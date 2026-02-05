Скидки
Лучший матч в карьере Криштиану Роналду, рейтинг, Португалия, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Барса, Бавария, Атлетико

Хет-трик Испании, разнос в финале ЛЧ или эпичное «класико»? Выбираем лучший матч Роналду!
Никита Паглазов
Выбираем лучший матч Роналду!
Комментарии
Легендарному португальцу исполнился 41 год.

Сегодня, 5 февраля, день рождения у Криштиану Роналду. Одному из лучших футболистов в истории исполнился уже 41 год! А форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» и не думает заканчивать карьеру. Впереди – чемпионат мира 2026 года и борьба за трофеи в Саудовской Аравии. Но у Роналду уже скопилось бесчисленное количество великих игр и побед. Мы же предлагаем выбрать лучший матч в карьере именинника.

В ходе голосования встречи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
В начале 2023 года Криш самостоятельно выделил самые важные матчи в карьере:
Рейтинг
Рейтинг: главный матч в карьере Криштиану Роналду
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
1 место

Португалия – Испания – 3:3, 1-й тур группового этапа ЧМ-2018

Статистика Роналду: 3 гола

ЧМ-2018 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2018, пятница. 21:00 МСК
Португалия
Окончен
3 : 3
Испания
1:0 Роналду – 4'     1:1 Коста – 24'     2:1 Роналду – 44'     2:2 Коста – 55'     2:3 Фернандес – 58'     3:3 Роналду – 88'    

Великий матч. Абсолютно. Рубка Португалии и Испании на сочинском «Фиште» под комментарий Василия Уткина – одно из лучших воспоминаний у многих болельщиков о ЧМ-2018. А одна из основных причин считать игру легендарной – перформанс Роналду. Форвард забил три мяча в ворота Давида де Хеа. Сначала Криштиану реализовал пенальти, затем пробил и поймал испанского голкипера на ошибке, а в концовке матча положил со штрафного.

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images
2 место

«Ювентус» – «Атлетико» – 3:0, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов — 2018/2019

Статистика Роналду: 3 гола

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2019, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Роналду – 27'     2:0 Роналду – 49'     3:0 Роналду – 86'    

После победы в первом матче 1/8 финала ЛЧ-2018/2019 над «Ювентусом» (2:0) болельщики «Атлетико» отправляли Роналду домой. Но тем самым они только раззадорили португальца. Который не пожалел мадридцев в ответной игре в Турине. Криштиану оформил хет-трик в ворота Яна Облака и вывел «Юве» в четвертьфинал! Как же тогда радовалось руководство клуба, заплатившее летом 2018-го за игрока € 117 млн. В первом тайме Роналду забил ударом головой после навеса. А после перерыва сначала оформил гол-близнец, затем на 86-й минуте реализовал пенальти и теперь уже точно отправил домой «Атлетико».

Фото: Alex Caparros/Getty Images
3 место

«Эспаньол» – «Реал» Мадрид – 0:6, 3-й тур Примеры-2015/2016

Статистика Роналду: 5 голов + 1 ассист

Испания - Примера . 3-й тур
12 сентября 2015, суббота. 17:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 6
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Роналду – 7'     0:2 Роналду – 17'     0:3 Роналду – 20'     0:4 Бензема – 28'     0:5 Роналду – 61'     0:6 Роналду – 81'    

На старте сезона-2015/2016 Роналду выдал самый результативный матч в карьере. Криштиану уничтожил «Эспаньол» в Барселоне – 6:0! Португалец оформил пента-трик, а также отдал голевой пас на Карима Бензема. Бо́льшую часть мячей Роналду забил из убойных позиций, а ещё один – с пенальти. Впрочем, тем лидер «Реала» и славился: умением оказаться в нужном месте и уверенно реализовать момент. Встреча с «Эспаньолом» обязана войти в учебники для нападающих. Именно так должен действовать игрок атаки.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images
4 место

