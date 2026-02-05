«Всё громче слышно, что он уходит». Есть ли жизнь у «Сити» после Гвардиолы?

Хосеп Гвардиола уйдёт из «Сити». Простая мысль, которую сложно осознать. В понимании болельщиков клуб и тренер уже давно слились в одно целое. Пеп в «Баварии» и «Барселоне» – это что-то из прошлой эпохи и вообще не факт, что было на самом деле. Вроде очевидно: уход испанца случится рано или поздно, но сейчас всё больше говорят, что расставание произойдёт уже в конце этого сезона. То есть через четыре месяца.

Контракт тренера рассчитан до лета 2027 года. Однако в случае с Гвардиолой это вряд ли будет проблемой. Испанец столько сделал для команды, что наверняка найдёт возможность договориться с боссами «Сити». Как, например, это два года назад сделал Юрген Клопп в «Ливерпуле».

На самом деле Пепу предвещали уход из клуба едва ли не каждый год. После первого сезона экс-звезда «Ливерпуля» Стэн Коллимор писал в колонке для Mirror, что Гвардиола «сбежит поджав хвост», если будет делать ставку на контроль мяча и короткий пас, а не научит своих игроков идти в отбор и вести силовую борьбу. Как же славно состарилось это высказывание. После требла в 2023-м и четвёртого чемпионства подряд в 2024-м уже писали, что Гвардиоле нужно уходить, потому что он выиграл всё что только можно.

Несмотря на обилие желающих в разное время попрощаться с Гвардиолой, похоже, именно сейчас уход тренера из «Сити» близок как никогда. И об этом говорят уже не таблоиды, а журналист самого авторитетного спортивного СМИ в Англии The Athletic.

Дэвид Орнштейн инсайдер The Athletic «Существует крайне высокая вероятность, что Гвардиола покинет клуб в конце сезона. В индустрии есть мнение: двухлетний контракт был заключён, чтобы выиграть время. Конечно, тренер мог бы отработать этот период полностью, но также это могло быть умным решением для снижения давления и внимания к Гвардиоле в этом сезоне. Сейчас от осведомлённых людей всё громче слышно, что он уходит. Мы не утверждаем это наверняка, мы не говорим, что это гарантировано, – у него уже были случаи, когда он принимал решения поздно, меняя своё мнение. При этом никто не отрицает, что Гвардиола может уйти летом. Даже когда ему самому задают вопросы об этом на пресс-конференциях, он отвечает, что устал от этой темы. При этом никогда не отбрасывал её полностью и не говорил: «Я остаюсь».

На днях исполнилось 10 лет с того момента, как «Сити» объявил о назначении Гвардиолы главным тренером. Заявление клуба случилось 1 февраля 2016-го, хотя непосредственно команду испанец возглавил только летом того года. Если верна информация об уходе тренера после окончания этого сезона, то получится, что он проведёт в Англии ровно 10 лет.

Неизбежно возникает вопрос, насколько это расставание необходимо обеим сторонам. Здесь могут быть разные мнения, но похоже, что для самого тренера это вполне логичный шаг. Он уже давно выглядит даже не уставшим, а, скорее, нервозным. В прошлом сезоне много обсуждалось, как он расцарапал себе лоб и нос во время матча с «Фейеноордом» (3:3).

На одной из последних пресс-конференций Гвардиола странно шмыгал носом – непонятно, была ли тут своеобразная ирония или это потеря самоконтроля. Во время матчей можно заметить, насколько эмоционально тренер общается с футболистами. Даже допустим, что это для него оптимальная форма коммуникации, но в любом случае Пеп живёт в крайне энергозатратном режиме.

Гвардиола работает в чемпионате Англии значительно дольше, чем любой другой современный тренер. За всю историю лишь три человека дольше возглавляли клуб АПЛ. Правда, сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Дэвид Мойес это делали в другое время. Сейчас каждая деталь вокруг топ-клубов изучается под микроскопом, а количество матчей и их интенсивность увеличилась. По Клоппу было не так заметно выгорание, как сейчас по Гвардиоле, который воюет не только с судьями, но и даже с операторами.

С точки зрения Гвардиолы уход из «Сити» вполне объясним. Но что значило бы для клуба отпустить такого тренера? Возможно, лучшего в современном футболе. Безусловно, потеря Пепа стала бы ударом по команде. Успехи «Сити» за последние годы объясняются во многом фигурой Гвардиолы. Он находится в самом центре проекта. В том числе из-за него топовые футболисты хотят попасть именно в этот клуб. Об этом говорил, например, агент Абдукодира Хусанова в интервью «Чемпионату»: «Пеп – одна из главных причин выбора в пользу «Сити», хотелось поработать с лучшим тренером в мире».

Кстати, в том числе благодаря таким игрокам, как Хусанов (а ещё Джанлуиджи Доннарумма, Жереми Доку, Райан Шерки, Антуан Семеньо и Эрлинг Холанд) команда стала более гибкой и менее заточенной на контроль. И если думать о том, есть ли жизнь после Гвардиолы, то сейчас команда выглядит универсальнее. С таким набором футболистов она стилистически подошла бы разным тренерам. Среди потенциальных кандидатов больше всего обсуждают Энцо Мареску, который уже работал в «Сити» в штабе Пепа, а затем проделал отличную работу в «Челси», откуда внезапно был уволен 1 января 2026 года.

Причин отставки итальянца называлось много (от слов на пресс-конференции до пренебрежения инструкциями клубных врачей), но среди прочего говорилось и о том, что тренер вёл переговоры с «Сити», – информация того же The Athletic. По контракту Мареска имел право контактировать с другими клубами, если уведомлял об этом «Челси». Так и происходило, но, по всей видимости, нервировало боссов лондонского клуба. К тому же стоит учитывать, что приглашение Марески – инициатива Тодда Боули, а власть в «Челси» перешла к другому совладельцу – Бехдаду Эгбали, который, как сообщалось, изначально хотел видеть другого тренера.

Если «Сити» задумал менять тренера уже этим летом, то клубу важно угадать с таймингом объявления. Это влияет и на выступление команды, и на продления контрактов, и на потенциальные трансферы. Инсайды журналистов в этой ситуации мешают «Сити» и могут привести к тому, что все уже будут знать об уходе Пепа, и тогда официальное объявление станет формальностью. Годами ухода Гвардиолы ждали, чтобы чемпионство доставалось не только «Сити». Однако последние полтора года уже не скажешь, что Пеп разрывает лигу. Так что его уход хоть и станет потрясением для клуба, но будет вполне объяснимым.