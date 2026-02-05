Хет-трик Испании, разнос в финале ЛЧ или эпичное «класико»? Выбираем лучший матч Роналду!

Сегодня, 5 февраля, день рождения у Криштиану Роналду. Одному из лучших футболистов в истории исполнился уже 41 год! А форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» и не думает заканчивать карьеру. Впереди – чемпионат мира 2026 года и борьба за трофеи в Саудовской Аравии. Но у Роналду уже скопилось бесчисленное количество великих игр и побед. Мы же предлагаем выбрать лучший матч в карьере именинника.
В ходе голосования встречи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Португалия – Испания – 3:3, 1-й тур группового этапа ЧМ-2018
Статистика Роналду: 3 гола
Великий матч. Абсолютно. Рубка Португалии и Испании на сочинском «Фиште» под комментарий Василия Уткина – одно из лучших воспоминаний у многих болельщиков о ЧМ-2018. А одна из основных причин считать игру легендарной – перформанс Роналду. Форвард забил три мяча в ворота Давида де Хеа. Сначала Криштиану реализовал пенальти, затем пробил и поймал испанского голкипера на ошибке, а в концовке матча положил со штрафного.
«Ювентус» – «Атлетико» – 3:0, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов — 2018/2019
Статистика Роналду: 3 гола
После победы в первом матче 1/8 финала ЛЧ-2018/2019 над «Ювентусом» (2:0) болельщики «Атлетико» отправляли Роналду домой. Но тем самым они только раззадорили португальца. Который не пожалел мадридцев в ответной игре в Турине. Криштиану оформил хет-трик в ворота Яна Облака и вывел «Юве» в четвертьфинал! Как же тогда радовалось руководство клуба, заплатившее летом 2018-го за игрока € 117 млн. В первом тайме Роналду забил ударом головой после навеса. А после перерыва сначала оформил гол-близнец, затем на 86-й минуте реализовал пенальти и теперь уже точно отправил домой «Атлетико».
«Эспаньол» – «Реал» Мадрид – 0:6, 3-й тур Примеры-2015/2016
Статистика Роналду: 5 голов + 1 ассист
На старте сезона-2015/2016 Роналду выдал самый результативный матч в карьере. Криштиану уничтожил «Эспаньол» в Барселоне – 6:0! Португалец оформил пента-трик, а также отдал голевой пас на Карима Бензема. Бо́льшую часть мячей Роналду забил из убойных позиций, а ещё один – с пенальти. Впрочем, тем лидер «Реала» и славился: умением оказаться в нужном месте и уверенно реализовать момент. Встреча с «Эспаньолом» обязана войти в учебники для нападающих. Именно так должен действовать игрок атаки.
Швеция – Португалия – 2:3, ответный стыковой матч ЧМ-2014
Статистика Роналду: 3 гола
Сборная Португалии не смогла отобраться на чемпионат мира в Бразилии напрямую. Пришлось катать стыки: в них досталась крепкая Швеция. Битва преподносилась как столкновение Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду за место на ЧМ. И звёзды действительно выдали шоу! Дома португальцы выиграли со счётом 1:0 – забил, естественно, Роналду. Но в ответной встрече на гол Криштиану дублем ответил Ибрагимович. Португальцы проходили дальше за счёт мяча в гостях, однако любая ошибка лишала их чемпионата мира. Криштиану же не собирался пропускать турнир в Бразилии. На 77-й минуте он сравнял счёт, а уже в следующей атаке оформил хет-трик и вывел Португалию на ЧМ.