Швеция – Португалия – 2:3, ответный стыковой матч ЧМ-2014

Статистика Роналду: 3 гола

ЧМ-2014 - Европа . Плей-офф. 2-й матч
19 ноября 2013, вторник. 23:45 МСК
Швеция
Окончен
2 : 3
Португалия
0:1 Роналду – 50'     1:1 Ибрагимович – 68'     2:1 Ибрагимович – 72'     2:2 Роналду – 77'     2:3 Роналду – 79'    

Сборная Португалии не смогла отобраться на чемпионат мира в Бразилии напрямую. Пришлось катать стыки: в них досталась крепкая Швеция. Битва преподносилась как столкновение Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду за место на ЧМ. И звёзды действительно выдали шоу! Дома португальцы выиграли со счётом 1:0 – забил, естественно, Роналду. Но в ответной встрече на гол Криштиану дублем ответил Ибрагимович. Португальцы проходили дальше за счёт мяча в гостях, однако любая ошибка лишала их чемпионата мира. Криштиану же не собирался пропускать турнир в Бразилии. На 77-й минуте он сравнял счёт, а уже в следующей атаке оформил хет-трик и вывел Португалию на ЧМ.

Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images
5 место

«Бавария» – «Реал» Мадрид – 0:4, ответный полуфинал Лиги чемпионов — 2013/2014

Статистика Роналду: 2 гола

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2014, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Рамос – 16'     0:2 Рамос – 20'     0:3 Роналду – 34'     0:4 Роналду – 90'    

Хосеп Гвардиола ещё никогда не проигрывал так болезненно. Его «Бавария» попала на «Реал» в полуфинале ЛЧ-2013/2014. Первая встреча в Мадриде завершилась минимальной победой хозяев (1:0) с голом Карима Бензема. А в Мюнхене «Реал» устроил настоящий разнос звёздной «Баварии»! Сначала дубль оформил Серхио Рамос, дважды забив после стандартов. И уже на 34-й минуте немцев добил Роналду: португалец в одно касание завершил контратаку «Реала», покатив мимо Мануэля Нойера. В концовке Криштиану забил ещё и со штрафного. Он издевательски катнул мяч под подпрыгнувшей стенкой! 4:0 – и «Реал» отправился в легендарный лиссабонский финал с «Атлетико».

Фото: Anadolu Agency/Getty Images
6 место

«Реал» Мадрид – «Бавария» – 4:2 (д. вр.), ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов — 2016/2017

Статистика Роналду: 3 гола

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2017, вторник. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 2
ДВ
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Левандовски – 53'     1:1 Роналду – 76'     1:2 Рамос – 77'     2:2 Роналду – 105'     3:2 Роналду – 109'     4:2 Асенсио – 112'    
Удаления: нет / Видаль – 84'

«Реал» мчался ко второй победе в Лиге чемпионов подряд. И в четвертьфинале мадридцам досталась «Бавария» Карло Анчелотти. Первая игра в Мюнхене завершилась победой «Реала» (2:1). Но в Испании уже сильнее оказалась «Бавария» (1:2). У мадридцев единственный мяч в основное время забил как раз Роналду. И он же в итоге и вытащил «Реал» в следующий раунд! Португалец отличился на 105-й и 109-й минутах, после чего Марко Асенсио установил окончательный счёт – 4:2. К решениям судьи Виктора Кашшаи и к его бригаде возникли вопросы по правильности фиксирования голов. Однако изменить итог уже было нельзя – а Роналду выдал очередной шикарный перформанс с хет-триком.

