факт, который может кого-то удивить – ни одно место в чемпионате России не даст путёвку в Лигу Европы. Победитель МИР РПЛ отправится в Лигу чемпионов, а вторая и третья команды – в Лигу конференций.

Мурад Мусаев Фото: Fran Santiago/Getty Images

И отдельно стоит сказать, насколько рано начнётся сезон у российских команд. Чемпиону гарантировано место лишь в первом квалификационном раунде ЛЧ, как и у обладателя Фонбет Кубка России будет первый квалификационный раунд ЛЕ. Таким образом, начинать придётся уже в первой половине июля (жеребьёвка – ориентировочно в середине июня). То есть вполне вероятно, что у кого-то из российских клубов первым матчем сезона окажется не стартовый тур РПЛ, а еврокубковый матч.

В этом сезоне чемпионат России начался 18 июля, в прошлом – 20 июля, а в позапрошлом – 21 июля. Видимо, мы ещё не раз услышим от наших тренеров, что им нужно форсировать набор формы. И это учитывая, что летние сборы у российских клубов всегда короче зимних. Второй и третьей командам РПЛ будет чуть проще, потому что они начинают со второго отборочного этапа ЛК (ориентировочно вторая половина июля), когда наша лига уже стартует. Если бы Россия учувствовала в еврокубках в сезоне-2025/2026, то соперниками «Краснодара» по первому отборочному этапу могли бы стать такие команды как «Слован» (Словакия), ХИК (Финляндия), «Ордабасы» (Казахстан) и даже «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина).

Жеребьёвка еврокубков Фото: Nemanja Basevic — UEFA/UEFA via Getty Images

С одной стороны, много говорится, как просел уровень чемпионата России. В том числе после отъезда многих иностранцев в 2022 году. Плюс есть опасения из-за более жёсткого лимита. Однако Россия так сильно рухнула в рейтинге за последние годы (падение началось ещё до отстранения России) – в том числе из-за нового формата еврокубков, который предполагает розыгрыш большего количества очков, что на первых этапах у клубов будут вполне проходимые соперники. Даже учитывая, что представители России, скорее всего, не будут сеяными.

Если четыре российских клуба будут брать своё – побеждать команды, бюджет которых в разы меньше, то в первом же сезоне после возвращения вполне реально установить рекордный для России рейтинг. Пока больше всего баллов наши клубы заработали в сезоне-2017/2018 – 12,600.