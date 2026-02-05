Конкурент Холанда забил за один матч как за весь сезон! А «Сити» — в кубковом финале

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет 22 марта с «Арсеналом». В ответном матче с «Ньюкаслом» у команды Хосепа Гвардиолы была несложная задача – удержать дома преимущество в два мяча. В январе на выезде «горожане» выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Семеньо и Шерки.

В отличие от первой встречи команд, в нападении у «Манчестер Сити» сыграл не Холанд, а Мармуш. С этим решением Гвардиола не ошибся – египтянин оформил дубль всего за полчаса. Хотя «Ньюкаслу» требовалось атаковать и забивать, игру с самого начала контролировали «горожане». Хозяева много владели мячом, комбинировали, а гости выжидали в среднем блоке и рассчитывали на контрвыпады. Но уже на седьмой минуте «Ман Сити» вскрыл оборону «сорок», которые защищались с пятёркой сзади, при помощи тонкой стенки с участием Рейндерса и Мармуша. Омар вываливался на ударную позицию, защитник Бёрн успел к мячу раньше в подкате, но выбил его крайне неудачно: срикошетив от египтянина, мяч влетел в сетку.

Команда Гвардиолы была быстрее, ритмичнее, креативнее. Разница в уровне соперников бросалась в глаза. Удивительно, что при этом «Ньюкасл» соорудил два убойных момента за полтайма на ровном месте. В одном случае провал «Манчестер Сити» в прессинге привёл к тому, что Уиллок выскочил один на один, но Траффорд спас хозяев. Хавбек гостей стал обыгрывать голкипера «горожан», а тот всё-таки достал мяч рукой. Затем две простые скидки после выигранных верховых единоборств подарили выход один на один Гордону. Сменщик Доннаруммы сделал ещё один классный сейв.

Если бы не эти два эпизода, можно было бы утверждать, что «Манчестер Сити» выигрывал в одну калитку. Команда Гвардиолы продолжала создавать моменты, как правило, при участии своего яркого новичка Семеньо. На исходе получаса Траффорд раскрутил стремительную атаку, которая завершилась голом Мармуша. Рейндерс здорово открылся, протащил мяч и отпасовал на Семеньо, а вингер прострелил на египтянина. Очень плохо сработал Триппьер. Мало того что он сломал линию офсайда своей позицией, так ещё и неудачно прервал передачу вдоль ворот. Мяч прилетел туда, где стоял Мармуш. К слову, у Омара за весь сезон в клубе было до этого вечера два гола.

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» Фото: Alex Livesey — Danehouse/Getty Images

А на перерыв «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» уходили при крупном счёте. Третий гол команды Гвардиолы – блестящая игра в переходной фазе. Рейндерс опять протащил мяч и в ситуации «три в два» поделился им с Семеньо. Антуан в штрафной стал обыгрывать защитника, но не сумел. Зато Рейндерс доиграл эпизод и нанёс удар с подбора по отскочившему мячу.

Второй тайм превращался для «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» в тренировку с повышенной ответственностью. «Сороки» забили бы пять за 45 минут, только если бы Гвардиола выпустил на поле после перерыва одного Траффорда. Да и то не факт. Тем более команда Эдди Хау потеряла травмированного Гордона. «Горожане» по-прежнему владели мячом около 70% времени, но острота из игры ушла. «Ньюкасл» же шёл вперёд словно на автопилоте. Запомнились разве что два спорных эпизода в штрафной «Ман Сити», когда судья мог наказать хозяев 11-метровыми за руку и возможный фол вышедшего на замену молодого Аллейна на Висса.

И вдруг «Ньюкасл» забил. Гол команды Хау сотворил из ничего Эланга. Получив мяч на правом фланге, он проскочил между двоих, а в штрафной мастерски расправился с О’Райли. Раскачал оппонента ложными движениями и пробил из-под него в дальний угол. Тут у Траффорда шансов не было.

«Манчестер Сити» тревожный звонок как будто не услышал. Игроки, чувствуя, что дело сделано, теряли концентрацию. Стали позволять «Ньюкаслу» больше. Команда Хау на второй гол точно наиграла. Эланга мог оформить дубль вслед за Мармушем. Гвардиола отреагировал на это заменами, выпустил среди прочих Холанда. У Эрлинга были моменты, лучший – после выхода один на один. Тем не менее норвежцу Рамсдейл забить не дал.