Фото: Ben Radford/Getty Images
7 место

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 2:4, 25-й тур АПЛ-2004/2005

Статистика Роналду: 2 гола

В сезоне-2004/2005 в Англии царил «Челси» Жозе Моуринью. Действующему чемпиону – «Арсеналу» – оставалось бороться за второе место с «Манчестер Юнайтед». Лондонцы в итоге обошли команду сэра Алекса Фергюсона. Однако во втором круге «МЮ» обыграл соперника в гостях – 4:2. А Криштиану Роналду впервые за английский этап карьеры зарешал против топ-соперника. Юный вингер оформил дубль, сначала сравняв счёт (2:2), а затем забив победный мяч.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
8 место

«Реал» Мадрид – «Вольфсбург» – 3:0, ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов — 2015/2016

Статистика Роналду: 3 гола

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
12 апреля 2016, вторник. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
1:0 Роналду – 15'     2:0 Роналду – 17'     3:0 Роналду – 77'    

«Реал» Зинедина Зидана сенсационно уступил «Вольфсбургу» в первом четвертьфинале ЛЧ-2015/2016 со счётом 0:2. Дома мадридцам нужна была победа в 2+ мяча, чтобы перевести дело в экстра-таймы (при условии, что они не пропустят). Однако «Реал» перевыполнил план и всё решил в основное время. А главным героем стал оформивший хет-трик Роналду. Криштиану забил два мяча уже к 17-й минуте, а ближе к концу матча положил и третий гол – со штрафного. Правило «никогда не злите Роналду в Лиге чемпионов» в те годы работало безотказно.

Фото: Denis Doyle/Getty Images
9 место

«Атлетико» – «Реал» Мадрид – 1:4, 33-й тур Примеры-2011/2012

Статистика Роналду: 3 гола + 1 ассист

Испания - Примера . 33-й тур
12 апреля 2012, четверг. 00:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Роналду – 25'     1:1 Фалькао – 55'     1:2 Роналду – 68'     1:3 Роналду – 83'     1:4 Кальехон – 87'    

«Атлетико» на тот момент ещё не стал настоящей третьей силой в Испании. Однако Диего Симеоне уже тренировал команду и выиграл с ней Лигу Европы и Суперкубок УЕФА (а в сезоне-2011/2012 возьмёт ещё одну ЛЕ). Так что дерби постепенно превращалось из скучных встреч в яркие битвы. Но в 33-м туре Примеры-2011/2012 «Реал» разнёс «Атлетико» на «Висенте Кальдерон». Роналду же загрузил принципиальному сопернику хет-трик, а ещё оформил ассист на Хосе Кальехона.

Фото: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images
10 место

«Барселона» – «Реал» Мадрид – 0:1 (д. вр.), финал Кубка Испании — 2010/2011

Статистика Роналду: 1 гол

Кубок Испании . Финал
20 апреля 2011, среда. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Роналду – 103'    
Удаления: нет / Ди Мария – 120+1'

В сезоне-2010/2011 «Барса» и «Реал» постоянно рубились между собой. Сначала каталонцы разнесли мадридцев дома в Примере (5:0), а ответная встреча завершилась вничью (1:1). Также «Барселона» и «Реал» попали друг на друга в полуфинале Лиги чемпионов – снова сильнее оказалась команда Пепа Гвардиолы (2:0, 1:1). А в Кубке Испании мадридцы забрали долгожданную победу. Основное время финала завершилось вничью, однако в первом экстра-тайме Роналду головой замкнул навес Анхеля Ди Марии. И принёс «Реалу» трофей.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images
11 место

«Барселона» – «Реал» Мадрид – 2:2, 7-й тур Примеры-2012/2013

Статистика Роналду: 2 гола

Испания - Примера . 7-й тур
07 октября 2012, воскресенье. 21:50 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Роналду – 23'     1:1 Месси – 30'     2:1 Месси – 61'     2:2 Роналду – 66'    

Тот самый матч, когда два титана зарубились между собой. Лионель Месси и Криштиану Роналду устроили сечу, но выявить сильнейшего не вышло. И аргентинец, и португалец оформили по дублю. Особенно красивым вышел второй мяч Роналду: он принял шикарный пас от Месута Озила на грани офсайда, вошёл в штрафную и точно пробил в правый нижний угол.

