«Локо» выиграл у Березуцкого зарубу в необычном формате! Забили три и без Батракова. Видео

«Локомотив» разгоняется на втором сборе в ОАЭ. В самом его начале команда уверенно разобралась с армянским «Ноа» (2:0). И что важно — сыграла два тайма, по сути, разными составами. Прошло несколько дней работы, и вот уже новый матч. На этот раз соперником стал «Урал». Но формат встречи оказался не совсем привычным: команды сыграли три тайма по 45 минут. В принципе, задумка была объяснимой и заключалась в увеличении нагрузки. Соответственно, игроки вместо 45 минут провели на поле примерно по 68. Интересно, что тренеры сделали замены в идентичное время. Так что, по сути, это были двн разные встречи, только сокращённые.

Если для «Локомотива» это был уже четвёртый матч на зимних сборах (до этого две победы и ничья), то для «Урала» — третий. До этого они победили «Пюник» (3:2) и сыграли вничью с узбекским АГМК. Хотя играть екатеринбуржцам важно. Причём много. Ведь зимой команду возглавил Василий Березуцкий. Следовательно, надо знакомиться и привыкать. А лучше делать это через игры, причём с серьёзными соперниками. Так что для екатеринбуржцев этот матч точно был не менее важен, чем для «Локо».

А теперь – к интересностям: с капитанской повязкой впервые после официального назначения вышел Антон Митрюшкин. А в формально основном составе, который появился с первых минут, оказалось два центральных нападающих — Комличенко и Воробьёв. На сборах они пока не играли в таком сочетании. Однако отсутствие Батракова и Карпукаса позволило Галактионову пойти на такой эксперимент. Команда действовала по формальной схеме 4-4-2. С Верой и Пруцевым в центре плюс Руденко и Пиняевым на флангах.

И получалось неплохо: «Локо» больше контролировал мяч и периодически создавал моменты. Говорить о какой-то структурности трудно. Ведь игра началась в момент, когда о жаре ещё думали больше, чем об игре. Но какие-то наработки просматривались. Правда, в момент с первым голом Александра Руденко всё сделал его коллега из «Урала» Александр Селихов. Вратарь ошибся при простой передаче, выбив мяч точно на ногу сопернику. Тот не стал долго думать и сразу пробил в угол. Голкипер даже не прыгнул за мячом.

«Урал» почти не переходил в атаку. Видимо, всё-таки сказывалась разница в классе. Поэтому их владение было в основном на их же половине поля. Так что второй мяч казался вопросом времени. Оно наступило на 28-й минуте, когда Пиняев классной передачей вывел Воробьёва на ворота соперника. И тот переиграл Селихова.

К концу тайма екатеринбуржцы наконец-то включились в игру, даже могли забивать. Однако оставили это для второй половины встречи. Правда, сначала пришлось пропустить третий. Комличенко заработал пенальти. Он же его и реализовал.

Но вскоре счёт всё-таки удалось размочить. По аналогичной схеме: Секулич аккуратно подставился под фол в чужой штрафной. Реализовал пенальти.

После этого произошли массовые замены. «Локо» чуть перестроил схему, и за креатив впереди стали отвечать Мялковский, Бакаев и Салтыков. Но с выходом формального второго состава моментов у обоих ворот стало меньше. «Урал» выравнял игру и даже сам периодически бегал вперёд. Не бестолку. Уже в третьем тайме они сократили счёт до минимума благодаря голу Никиты Морозова.

Однако на большее команд не хватило. «Локомотив» в третий раз победил на зимних сборах, а «Урал» впервые проиграл. Но работы у Василия Березуцкого предостаточно.