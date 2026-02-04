«Операция не гарантирует успеха». «Арсенал» лишился важного игрока из-за редчайшей травмы

Ни Артета, ни отец Мерино не понимают, когда футболист вернётся на поле. А ведь впереди чемпионат мира.

К началу февраля можно констатировать, что «Арсенал» проводит отличный сезон. По крайней мере, пока. Первое место в АПЛ с отрывом от ближайшего преследователя в шесть очков. Прямой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов после великолепного перформанса на общем этапе (восемь побед в восьми матчах, четыре пропущенных мяча). Попадание в финал Кубка английской лиги и продолжение борьбы в Кубке Англии.

Правда, несколько дней назад стало известно, что лондонцы надолго потеряли полузащитника Микеля Мерино. Серьёзная травма требует операции, а о точных сроках восстановления игрока пока никто не говорит.

Микель получил травму в конце января. Тогда «Арсенал» проиграл дома «Манчестер Юнайтед» (2:3) в 20-м туре АПЛ. Испанец вышел на поле во второй половине и забил на 84-й минуте. Через неделю пресс-служба «Арсенала» опубликовала неприятную новость.

«У Мерино диагностировано повреждение кости правой стопы. В ближайшие дни ему будет сделана операция, после чего он начнёт восстановительный и реабилитационный курс. Ожидается длительное отсутствие футболиста», — было сказано в заявлении клуба.

Через несколько часов главный тренер «Арсенала» Микель Артета подчеркнул, что у полузащитника достаточно редкая травма.

Микель Артета главный тренер «Арсенала» «Операция не гарантирует 100-процентного успеха. Это серьёзный удар для нашей команды, ведь Мерино — универсальный футболист, способный действовать на разных позициях. Травма настолько редкая, что мы пока не можем точно сказать, как быстро он восстановится. Мы доверяем Микелю и уверены, что он приложит максимум усилий для скорейшего возвращения. Однако важно учитывать особенности процесса реабилитации и уникальность травмы. Потеря столь значимого футболиста незадолго до завершения сезона вынуждает искать адекватную замену».

Мигель Мерино, отец испанского футболиста, в интервью Cadena SER также отметил, что пока нет никакой ясности в плане сроков восстановления.

«Травмы никогда не случаются в подходящий момент. Любой футболист должен быть готов ко всему. Это тяжело, но мы должны смотреть на вещи с оптимизмом. Бывают травмы гораздо серьёзнее этой. Есть неопределённость, потому что время восстановления плохо изучено, так как нет истории подобных травм. Это стрессовый перелом. Не повреждение пальцев ноги, а внутренняя травма. Я бы сказал, что она плохо изучена. Есть немало сомнений относительно восстановления Мерино».

Микель Мерино Фото: Julian Finney/Getty Images

Сам Микель поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду, что справится с испытанием благодаря помощи медицинского штаба.

«Время взять паузу из-за травмы ноги. Иногда жизнь подбрасывает такие испытания, когда это не очень удобно. Ещё одна возможность проявить силу, стойкость и преодолеть трудности. У нас лучшая медицинская команда, и вместе мы вернёмся ещё сильнее. Спасибо всем, ваша поддержка значит для меня многое. С нетерпением жду возвращения на поле, чтобы помогать команде», — написал футболист в социальных сетях.

Журналист Sky Sports Ник Райт в своей колонке объяснил, почему считает травму Мерино большой проблемой для «Арсенала».

«Мерино выходил в стартовом составе примерно в половине матчей «Арсенала» в этом сезоне, но его травма всё равно стала серьёзным ударом для Артеты. Универсальный и тактически грамотный футболист. Это бесценный игрок из резерва, способный действовать на разных позициях. И хотя в последние месяцы он в основном бегал в полузащите, его гол в ворота «Манчестер Юнайтед» стал напоминанием об атакующих инстинктах испанца.

Микель неплохо зарекомендовал себя в качестве ситуативного нападающего. Начиная с сезона-2024/2025 он провёл более 1000 минут на этой позиции в чемпионате Англии. По сути, Мерино можно назвать вторым с точки зрения эффективности среди нападающих «Арсенала». 11 голов и пять голевых передач за 2580 минут в АПЛ с начала прошлого сезона. По среднему показателю результативных действий на этом отрезке он занимает второе место в команде после Букайо Саки. Будет очень непросто компенсировать всё то, что Мерино давал «Арсеналу».

Микель Мерино празднует гол в форме сборной Испании Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Неопределённость со сроками восстановления ставит под сомнение поездку Мерино на чемпионат мира в Северную Америку. Микель шесть раз играл в основе в шести предыдущих матчах чемпионов Европы (это был отбор к ЧМ-2026) и семь — в восьми прошлых встречах. На этом отрезке полузащитник забил семь голов. В последних матчах Мерино приносил существенную пользу в плане игры в атаке. Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте пристально следит за развитием событий, однако пока совершенно непонятно, восстановится игрок к старту ЧМ или нет.