Фото: David Ramos/Getty Images
12 место

«Ювентус» – «Реал» Мадрид – 0:3, первый четвертьфинал Лиги чемпионов — 2017/2018

Статистика Роналду: 2 гола + 1 ассист

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
03 апреля 2018, вторник. 21:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Роналду – 3'     0:2 Роналду – 64'     0:3 Марсело – 72'    
Удаления: Дибала – 66' / нет

Один из величайших голов XXI века случился именно в этом матче. На 64-й минуте встречи с «Ювентусом» Роналду оказался в чужой штрафной: Карвахаль совершил подачу, а Криштиану исполнил сложнейший прыжок и ударом через себя пробил в девятку ворот Буффона. Даже домашняя публика аплодировала голу португальца, который в ответ поблагодарил туринцев. Позже он рассказывал, что этот момент повлиял на его решение перейти в «Ювентус». Также в той встрече Криштиану отличился на третьей минуте (замкнул прострел Иско) и ассистировал в середине второго тайма на Марсело (разыграли стеночку).

Фото: Michael Steele/Getty Images
13 место

Венгрия – Португалия – 3:3, 3-й тур группового этапа Евро-2016

Статистика Роналду: 2 гола + 1 ассист

ЧЕ-2016 - финальный раунд . Группа F
22 июня 2016, среда. 19:00 МСК
Венгрия
Окончен
3 : 3
Португалия
1:0 Гера – 19'     1:1 Нани – 42'     2:1 Джуджак – 47'     2:2 Роналду – 50'     3:2 Джуджак – 55'     3:3 Роналду – 62'    

Без этой ничьей Португалия не стала бы чемпионом Европы — 2016. Команда Фернанду Сантуша добыла важное очко и вышла в плей-офф с третьего места в группе. А тащил португальцев, конечно, Роналду. Криштиану оформил дубль в ворота Габора Кирая (да, того самого голкипера в штанах). В первом тайме форвард сначала ассистировал Нани. После перерыва же Роналду устроил батл с экс-полузащитником «Анжи» и «Динамо» Балашем Джуджаком. Венгр также забил дважды, но оба раза Криштиану отвечал своими голами. Особенно классным получился первый мяч, когда Роналду пробил пяткой в дальний угол ворот венгров.

Фото: Handout/UEFA via Getty Images
14 место

«Ювентус» – «Реал» Мадрид – 1:4, финал Лиги чемпионов — 2016/2017

Статистика Роналду: 2 гола

Лига чемпионов . Финал
03 июня 2017, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Роналду – 20'     1:1 Манджукич – 27'     1:2 Каземиро – 61'     1:3 Роналду – 64'     1:4 Асенсио – 90'    
Удаления: Куадрадо – 84' / нет

«Реал» уверенно шёл ко второй победе в Лиге чемпионов подряд. Мадридцы вошли в историю, став первым клубом, кому удалось сделать это. Без Роналду этот успех вряд ли был бы возможен. В финале с «Ювентусом» в Кардиффе португалец оформил дубль. Он открыл счёт на 20-й минуте, обыгравшись с Дани Карвахалем и в касание пробив мимо Джиджи Буффона. А после перерыва забил третий мяч «Реала», набежав на прострел от Луки Модрича. Интересно, что до этого Роналду не забивал за мадридцев в основное время в финалах ЛЧ, хотя уже взял два трофея с клубом.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images
15 место

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 4:1, 4-й тур АПЛ-2021/2022

Статистика Роналду: 2 гола

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
11 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Роналду – 45+2'     1:1 Манкильо – 56'     2:1 Роналду – 62'     3:1 Фернандеш – 80'     4:1 Лингард – 90+2'    

Знаковый матч для Роналду. В трансферный дедлайн 2021 года португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса». Естественно, болельщики ожидали очень многого от камбэка легенды. «МЮ» соскучился по борьбе за золото АПЛ, а с Роналду она казалась куда более вероятной. И Криштиану не разочаровал! В первом же матче португалец вышел и оформил дубль в ворота «Ньюкасла». На 45+2-й минуте он подкараулил ошибку голкипера Фредди Вудмана, а во втором тайме здорово ворвался в штрафную после паса от Люка Шоу и хлёстко пробил между ног вратарю.

Комментарии
