Канте и Чалов — в Турции, «Зенит» отправил защитника в Сербию. Трансферы и слухи дня

Трансферное окно в топ-лигах уже закрыто. Но во многих европейских странах оно ещё функционирует. А потому главные сделки дня происходят в Турции и на Балканах. Ну и слухов немало! Обо всём этом – в нашем дайджесте.

Состоявшиеся трансферы

Канте всё же перешёл в «Фенер» – спасибо президенту Турции!

Переход Н’Голо Канте в «Фенербахче», казалось, сорвался в последний момент. Турки обвинили во всём «Аль-Иттихад», с которым договаривались о двух трансферах – покупке француза и продаже нападающего Юссефа Эн-Несири. Стамбульский клуб заявил, что саудовцы некорректно внесли информацию в систему регистрации трансферов ФИФА. Поэтому сделки не успели закрыть. Тем не менее сутки спустя «Фенербахче» «дожал» ситуацию. Канте – официально новичок команды Доменико Тедеско. 34-летний француз подписал контракт на два с половиной года и, по данным Sports Digitale, заработает за это время более € 40 млн с учётом подписного бонуса. Круто! Интересно, что после завершения трансфера босс «Фенербахче» Садеттин Саран поблагодарил за помощь президента Турции Реджепа Эрдогана:

«Наш клуб успешно завершил трансфер Н'Голо Канте, одного из самых значимых игроков мирового футбола. От себя лично и от имени нашего клуба я хотел бы выразить благодарность нашему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за его значительную поддержку в обеспечении успешного завершения этого процесса, который будет способствовать развитию как «Фенербахче», так и турецкого футбола в целом».

Канте в нынешнем сезоне сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу. А Эн-Несири, которого связывали с «Зенитом», теперь в «Аль-Иттихаде».

«Зенит» отправил защитника в «Црвену Звезду»

Тем временем «Зенит» расстался со своим центральным защитником Страхиней Эраковичем. После прихода в команду Игоря Дивеева у сине-бело-голубых стало пять игроков этого амплуа, так что уход одного из них напрашивался. Лишним оказался серб. Петербуржцы отдали Эраковича в аренду «Црвене Звезде» до конца сезона с опцией выкупа. Страхиня вернулся в белградский клуб, из которого переходил в «Зенит» летом 2023-го.

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела признался, что возвращение Эраковича – инициатива нового главного тренера Деяна Станковича, возглавлявшего ранее «Спартак».

«Эракович – отличный игрок, именно тот профиль, который мы искали для усиления обороны, – сказал Мркела. – Деян Станкович хорошо его знает. Всё это является необходимым условием для того, чтобы Эракович добился успеха, а также внёс свой вклад в укрепление команды, повышение её конкурентоспособности и продолжение достигнутых нами успехов».

Чалов перешёл в клуб из чемпионата Турции

Слухи об уходе Фёдора Чалова из греческого ПАОКа всё же получили своё подтверждение. В среду российский нападающий стал игроком «Кайсериспора», в который на днях перешёл из московского «Динамо» Денис Макаров. Интересно, что теперь Чалов будет конкурировать с другим россиянином – центрфорвардом Германом Онугхой. «Кайсериспор» арендовал экс-армейца до конца нынешнего сезона, в котором Фёдор набрал пока лишь 3+1 в 24 матчах.

«Думаю, Чалов сможет перезагрузить свою карьеру у нас. Фёдор – топ-игрок. Я надеюсь, что в «Кайсериспоре» он станет таким, как прежде. Чалов поразил меня, когда я тренировал «Риеку» и мы играли против ПАОКа. Вижу в нём основного игрока команды», – прокомментировал трансфер главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович.

Трансферные слухи дня

Месси может сменить команду в 2027 году

Лионель Месси Фото: Mariana Bazo/Getty Images

Лионель Месси может покинуть «Интер Майами» в 2027 году, чтобы реализовать мечту детства – сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз». В академии этого аргентинского клуба форвард учился футболу до переезда в Европу. Вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Хуан Мануэль Медина признался, что переговоры о трансфере уже начались, но это будет непросто.

«Мы работаем над тем, чтобы Лео играл за «Ньюэллс» в первой половине 2027 года, но пока ничего больше нет. Этот проект выходит за рамки «Ньюэллс». Это проект для города Росарио, провинции и аргентинского футбола. Всё зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособной спортивной программы. Были переговоры, идея поднималась, но решений ещё нет», – сказал Медина в интервью Toda Pasion.

Напомним, в октябре прошлого года Месси продлил контракт с «Интер Майами» до декабря 2028-го.

Сорокин меняет «Кайрат» на клуб из Китая

Российский защитник Егор Сорокин, ушедший свободным агентом из казахстанского «Кайрата», продолжит карьеру в Китае. 30-летний уроженец Санкт-Петербурга станет игроком команды «Чэнду Жунчэн», которая заняла третье место в прошедшем чемпионате страны. Об этом сообщил сам клуб в соцсети Weibo. После того как Сорокин пройдёт медобследование, будет подписан контракт на два года. В сезоне-2025 Егор сыграл 41 матч во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Одной строкой