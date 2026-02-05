Топ-10 свободных агентов после закрытия окна. В списке — Стерлинг, Хамес и Серхио Рамос!

Зимнее трансферное окно в топ-лигах закрылось. Теперь клубы чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции могут дополнить составы разве что свободными агентами. Кстати, на рынке «бесплатной» рабочей силы есть очень интересные фигуры. Возможно, кто-то из них действительно заинтересует серьёзные команды из Европы либо окажется в России.

Серхио Рамос

Серхио Рамос Фото: Azael Rodriguez/Getty Images

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании стал свободным агентом после того, как ушёл в конце года из «Монтеррея». В мексиканском клубе Рамос провёл 11 месяцев. Держал уровень даже в свои 39 лет! В 34 матчах умудрился забить восемь голов, а летом играл с «Монтерреем» в плей-офф клубного чемпионата мира. Причём с капитанской повязкой. В декабре инсайдер Фабрицио Романо писал, что Серхио не планирует завершать карьеру.

Появлялась информация о переговорах экс-чемпиона мира и четырёхкратного победителя Лиги чемпионов с «Миланом», «Парижем» и «Ниццей». А в январе испанские СМИ удивили новостью: Рамос близок к покупке родной «Севильи» вместе с группой инвесторов и может стать боссом этого клуба. Ждём легенду в президентской ложе, а не на поле?

Хамес Родригес

Хамес Родригес Фото: Leopoldo Smith/Getty Images

Лучший бомбардир ЧМ-2014 тоже открыт для серьёзных футбольных отношений. Хамес ещё не такой «дед», как его бывший партнёр по «Реалу» Рамос – ему только 34. Последний год колумбийский полузащитник тоже отыграл в Мексике, он выступал за «Леон». Провёл 34 матча, в которых забил пять мячей и сделал девять голевых передач. В декабре стороны не стали продлевать отношения – Хамес вышел на рынок свободных агентов. Колумбийская звезда тренируется индивидуально, ведёт переговоры с «Миннесотой Юнайтед» из МЛС, аргентинским «Платенсе» и мексиканской «Америкой». Так что двукратный победитель Лиги чемпионов ещё попылит.

Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Экс-вингер сборной Англии ушёл перед закрытием трансферного окна из «Челси», чтобы в статусе свободного агента спокойно искать себе новую команду. Лондонцы не нуждались в услугах Стерлинга с начала этого сезона. Рахим не был включён в заявку, так что не выходил на поле с мая 2025-го, когда выступал на правах аренды за «Арсенал». Зимой СМИ и инсайдеры писали о возможном переходе 31-летнего вингера в «Вест Хэм», «Фулхэм», «Кристал Пэлас», «Лидс», «Тоттенхэм» или «Наполи». Тем не менее вингер до сих пор ни с кем не договорился. Стерлинг – самый дорогой игрок без клуба по версии Transfermarkt (оценивается в € 5 млн). На него спрос точно есть, но, по словам спортивного директора «Наполи» Джованни Манны, у Рахима «завышенные финансовые ожидания».

Джесси Лингард

Джесси Лингард Фото: Michael Regan/Getty Images

Есть среди новоиспечённых свободных агентов и бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. Лингарда уже подзабыли, так как последние два года он играл в Южной Корее за «Сеул». Трофеев с этой командой не выиграл, а в декабре азиатский клуб и англичанин решили разойтись. В сезоне-2025 Джесси провёл 41 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал семь голевых передач. Куда теперь занесёт 33-летнего Лингарда? Полузащитник готов вернуться в Европу. Говорят, к Джесси есть интерес в итальянской Серии А, слухи связывали его с «Кремонезе». Следовательно, англичанин может стать одноклубником Джейми Варди.

Деле Алли

Деле Алли Фото: George Wood/Getty Images

Дополняет компанию экс-игроков сборной Англии полузащитник Алли. Весной 2025-го Деле вернулся в футбол спустя два года, справившись, как казалось, с травмами и психологическими проблемами. Подписал контракт с «Комо», вышел на замену в матче с «Миланом» и… был удалён спустя 10 минут. Та мартовская игра оказалась первой и единственной для Алли в составе итальянской команды. Потом он попадал лишь в запас, а в сентябре клуб расторг с ним контракт. Сказка не случилась. Деле всего 29 лет, а он уже почти закончил. Осенью Daily Mail сообщал об интересе к хавбеку трёх представителей Чемпионшипа – «Рексема», «Бирмингема» и «Вест Бромвича», но финалист Лиги чемпионов сезона-2018/2019 по-прежнему сидит без дела. Сегодня его связывают только с «МК Донс» из четвёртого дивизиона, где Алли начинал карьеру.

