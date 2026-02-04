Скидки
Футбол

Трансферы, зима-2026: Н’Голо Канте перешёл в Фенербахче, Эн-Несири — в Аль-Иттихад, как прошла сделка после закрытия окна, Роналду

Уникальный трансфер Канте. Из-за Роналду сделка сорвалась, но прошла после закрытия окна!
Никита Паглазов
Трансферы, зима-2026
А в обратном направлении в «Аль-Иттихад» перебралась недавняя цель «Зенита».

Трансферное окно в европейских топ-5 лигах и в Саудовской Аравии закрылось ещё в ночь со 2 на 3 февраля. Однако «Аль-Иттихаду» удалось провернуть сделку с «Фенербахче» уже после дедлайна. История обмена между клубами — настоящий триллер. К счастью, Н’Голо Канте и Юссеф Эн-Несири оказались в новых командах. Рассказываем, что же произошло.

Н'Голо Канте
Юссеф Эн-Несири

«Фенербахче» начал переговоры о трансфере Канте из «Аль-Иттихада» задолго до финиша окна. В итоге клубы договорились о следующей формуле: саудовцы получают € 4 млн и форварда стамбульцев Юссефа Эн-Несири, а Н’Голо едет в Турцию. 2 февраля инсайдеры Фабрицио Романо и Флориан Плеттенберг сообщили, что сделка согласована и состоится до дедлайна.

Однако на скорость трансфера повлиял Криштиану Роналду. Как? Португалец устроил забастовку из-за того, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет его «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами. Он выступил против перехода Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» из-за нанесения ущерба честной конкуренции. Криштиану даже отказался играть в матче саудовской лиги с «Эр-Риядом». L’Équipe сообщил, что Канте не мог отправиться в Стамбул, так как для завершения трансфера Эн-Несири «Аль-Иттихад» должен был убедиться, что Бензема покинет клуб. Однако из-за бунта Роналду все сделки встали на стоп.

Подробнее про претензии Криша:
Роналду устроил бунт в «Аль-Насре»! Готов к бойкоту, чтобы повлиять на руководство
Роналду устроил бунт в «Аль-Насре»! Готов к бойкоту, чтобы повлиять на руководство

Бензема всё же перебрался из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль». Капризы Роналду не повлияли. Только вот сделка Канте — Эн-Несири была сорвана. Клубы не успели закрыть её до дедлайна в Саудовской Аравии. Фабрицио Романо сообщил, что переходы не состоятся из-за проблем с документами, поданными в последние минуты окна. «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» не получили одобрения на платформе согласования трансферов (TMS). ФИФА также отклонила апелляцию обоих клубов.

Турецкий клуб после срыва трансфера опубликовал заявление. «Фенербахче» обвинил в этом «Аль-Иттихад».

«Фенербахче»
«Фенербахче»
заявление клуба

«Трансферный процесс, связанный с Н'Голо Канте, Юссефом Эн-Несири и клубом «Аль-Иттихад», был проведён нашим клубом тщательно, по всем правилам. В соответствии с запросами нашего тренерского штаба были достигнуты договорённости с игроками, медицинские обследования были пройдены, необходимые разрешения — получены. Наш клуб выполнил все свои обязательства в установленные сроки. Документы для регистрации трансфера были загружены в систему корректно и в полном объёме в отведённый период. Однако из-за некорректного внесения информации в систему TMS другим клубом процесс не мог быть завершён в рамках регистрационного окна, независимо от нашего клуба. В связи с этим нами была запрошена отсрочка, а также были проведены необходимые переговоры с ФИФА и предприняты все шаги для урегулирования ситуации. Несмотря на это, другой клуб не завершил процесс вовремя, не предоставив каких-либо объяснений. В результате этих событий трансфер, к сожалению, не состоялся».

История на этом не закончилась. Журналист Бен Джейкобс сообщил, что Канте отказался участвовать в тренировке «Аль-Иттихада» и по-прежнему настаивал на переходе в «Фенербахче». Но, в отличие от Роналду, мини-бунт француза сработал. Днём 3 февраля beIN Sports сообщил, что полузащитнику вместе с «Фенербахче» удалось убедить «Аль-Иттихад», чтобы клуб расторг контракт. А Фабрицио Романо заявил, что сторонам всё же удалось получить от ФИФА разрешение на сделку.

В итоге уже в ночь с 3 на 4 февраля, спустя сутки после закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии, оба трансфера осуществились официально. «Аль-Иттихад» объявил о переходе Эн-Несири, а «Фенербахче» дождался Канте.

Юссеф Эн-Несири / Н'Голо Канте

Юссеф Эн-Несири / Н’Голо Канте

Фото: Getty Images

«Некоторые истории требуют времени, но не остаются незаконченными. Добро пожаловать в «Фенербахче», Н'Голо Канте», — написала пресс-служба стамбульцев в посте о трансфере.

Нетривиальная, тяжёлая ситуация. Но завершилась она успешно для всех. Кроме бунтующего Роналду.

А ведь Эн-Несири мог оказаться в России:
Звезда ЧМ-2022 приедет в «Зенит»? Эн-Несири — форвард мечты для Семака!
Звезда ЧМ-2022 приедет в «Зенит»? Эн-Несири — форвард мечты для Семака!
