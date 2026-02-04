«Арсенал» — в финале Кубка лиги! Засушили «Челси», а Хаверц устроил идеальную месть

«Арсенал» и «Челси» первыми определяли финалиста Кубка лиги. В первом полуфинале на «Стэмфорд Бридж» победу одержала команда Микеля Артеты (3:2). На «Эмирейтс» перед хозяевами стояла задача не проиграть. Хотя результат первого встречи оставлял не самые плохие шансы и «Челси».

На ответный матч «Арсенал» снова выпустил оптимальный состав. У «Челси» в старте разве что не хватало Коула Палмера. Но англичанин не играет в Кубке лиги в нынешнем сезоне. Лондонцы берегут лидера после травмы, полученной в конце сентября (Коул пропустил два месяца).

В первом матче команд быстрый мяч на седьмой минуте забил «Арсенал». Но в ответной игре первый тайм не порадовал болельщиков изобилием моментов. Хозяева чаще владели мячом, однако не стремились создавать шквал моментов. А зачем? Счёт устраивал. «Челси» же вышел на поле в схеме 3-5-2 с двумя оборонительными латералями и двумя опорными полузащитниками. Команда рассчитывала на быстрые выпады, но «Арсенал» не позволял создавать их.

«Арсенал» — «Челси» Фото: Clive Mason/Getty Images

Скучные 45 минут всё же были разбавлены парочкой моментов. На 19-й минуте оказавшийся у чужой штрафной защитник «Арсенала» Пьеро Инкапье с ходу пальнул в дальний угол. Получилось красиво, но Роберт Санчес отразил удар. Мяч рикошетом прилетел прямо на Габриэла Магальяйнса, тут же отскочив от бразильца за лицевую.

А уже в концовке ответку оформил Энцо Фернандес. Полузащитник «Челси» решился на удар метров с 25-27 — и какую «пушку» зарядил! Аргентинец пустил мяч под перекладину, однако Кепа Аррисабалага совершил красивый сейв. «Арсенал» часто критикуют за скучный футбол. Но если это работает, то в чём проблема? Да и «Челси» выглядел менее инициативным, хотя именно ему нужен был гол. Хозяева же добились необходимого результата в первом тайме — до финала оставалось всего 45 минут.

После перерыва «Челси» почти сразу мог выйти вперёд. На 48-й минуте Лиам Делап протолкнул мяч в чужие ворота после углового, но англичанину не хватило точности. Затем на поле началась сеча: «Арсенал» и «Челси» завелись и выдали несколько минут грубости и толканий. Отчасти в этом виноват судья Питер Бэнкс: он вовремя не «потушил» эмоции. А в паре эпизодов принял спорные решения в пользу гостей.

Когда на таймере перевалил час игрового времени, Лиам Росеньор решился на изменения. Он трансформировал схему, убрав одного защитника, и выпустил Палмера с Эстевао. Однако глобально игра от этого не поменялась. «Челси» испытывал проблемы с созданием моментов, «Арсенал» же успешно прессинговал и встречал соперников.

«Арсенал» — «Челси» Фото: Clive Mason/Getty Images

На 81-й минуте Эстевао заработал опасный штрафной для гостей. Но Палмер неудачно пробил в стенку, хотя «Челси» очень основательно готовился к стандарту. Наказать «Арсенал» их любимым оружием не вышло. Хотя это был один из лучших моментов для команды Росеньора в концовке. У хозяев же моментом ранее Габриэл опасно пробил головой, однако на пути мяча встал Марк Кукурелья.

В концовке «Челси» пытался добыть победу и перевести дело к серии пенальти. Но серьёзных проблем команде Артеты гости так и не создали. Не помогли ни ливень в Лондоне, ни шесть добавленных минут. Зато «Арсенал» забил! Уже на 90+7-й хозяева провели быструю атаку, вывели Кая Хаверца один на один, а тот обошёл Санчеса и закатил в пустые ворота. После гола экс-полузащитник «Челси» указал на эмблему «Арсенала», который вывел в финал Кубка лиги!

Команда Артеты продлила беспроигрышную серию с «Челси» до 10 матчей. А соперник «Арсенала» по финалу определится по итогам ответной встречи «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (первый матч — 2:0).