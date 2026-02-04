Канте и Чалов — в Турции, «Зенит» отправил защитника в Сербию. Трансферы и слухи дня

Трансферное окно в топ-лигах уже закрыто. Но во многих европейских странах оно ещё функционирует. А потому главные сделки дня происходят в Турции и на Балканах. Ну и слухов немало! Обо всём этом – в нашем дайджесте.
Состоявшиеся трансферы
Канте всё же перешёл в «Фенер» – спасибо президенту Турции!
Переход Н’Голо Канте в «Фенербахче», казалось, сорвался в последний момент. Турки обвинили во всём «Аль-Иттихад», с которым договаривались о двух трансферах – покупке француза и продаже нападающего Юссефа Эн-Несири. Стамбульский клуб заявил, что саудовцы некорректно внесли информацию в систему регистрации трансферов ФИФА. Поэтому сделки не успели закрыть. Тем не менее сутки спустя «Фенербахче» «дожал» ситуацию. Канте – официально новичок команды Доменико Тедеско. 34-летний француз подписал контракт на два с половиной года и, по данным Sports Digitale, заработает за это время более € 40 млн с учётом подписного бонуса. Круто! Интересно, что после завершения трансфера босс «Фенербахче» Садеттин Саран поблагодарил за помощь президента Турции Реджепа Эрдогана:
«Наш клуб успешно завершил трансфер Н'Голо Канте, одного из самых значимых игроков мирового футбола. От себя лично и от имени нашего клуба я хотел бы выразить благодарность нашему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за его значительную поддержку в обеспечении успешного завершения этого процесса, который будет способствовать развитию как «Фенербахче», так и турецкого футбола в целом».
Канте в нынешнем сезоне сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу. А Эн-Несири, которого связывали с «Зенитом», теперь в «Аль-Иттихаде».
«Зенит» отправил защитника в «Црвену Звезду»
Тем временем «Зенит» расстался со своим центральным защитником Страхиней Эраковичем. После прихода в команду Игоря Дивеева у сине-бело-голубых стало пять игроков этого амплуа, так что уход одного из них напрашивался. Лишним оказался серб. Петербуржцы отдали Эраковича в аренду «Црвене Звезде» до конца сезона с опцией выкупа. Страхиня вернулся в белградский клуб, из которого переходил в «Зенит» летом 2023-го.
Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела признался, что возвращение Эраковича – инициатива нового главного тренера Деяна Станковича, возглавлявшего ранее «Спартак».
«Эракович – отличный игрок, именно тот профиль, который мы искали для усиления обороны, – сказал Мркела. – Деян Станкович хорошо его знает. Всё это является необходимым условием для того, чтобы Эракович добился успеха, а также внёс свой вклад в укрепление команды, повышение её конкурентоспособности и продолжение достигнутых нами успехов».
Чалов перешёл в клуб из чемпионата Турции
Слухи об уходе Фёдора Чалова из греческого ПАОКа всё же получили своё подтверждение. В среду российский нападающий стал игроком «Кайсериспора», в который на днях перешёл из московского «Динамо» Денис Макаров. Интересно, что теперь Чалов будет конкурировать с другим россиянином – центрфорвардом Германом Онугхой. «Кайсериспор» арендовал экс-армейца до конца нынешнего сезона, в котором Фёдор набрал пока лишь 3+1 в 24 матчах.
«Думаю, Чалов сможет перезагрузить свою карьеру у нас. Фёдор – топ-игрок. Я надеюсь, что в «Кайсериспоре» он станет таким, как прежде. Чалов поразил меня, когда я тренировал «Риеку» и мы играли против ПАОКа. Вижу в нём основного игрока команды», – прокомментировал трансфер главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович.
Трансферные слухи дня
Месси может сменить команду в 2027 году
Лионель Месси
Фото: Mariana Bazo/Getty Images
Лионель Месси может покинуть «Интер Майами» в 2027 году, чтобы реализовать мечту детства – сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз». В академии этого аргентинского клуба форвард учился футболу до переезда в Европу. Вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Хуан Мануэль Медина признался, что переговоры о трансфере уже начались, но это будет непросто.
«Мы работаем над тем, чтобы Лео играл за «Ньюэллс» в первой половине 2027 года, но пока ничего больше нет. Этот проект выходит за рамки «Ньюэллс». Это проект для города Росарио, провинции и аргентинского футбола. Всё зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособной спортивной программы. Были переговоры, идея поднималась, но решений ещё нет», – сказал Медина в интервью Toda Pasion.
Напомним, в октябре прошлого года Месси продлил контракт с «Интер Майами» до декабря 2028-го.
Сорокин меняет «Кайрат» на клуб из Китая
Российский защитник Егор Сорокин, ушедший свободным агентом из казахстанского «Кайрата», продолжит карьеру в Китае. 30-летний уроженец Санкт-Петербурга станет игроком команды «Чэнду Жунчэн», которая заняла третье место в прошедшем чемпионате страны. Об этом сообщил сам клуб в соцсети Weibo. После того как Сорокин пройдёт медобследование, будет подписан контракт на два года. В сезоне-2025 Егор сыграл 41 матч во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
Одной строкой
- Официально: защитник «Факела» Макс Дзиов продолжит карьеру в Беларуси – 24-летний игрок перешёл на правах аренды в «Динамо» из Бреста.
- Официально: защитник Буна Сарр подписал контракт с «Метцем» – 34-летний сенегалец оставался без клуба с июля 2024-го, когда ушёл из «Баварии».
- Официально: «Комо» приобрёл 18-летнего полузащитника «Хаммарбю» Адриана Лахдо – сумма сделки составила € 12 млн.
- Globo: «Палмейрас» продвинулся в переговорах по поводу трансфера защитника «Зенита» Нино – бразилец может вернуться на родину либо зимой, либо в летнее окно.
- Бен Джейкобс: «Фенербахче» отправил запрос в «Аль-Хиляль» с предложением арендовать нападающего Дарвина Нуньеса.
- TalkSPORT: «Вест Хэм» отказался от подписания экс-полузащитника сборной Англии Джесси Лингарда, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Сеула».
- Daily Mail: полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может уехать летом в МЛС – в трансфере бразильца заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Bayern Insider: лондонский «Арсенал» ведёт переговоры с Леоном Горецкой о переходе немца в летнее окно свободным агентом – полузащитник «Баварии» уверен, что силовой английский футбол ему подходит.
- Гастон Эдул: защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро покинет команду в летнее окно – аргентинцем интересуются клубы чемпионата Испании.