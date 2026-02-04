Убрали «Реал» и не дожали «Барсу»! «Альбасете» был в шаге от новой сенсации в Кубке

«Барселона» приехала в гости к «Альбасете» на четвертьфинал Кубка Испании. На этот раз обошлось без неожиданностей, хотя концовка вышла огненной.

Клуб второго испанского дивизиона добился в прошлом раунде сенсационного результата — выкинул из турнира «Реал» (3:2). Жеребьёвка подарила в четвертьфинале встречу с другим грандом. На первых минутах запомнились два эпизода с участием Маркуса Рашфорда. Сначала англичанин не лучшим образом покатил мяч на набегавшего Роберта Левандовского — защитник перехватил передачу. Почти сразу после этого Маркус пробил из хорошей позиции мимо створа.

«Барса» предсказуемо забрала мяч под свой контроль, однако «Альбасете» неплохо оборонялся до концовки первой половины. Карлос Нева покинул поле по причине травмы — у него подвернулась нога после единоборства с Ламином Ямалем. Футболист хозяев продолжил игру, но спустя несколько минут всё-таки попросил замену.

Через семь минут после этого «Альбасете» пропустил. Клуб Сегунды потерял мяч на своей половине поля, за что моментально поплатился. Френки де Йонг удобно покатил мяч на Ямаля, а тот в касание попал в дальний угол. К слову, талантливый испанец забил первый для себя гол в нынешнем розыгрыше Кубка Испании. Ранее он отбегал встречу с «Гвадалахарой» (2:0), однако там отметился результативным пасом.

В перерыве Ханс-Дитер Флик снял с игры Жоау Канселу. Португалец был близок к тому, чтобы оставить гостей вдесятером. Арбитр не показал ему жёлтую карточку, которая стала бы второй. На второй тайм Жоау не вышел — его заменил Пау Кубарси.

На первых минутах второго тайма Дани Ольмо бил, казалось, наверняка, но на пути мяча встал Дани Бернабеу (отличная фамилия для соперника «Барсы»). Однако каталонская команда всё-таки организовала второй гол. Помог стандарт. Рашфорд навесил от углового флажка, а Рональд Араухо головой вонзил мяч в ближний угол. Очень важный гол для футболиста, который переборол ментальные проблемы.

«Альбасете» ответил ударом Хефте Бетанкора. Того самого, кто дважды огорчил «Реал» в прошлом раунде Кубка Испании. Только на этот раз Хефте не попал в дальнюю девятку. Чуть позже — новый шанс. Только теперь Бетанкор пробил головой выше перекладины. Понятно, что «Альбасете» пытался что-то изменить, однако в концовке команда подустала. В результате игроки каталонского клуба спокойно контролировали игру.

«Барселона» одолела «Альбасете» Фото: Angel Martinez/Getty Imagesd

Хефте всё-таки переправил мяч в ворота сине-гранатовых, но боковой судья разглядел офсайд в предыдущей фазе атаки. 87-я минута — момент возрождения интриги. Хави Морено головой отыграл один гол после стандарта. Однако каталонская команда быстро всех успокоила. Точнее, так показалось. Ферран Торрес замкнул прострел, но судьи через несколько секунд отменили гол из-за офсайда. В ответ хозяева едва не сравняли счёт. Фран Гамес перебросил Жоана Гарсию, однако Херард Мартин вынес мяч из пустого створа. Вау!

«Барса» всё-таки вышла в полуфинал Кубка Испании. Каталонцы остаются главными претендентами на итоговую победу, если учитывать вылет «Реала». А «Альбасете» покидает турнир без какого-либо стыда. Ждём жеребьёвку следующей стадии турнира. Она пройдёт 6 февраля — по окончании всех четвертьфиналов.