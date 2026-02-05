Самый неожиданный трансфер зимы в РПЛ! Почему Козлов уходит из «Краснодара» в ЦСКА?

Данила Козлов меняет «Краснодар» на ЦСКА. По информации «Чемпионата», сумма трансфера составит € 1 млн. Иван Карпов добавил, что футболист подпишет с москвичами контракт на 3,5 года. И это супернеожиданный сюжет, которому трудно придумать адекватное объяснение.

Действующие чемпионы не просто отдают молодого россиянина за бесценок. Они ещё и продают второго футболиста за зиму, который был как минимум под основой. А ещё у него была крутая статистика в Кубке России. Там Козлов оформил девять результативных действий (5+4) в восьми матчах. Да, в Мир РПЛ всё не так здорово – всего 10 выходов на замену и ни одного – в старте. Но ещё раз: это 21-летний россиянин с уже мощным опытом игры в РПЛ. Универсал, способный сыграть на любой позиции в атаке. Чемпион России . И в чём может быть мотивация с ним прощаться?

«Краснодар» – не бедный клуб. И если мы посмотрим на трансферную кампанию «на выход», то там в последнее время всё структурно и объяснимо. Футболисты уходят либо из-за ненужности (Смолов, Баньяц, Кайо, Дюпин), либо из-за личного желания (Кастаньо и Перрен – оба очень хотели поближе к родине), либо из-за шанса нереально продвинуться по карьере (Сафонов – в «ПСЖ»). Все знают: в «Краснодар» нельзя прийти, сунуть пачку денег и сказать: «Мы забираем этого игрока», а ответ получить молчаливое согласие от Сергея Галицкого. Нет, владельца клуба в принципе трудно удивить деньгами. Особенно когда речь идёт о молодых россиянах. Да, Козлов – не воспитанник «Краснодара», но он выиграл с командой титул, причём внёс свой вклад на поле. 23 матча и два гола – совсем неплохие цифры для его возраста и конкуренции в команде. А ещё чуть ли не в каждом интервью Козлов признавался в большой симпатии к идеологии клуба. Там шла речь и про атакующий футбол, и про доверие молодым. И вообще, оказаться в «Краснодаре» было чуть ли не мечтой и целью. Он её осуществил. А не вернулся в «Зенит». Чуть меньше года назад он дал интервью «Чемпионату», заголовок которого выглядел так: «Галицкий верит в меня».

Так что же могло случиться? Мы сразу отметаем историю про то, что Галицкий вдохновился идеей стрясти с ЦСКА € 1 млн. Это чушь. Даже если бы сам Козлов пришёл к владельцу и сказал, что хочет уйти, то его просто так не отпустили бы. Только по рыночной цене. Transfermarkt оценивает игрока в € 3,5 млн. Реальная же стоимость – больше € 5 млн. Здесь мы вкладываем действующий контракт до 2029 года, двухлетний опыт игры в РПЛ и ту самую универсальность. Если уж за нападающего из ФНЛ Максима Воронова ЦСКА заплатил € 5 млн, то Козлов точно стоит дороже.

Кто-то скажет: он мог поставить ультиматум, поругаться с Мусаевым и что-то ещё. Но первое – ультиматумы, когда речь идёт о «Краснодаре», никогда не заканчивались ничем хорошим для тех, кто их ставит. Игнатьев и Самсонов соврать не дадут. Да и Мусаев в нынешнем статусе точно не будет опускаться до конфликтов с игроками, которые в основном проводят время на скамейке. Так что эти варианты тоже отпадают. Мы понимаем: клуб точно просто так не отдал бы игрока за такую сумму. И уже здесь появляется одна конспирологическая теория, которая имеет право на существование.

Данила Козлов в «Краснодаре» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Какую позицию «Краснодар» хочет усилить больше всего в зимнее трансферное окно? Ответ очевиден – провисает роль крайнего защитника. После тяжёлой травмы Сергея Петрова там осталось два игрока – Гонсалес и Оласа. И никакой альтернативы. Никто не знает, когда восстановится Петров. И сможет ли выйти на прежний уровень. Поэтому замена была нужна. Желательно, если учитывать ужесточение лимита, с российским паспортом. И какую новость мы видим после того, как в истории с Козловым всё стало понятно? По информации «Чемпионата», общение между «Краснодаром» и «Ростовом» по трансферу Ильи Вахании находится в активной стадии.

Как всё это может быть связано? Легко. У Вахании и Козлова один представитель – Василий Голяна. Поэтому мы никак не можем исключать, что существует договорённость, которая звучит так: Козлов уходит в ЦСКА, где у него, как предполагается, будет больше игровой практики. А в ответ перед «Краснодаром» открывается окно возможностей покупки игрока на дефицитную позицию. Зовут его Илья, играет в «Ростове».

Илья Вахания в «Ростове» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понятно, что эта теория легко может разбиться о другие. Мы о них ещё, возможно, почитаем. Но, возможно, именно она наиболее точно объясняет то, что произошло на трансферном рынке РПЛ. Ничего личного – просто бизнес.