Дивок Ориги

Дивок Ориги Фото: MI News/NurPhoto via Getty Images

Ориги наконец-то ушёл из «Милана», который давно хотел избавиться от бельгийца. Но экс-чемпиона Англии и победителя Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» держала в Италии зарплата. Очень большая. Только в декабре, за полгода до истечения срока контракта, 30-летний нападающий и «россонери» договорились о разрыве соглашения. Теперь Дивок, как говорят в таких случаях, готов к «новому вызову». Но пока его никуда не зовут. По крайней мере, нет предложений, которые понравились бы самому форварду. Проблема Ориги – длительный простой. Он не играл с апреля 2024-го. Sky Sports написал, что бельгиец ведёт переговоры с клубами МЛС.

Адам Масина

Адам Масина Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Довольно неожиданно было обнаружить в списке свободных агентов защитника Масину, который ещё в январе играл за сборную Марокко в финале Кубка Африки с Сенегалом. На том турнире 32-летний центрбек провёл пять матчей. Но на клубном уровне у Адама в этом сезоне было всего шесть игр (три – в основе) за «Торино» в Серии А и Кубке Италии. В конце января после финала Кубка Африки Масина получил повреждение бедра и сейчас восстанавливается. После травмы марокканец и туринский клуб договорились о расторжении контракта – за полгода до его завершения. Защитник может продолжить карьеру в катарском «Аль-Садде», который тренирует Роберто Манчини. Но пока Адам – свободный агент.

Курт Зума

Курт Зума Фото: Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images

Гроза домашних животных Зума (помните, как он попал в скандал и был оштрафован за то, что ударил своего кота?) тоже остался зимой без клуба. Экс-защитник «Челси» и сборной Франции, победитель Лиги чемпионов сезона-2020/2021 последние полгода зарабатывал на жизнь в Румынии. Судьба футбольная завела Курта в ЧФР из Клужа, где ему платили € 50 тыс. в месяц. За эту команду 31-летний легионер сыграл всего четыре матча. В остальном либо грел скамейку, либо смотрел футбол с трибуны. Зума беспокоило колено, поэтому он не оправдал надежд боссов, тренеров и болельщиков ЧФР. Но француз не сдаётся – сейчас ведёт переговоры с пятой по итогам сезона-2025 командой чемпионата Китая «Шаньдун Тайшань».

Хесус Медина

Хесус Медина Фото: ФК «Дамак»

Экс-полузащитник «Спартака» Медина после отъезда в сентябре из России отправился на заработки в Саудовскую Аравию, но, как ни удивительно, потерялся там. Карьеру в «Дамаке» Хесус начал с гола в дебютной игре, а затем в 12 матчах не совершил ни одного результативного действия. Руководство саудовского клуба такая работа парагвайца не устроила – уже в январе с ним расторгли контракт. С тех пор прошёл месяц, а Медина всё ещё без команды. По всей видимости, всё упирается в денежный вопрос. После «Спартака» и Саудовской Аравии многие предложения могут показаться неинтересными с финансовой точки зрения.

Йордан Осорио

Йордан Осорио Фото: Parma Calcio 1913 via Getty Images

Центрального защитника Осорио мы помним по выступлениям за «Зенит». Венесуэлец отыграл за петербургский клуб сезон-2019/2020 на правах аренды, а потом вернулся в «Порту». Выкупать легионера не стали. После этого Йордан пять лет рубился в чемпионате Италии за «Парму». В августе 2025-го Осорио вернулся на родину – его подписал бесплатно «Депортиво Ла Гуайра». За полгода в составе этой команды защитник провёл 10 матчей и забил один гол. Период в «Депортиво» нужен был Йордану, чтобы набрать форму после травмы, которую он лечил полгода. Теперь 31-летний экс-зенитовец хочет перебраться в клуб посолиднее. Он всё ещё вызывается в сборную Венесуэлы, и это плюс для его статуса на рынке.

Добавим, что в топ-10 мы не стали включать игроков, которые находятся без клуба с межсезонья. О них писали в летнем обзоре. Вот кто остаётся в списке: