Чалов — в Турции, новый клуб Бензема и уход легионера «Краснодара». Трансферы и слухи дня

Трансферное окно в топ-5 лигах Европы закрылось! Однако во многих странах (в том числе в России) оно ещё продолжается. Да и после дедлайна в топовых чемпионатах продолжили поступать новости о свершившихся сделках. Мы собрали для вас главные трансферы и информацию о них за 3 февраля.

Состоявшиеся трансферы

«Монако» продал талантливого вингера в Саудовскую Аравию

Джордж Иленикена Фото: ФК «Аль-Иттихад»

19-летний нападающий Джордж Иленикена перешёл из «Монако» в «Аль-Иттихад». «Клуб благодарит Джорджа за его приверженность команде и желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — написано в сообщении монегасков. Сумма трансфера составила € 33 млн + бонусы. Иленикена подписал контракт сроком на 3,5 года.

«Атлетико» оформил ещё две сделки

Родриго Мендоса Фото: ФК «Атлетико»

Главная новость вчерашнего дня из «Атлетико» — трансфер вингера «Аталанты» Адемолы Лукмана. Но мадридцы не остановились и оформили ещё две сделки. Клуб приобрёл сразу двух центральных полузащитников: Обеда Гомеса Варгаса («Сиэтл Саундерс») и Родриго Мендосу («Эльче»). «Атлетико» заплатил за футболистов € 3 млн и € 16 млн соответственно.

«Челси» отдал защитника в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» согласовал аренду защитника «Челси» Акселя Дисаси. Клубы договорились, что француз проведёт в составе «молотобойцев» вторую часть сезона-2025/2026. «Вест Хэм» заплатит за аренду Дисаси € 2 млн. В нынешнем сезоне 27-летний француз провёл три матча за команду «Челси» U21 и ни одного — за основу.

«Ливерпуль» официально объявил о трансфере Жаке

«Ливерпуль» угнал Жереми Жаке у «Челси» и провернул трансфер за пару дней. Чемпион Англии заплатил за 20-летнего француза «Ренну» € 66,3 млн, ещё € 5,7 млн предусмотрены в виде бонусов. Жереми присоединится к «Ливерпулю» перед стартом сезона-2026/2027. Нынешний же чемпионат защитник закончит в «Ренне».

Жереми Жаке защитник «Ливерпуля» «Для меня большая честь подписать контракт с «Ливерпулем», одним из величайших футбольных клубов мира. Для меня также было очень важно завершить своё приключение в красно-чёрной форме на высокой ноте, в клубе, с которым я вырос, в клубе, который мне так дорог. Я подхожу ко второй половине сезона с желанием испытать прекрасные эмоции вместе со своими товарищами по команде и болельщиками».

Бензема сменил клуб. Хотя Роналду был против

Кариму Бензема не понравилось предложение «Аль-Иттихада» по новому контракту. Француз потребовал трансфер и клуб отдал форварда в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила € 25 млн, Карим подписал контракт сроком на 1,5 года. Хотя форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступал против сделки! В чём связь? По данным Ягыза Сабунджуоглу, португалец считал, что трансфер Бензема нанесёт ущерб честной конкуренции в чемпионате Саудовской Аравии. Однако государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии не пошёл на поводу у Криштиану.

Перрен уехал из «Краснодара» в «Лилль»

Перрен оказался в «Краснодаре» летом 2025 года. После трансфера из «Осера» француз провёл 20 матчей, в которых забил два мяча и оформил три ассиста. Однако стать основным у Гаэтана не вышло. В итоге «Краснодар» отпустил 29-летнего полузащитника на родину. «Лилль» купил Перрена и подписал с футболистом контракт до лета 2028 года.

Гаэтан Перрен полузащитник «Лилля» «Для меня огромная радость присоединиться к «Лиллю»! Я намерен привнести в команду все свои качества и целеустремлённость, ведь это поистине великий французский клуб с богатой историей. Вижу, что «Лилль» — это клуб с сильным стремлением к победе, ожидаю больших достижений и прекрасных моментов. Я прихожу с энтузиазмом, чтобы помочь «Лиллю» догнать команды, опережающие нас в турнирной таблице, занять как можно более высокое место».

Новости

Срыв трансфера Канте в «Фенербахче»

«Фенербахче» и «Аль-Хиляль» договорились об обмене Н’Голо Канте на Юссефа Эн-Несири. Всё уже было согласовано, футболисты попрощались с партнёрами и прошли медобследования. Но сделка сорвалась. Журналист Ягыз Сабунджуоглу сообщил, что причиной стала поздняя загрузка документов саудовским клубом. «‎Фенербахче» ‎выступил с официальным заявлением, в котором обвинил «‎Аль-Иттихад» в некорректном вводе информации в систему ФИФА. Клубы подали апелляцию, но ФИФА отклонила её. Неудача.

Чалов переезжает в Турцию

Фёдор Чалов Фото: Getty Images

В «Кайсериспоре» появится третий россиянин? По информации журналиста Эртана Сюзгуна, клуб общается о переходе Фёдора Чалова из ПАОКа. «Кайсериспор» действительно ведёт переговоры с ПАОК о переходе Чалова. Речь идёт об аренде», – цитирует пресс-службу ПАОКа Sport24. В нынешнем сезоне Чалов провёл 20 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с ПАОКом рассчитан до конца июня 2027 года. А пока что Фёдор присоединится в Турции к Герману Онугхе и Денису Макарову.

Что там с Дураном и «Зенитом»?

Вчера, 2 февраля, журналист Максим Никитин сообщил, что «Зенит» договорился с «Аль-Насром» об аренде форварда Джона Дурана. По информации источника, колумбиец вылетел в Санкт-Петербург для завершения сделки.

Сегодня, 3 февраля, турецкий журналист Эндер Бильгин на подкасте A Spor сообщил новые подробности: «Джон Дуран согласовал переход в «Зенит», всё решено. Футболист покинул Стамбул и продолжит карьеру в Санкт-Петербурге. За оставшуюся часть сезона игрок заработает € 4 млн, которые выплатит «Зенит». Остальную часть его зарплаты возьмёт на себя «Аль-Наср». Первую часть сезона 22-летний форвард провёл в аренде в «Фенербахче». За 10 встреч он забил три мяча и оформил три ассиста.

Одной строкой