«Бавария» – «Реал» Мадрид – 0:4, ответный полуфинал Лиги чемпионов — 2013/2014
Статистика Роналду: 2 гола
Хосеп Гвардиола ещё никогда не проигрывал так болезненно. Его «Бавария» попала на «Реал» в полуфинале ЛЧ-2013/2014. Первая встреча в Мадриде завершилась минимальной победой хозяев (1:0) с голом Карима Бензема. А в Мюнхене «Реал» устроил настоящий разнос звёздной «Баварии»! Сначала дубль оформил Серхио Рамос, дважды забив после стандартов. И уже на 34-й минуте немцев добил Роналду: португалец в одно касание завершил контратаку «Реала», покатив мимо Мануэля Нойера. В концовке Криштиану забил ещё и со штрафного. Он издевательски катнул мяч под подпрыгнувшей стенкой! 4:0 – и «Реал» отправился в легендарный лиссабонский финал с «Атлетико».
«Реал» Мадрид – «Бавария» – 4:2 (д. вр.), ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов — 2016/2017
Статистика Роналду: 3 гола
«Реал» мчался ко второй победе в Лиге чемпионов подряд. И в четвертьфинале мадридцам досталась «Бавария» Карло Анчелотти. Первая игра в Мюнхене завершилась победой «Реала» (2:1). Но в Испании уже сильнее оказалась «Бавария» (1:2). У мадридцев единственный мяч в основное время забил как раз Роналду. И он же в итоге и вытащил «Реал» в следующий раунд! Португалец отличился на 105-й и 109-й минутах, после чего Марко Асенсио установил окончательный счёт – 4:2. К решениям судьи Виктора Кашшаи и к его бригаде возникли вопросы по правильности фиксирования голов. Однако изменить итог уже было нельзя – а Роналду выдал очередной шикарный перформанс с хет-триком.
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 2:4, 25-й тур АПЛ-2004/2005
Статистика Роналду: 2 гола
В сезоне-2004/2005 в Англии царил «Челси» Жозе Моуринью. Действующему чемпиону – «Арсеналу» – оставалось бороться за второе место с «Манчестер Юнайтед». Лондонцы в итоге обошли команду сэра Алекса Фергюсона. Однако во втором круге «МЮ» обыграл соперника в гостях – 4:2. А Криштиану Роналду впервые за английский этап карьеры зарешал против топ-соперника. Юный вингер оформил дубль, сначала сравняв счёт (2:2), а затем забив победный мяч.
«Реал» Мадрид – «Вольфсбург» – 3:0, ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов — 2015/2016
Статистика Роналду: 3 гола
«Реал» Зинедина Зидана сенсационно уступил «Вольфсбургу» в первом четвертьфинале ЛЧ-2015/2016 со счётом 0:2. Дома мадридцам нужна была победа в 2+ мяча, чтобы перевести дело в экстра-таймы (при условии, что они не пропустят). Однако «Реал» перевыполнил план и всё решил в основное время. А главным героем стал оформивший хет-трик Роналду. Криштиану забил два мяча уже к 17-й минуте, а ближе к концу матча положил и третий гол – со штрафного. Правило «никогда не злите Роналду в Лиге чемпионов» в те годы работало безотказно.
«Атлетико» – «Реал» Мадрид – 1:4, 33-й тур Примеры-2011/2012
Статистика Роналду: 3 гола + 1 ассист
«Атлетико» на тот момент ещё не стал настоящей третьей силой в Испании. Однако Диего Симеоне уже тренировал команду и выиграл с ней Лигу Европы и Суперкубок УЕФА (а в сезоне-2011/2012 возьмёт ещё одну ЛЕ). Так что дерби постепенно превращалось из скучных встреч в яркие битвы. Но в 33-м туре Примеры-2011/2012 «Реал» разнёс «Атлетико» на «Висенте Кальдерон». Роналду же загрузил принципиальному сопернику хет-трик, а ещё оформил ассист на Хосе Кальехона.
«Барселона» – «Реал» Мадрид – 0:1 (д. вр.), финал Кубка Испании — 2010/2011
Статистика Роналду: 1 гол
В сезоне-2010/2011 «Барса» и «Реал» постоянно рубились между собой. Сначала каталонцы разнесли мадридцев дома в Примере (5:0), а ответная встреча завершилась вничью (1:1). Также «Барселона» и «Реал» попали друг на друга в полуфинале Лиги чемпионов – снова сильнее оказалась команда Пепа Гвардиолы (2:0, 1:1). А в Кубке Испании мадридцы забрали долгожданную победу. Основное время финала завершилось вничью, однако в первом экстра-тайме Роналду головой замкнул навес Анхеля Ди Марии. И принёс «Реалу» трофей.
