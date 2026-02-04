«Впервые в жизни со мной такое!» Как Макаров стартовал в турецкой Суперлиге

Новый этап в жизни и карьере Дениса Макарова начался стремительно: 26 января подписал контракт с «Кайсериспором», а уже 1 февраля дебютировал в турецкой Суперлиге. И сразу — против чемпиона, на легендарном «Али Сами Йен»! Счёт 4:0 в пользу «Галатасарая» вроде бы не оставляет сомнений в характере матча, но это как раз классический случай, когда «всё не так однозначно». Три из четырёх мячей гости фактически «привезли» себе сами, а своего гола были лишены судьёй. Макаров получил от тренера солидные для дебюта полчаса игрового времени. В интервью «Чемпионату» теперь уже бывший динамовец рассказал, как это было.

— Противоречивый дебют?

— Ну да, 0:4 — это неприятно. Обидно «привозить» самим себе голы. Два первых надломили команду. Но это футбол, в нём всё бывает. Нужно просто уметь не опускать руки, что ребята и сделали. Радует, что ни при 0:3, ни даже при 0:4 мы не бросили вёсла, продолжали играть и поддерживать друг друга. Меня тоже подбадривали, когда пару раз мяч отбирал. Такой настрой очень важен для команды. Какой бы ни был счёт, важно продолжать играть в футбол. В концовке мы создали несколько моментов, даже забили, однако судьи отменили гол.

— Правильно понимаю, что тебя лишили первой голевой передачи в Суперлиге?

— Предголевой. Такие в хоккее считаются, в футболе, к сожалению, нет. Я отдал в центр — продлили — выход один на один. После просмотра VAR судьи зафиксировали офсайд и отменили гол. Пока разбирались, трибуны гудели так, что я ближайших партнёров на поле не слышал, не говоря о тренере!

— Когда-нибудь приходилось в такой атмосфере играть?

— Со мной такое впервые в жизни. Прямо настоящий футбольный матч: идеальное поле, соперник из Лиги чемпионов, фанаты гонят своих с первой до последней минуты. Игра против такой команды в такой обстановке дорогого стоит. Я очень рад, что мой дебют выпал как раз на «Галатасарай». Сразу войти в топ-игру и прочувствовать атмосферу настоящего футбола — идеальное начало.

— Антураж не сравнить с российскими стадионами?

— Я лично такой только на ЧМ-2018 видел. А сам играл в похожей атмосфере в финале Кубка России — со «Спартаком» в «Лужниках». Тогда тоже собралось много народа, но поддержка всё-таки была не такая яростная, как у «Галатасарая». Здесь стадион гудит каждую секунду — у меня уши закладывало!

Трибуны «Али Сами Йен» Фото: ФК «Галатасарай»

— Как тебе Осимхен за 75 млн, Икарди?

— Техничные, быстрые, умные — прямо звери какие-то! Я пару раз вступал в борьбу и сразу почувствовал, что тут совсем другой уровень футбола. Против таких команд безумно интересно играть. Если бы у нас оставалось 14 таких матчей, я с удовольствием их сыграл бы. Без разницы, какой счёт. Рядом с такими футболистами, как Икарди, Осимхен, и ты можешь учиться. Идеальные условия для роста и развития.

— Контраст с РПЛ успел ощутить?

— В этой игре — конечно. Небо и земля. Я сразу прочувствовал разницу. Бегать без мяча 30 минут — очень тяжело (усмехается).

— Интенсивность игры тоже выше?

— По крайней мере, мне так показалось. Игра была: вперёд — назад, вперёд — назад. Без центра поля, всё очень быстро. Честно скажу: пришлось тяжело. Я же подготовку в «Кайсериспоре» пропустил — с корабля на бал фактически прыгнул. В физическом плане надо набирать ещё. Думаю, через пару недель уже буду полностью готов функционально.

— Надежды на то, что «Галатасарай» оставит все силы в Манчестере, не оправдались?

— К сожалению, нет. Если «Сити» их 2:0 обыграл, а они нас — 4:0, что бы «Манчестер» с нами сделал (смеётся)?

— Что сказал тренер?

— В перерыве выдал эмоциональный спич из-за наших глупых ошибок в обороне, а после матча сказал: «Увидимся в Кайсери в среду». Дал нам два выходных чуть перевести дух. Думаю, на теории спокойно разберём эту игру и уже начнём готовиться к следующей. Она для нас очень важна.

— Твой функционал в «Кайсериспоре» отличается от динамовского?

— Практически нет. И в 4-3-3, и в 4-4-2 я играю на родной позиции правого вингера. Как и в «Динамо», а ранее в «Рубине», есть определённая свобода в атаке и задачи в обороне. Я же говорю: игра здесь идёт практически без центра поля. Бегать приходится всем. Если не будешь носиться вперёд-назад, «твоему» защитнику на фланге и всей команде придётся очень тяжело.

Денис Макаров Фото: ФК «Кайсериспор»

— В целом ожидания от дебюта совпали с реальностью?

— Я всегда мечтал сыграть против топ-команд и рад, что в первом же матче в Турции это желание осуществилось. Конечно, хотелось бы выйти на такую игру в оптимальной форме, и всё равно я доволен. После такого дебюта уже ничего не страшно. В следующем матче надо забирать три очка.

— Из России поздравляли с дебютом?

— Конечно, были сообщения и от семьи, и от близких друзей. Расспрашивали об эмоциях, самочувствии.

— Ты ещё живёшь в гостинице?

— Нет, уже переехал на базу «Кайсериспора». Когда семья в гости приедет, на пару недель переселюсь к ним в отель, а так планирую до конца сезона жить на базе, чтобы ничто не отвлекало от футбола. Мне так удобнее. Здесь есть всё необходимое для проживания и подготовки.

— Новость о возможном переходе Чалова в «Кайсериспор» — полная неожиданность?

— Нет, не полная. Я уже читал об этом в новостях. Плюс пару дней назад мы с Федей созванивались, разговаривали — о городе, команде, положении клуба. Хорошо пообщались. Я ему рассказал всё, что успел узнать сам. Если Чалов придёт к нам, будет отлично.

— Вы ведь однажды уже могли стать одноклубниками?

— Могли. После «Нефтехимика» я выбирал между «Рубином» и ЦСКА. В конечном счёте решил поработать с Леонидом Викторовичем Слуцким — и ни о чём не жалею. До сих пор благодарен ему за возможность проявить себя в Казани и Премьер-Лиге.