«Барселона» – «Реал» Мадрид – 2:2, 7-й тур Примеры-2012/2013
Статистика Роналду: 2 гола
Тот самый матч, когда два титана зарубились между собой. Лионель Месси и Криштиану Роналду устроили сечу, но выявить сильнейшего не вышло. И аргентинец, и португалец оформили по дублю. Особенно красивым вышел второй мяч Роналду: он принял шикарный пас от Месута Озила на грани офсайда, вошёл в штрафную и точно пробил в правый нижний угол.
«Ювентус» – «Реал» Мадрид – 0:3, первый четвертьфинал Лиги чемпионов — 2017/2018
Статистика Роналду: 2 гола + 1 ассист
Один из величайших голов XXI века случился именно в этом матче. На 64-й минуте встречи с «Ювентусом» Роналду оказался в чужой штрафной: Карвахаль совершил подачу, а Криштиану исполнил сложнейший прыжок и ударом через себя пробил в девятку ворот Буффона. Даже домашняя публика аплодировала голу португальца, который в ответ поблагодарил туринцев. Позже он рассказывал, что этот момент повлиял на его решение перейти в «Ювентус». Также в той встрече Криштиану отличился на третьей минуте (замкнул прострел Иско) и ассистировал в середине второго тайма на Марсело (разыграли стеночку).
Венгрия – Португалия – 3:3, 3-й тур группового этапа Евро-2016
Статистика Роналду: 2 гола + 1 ассист
Без этой ничьей Португалия не стала бы чемпионом Европы — 2016. Команда Фернанду Сантуша добыла важное очко и вышла в плей-офф с третьего места в группе. А тащил португальцев, конечно, Роналду. Криштиану оформил дубль в ворота Габора Кирая (да, того самого голкипера в штанах). В первом тайме форвард сначала ассистировал Нани. После перерыва же Роналду устроил батл с экс-полузащитником «Анжи» и «Динамо» Балашем Джуджаком. Венгр также забил дважды, но оба раза Криштиану отвечал своими голами. Особенно классным получился первый мяч, когда Роналду пробил пяткой в дальний угол ворот венгров.
«Ювентус» – «Реал» Мадрид – 1:4, финал Лиги чемпионов — 2016/2017
Статистика Роналду: 2 гола
«Реал» уверенно шёл ко второй победе в Лиге чемпионов подряд. Мадридцы вошли в историю, став первым клубом, кому удалось сделать это. Без Роналду этот успех вряд ли был бы возможен. В финале с «Ювентусом» в Кардиффе португалец оформил дубль. Он открыл счёт на 20-й минуте, обыгравшись с Дани Карвахалем и в касание пробив мимо Джиджи Буффона. А после перерыва забил третий мяч «Реала», набежав на прострел от Луки Модрича. Интересно, что до этого Роналду не забивал за мадридцев в основное время в финалах ЛЧ, хотя уже взял два трофея с клубом.
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 4:1, 4-й тур АПЛ-2021/2022
Статистика Роналду: 2 гола
Знаковый матч для Роналду. В трансферный дедлайн 2021 года португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса». Естественно, болельщики ожидали очень многого от камбэка легенды. «МЮ» соскучился по борьбе за золото АПЛ, а с Роналду она казалась куда более вероятной. И Криштиану не разочаровал! В первом же матче португалец вышел и оформил дубль в ворота «Ньюкасла». На 45+2-й минуте он подкараулил ошибку голкипера Фредди Вудмана, а во втором тайме здорово ворвался в штрафную после паса от Люка Шоу и хлёстко пробил между ног вратарю.