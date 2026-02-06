Матчи «Арсенала» невозможно смотреть? Насколько справедливы обвинения в скучном футболе

Неужели этот скучный «Арсенал» станет чемпионом? Такой заход в последнее время обсуждается в Англии. Например, легенда «МЮ» Пол Скоулз заявил, что это будет худшая команда из всех, кто выигрывал АПЛ. Само собой, главного тренера «Арсенала» спрашивают об этом на пресс-конференциях. Микель Артета отвечает, что видит ситуацию как раз наоборот. По его словам, команда показывает наиболее захватывающий в Европе футбол.

Разговоры о зрелищности матчей «Арсенала» ходят весь сезон, но последняя игра особенно впечатлила. В ответном полуфинале Кубка лиги ничья устраивала команду Артеты, потому что до этого удалось победить «Челси» на его поле в один мяч. В результате на «Эмирейтс» хозяева безжалостно засушили игру. У «Челси» практически не было моментов, а в первом тайме — даже подходов (можно вспомнить разве что дальний удар Энцо Фернандеса на 43-й минуте). «Арсенал» и сам создал не так много, но точно больше, чем соперник. Единственный гол в матче случился, когда «Челси» всеми силами пошёл вперёд и пропустил контратаку на 90+7-й минуте.

Если говорить прямо — матч получился скучным. Особенно по сравнению с другим ответным полуфиналом, в котором «Сити» и «Ньюкасл» сыграли в открытый футбол. Если перебирать в голове матчи «Арсенала» в этом сезоне, то нетрудно найти и другие игры, в которых было минимальное количество моментов. В том числе обе встречи с «Ливерпулем». Однако это ещё ни о чём не говорит, потому что точно так же можно вспомнить и обратные случаи. И тут, пожалуй, самый наглядный пример — встреча с «Баварией», которую лондонцы победили за счёт достаточно смелого футбола.

Есть смысл проанализировать показатели в целом за сезон. Увы, у зрелищности нет чётких критериев, но есть косвенные. «Арсенал» — лидер АПЛ по созданным моментам. Хотя тут данные могут немного различаться. Например, Opta утверждает, что наибольший xG — у «Челси», однако там у «Арсенала» минимальное отставание. А вот на чём сходятся все поставщики статистики, так это на том, что команда Артеты допускает у своих ворот с отрывом меньше всех в лиге — 16,42 ожидаемого гола (на втором месте «Ливерпуль» с 26,87). Так что если брать фазу обороны, то лондонцы действительно остаются наименее зрелищной командой. Что им, безусловно, выгодно.

Микель Артета Фото: Carl Recine/Getty Images

И всё же, насколько смело действует «Арсенал», когда владеет мячом? Третий в лиге по количеству ударов — 358 (у «Ливерпуля» — 372, у «МЮ» — 385). Хотя даже более показательно количество касаний в чужой штрафной. И тут «Арсенал» тоже третий — 809 (у «Ливерпуля» — 813, у «Сити» — 824). Отставание есть, но непринципиальное. И если брать владение мячом и пасы в финальной трети, то «Арсенал» также остаётся третьей командой, уступая только «Сити» и «Ливерпулю».

Показатель, по которому «Арсенал» лидирует — голы из вратарской. Однако здесь нужно учитывать, что команда Артеты больше всех в Европе забивает после стандартов (28 мячей). И часто это удары после навесов с угловых. А вот аргумент, который плохо сочетается с клеймом скучной команды: «Арсенал» больше всех в АПЛ действует на чужой трети поля (33% времени — данные WhoScored) и меньше всех — на своей трети (24%).

Кай Хаверц Фото: Mike Hewitt/Getty Images

И теперь нужно сказать о том, почему визуальное ощущение отличается от того, что говорят цифры. Если взять диапазон от атакующего футбола до оборонительного, то «Арсенал» действительно берёт своё в большей степени благодаря отличной защите. Именно она и формирует восприятие, потому что по атакующим параметрам команда остаётся на уровне конкурентов. В этом и есть особенность лондонцев — они добиваются побед в первую очередь за счёт контроля темпа.

Если «Сити» или «Ливерпуль» ведёт в один мяч, то это мало что значит. Если же «Арсенал» получил удобный сценарий, то сопернику крайне тяжело переламывать игру. Мало кто умеет так растягивать время. И тут даже необязательно валяться, симулируя травмы. «Арсенал» умеет как катать мяч по всему полю, так и долго вводить его в игру. По ходу этого сезона та же Opta отмечала, какая получается средняя пауза в игре перед розыгрышем углового. Оказалось, что «Арсенал» — 19-я команда по этому показателю. Ввод мяча занимает в среднем 45,4 секунды (больше только у «Сандерленда» — 49,5 секунды). А угловые «Арсенал» подаёт в среднем 6,2 раза за матч (больше только у «Ньюкасла» — 6,6).

Нони Мадуэке Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В ситуации, когда у «Арсенала» в этом сезоне 28 мячей после стандартов (во всех турнирах) и ещё пять автоголов в его пользу, понятно, откуда берётся ощущение скучного футбола. Команда действительно прагматичнее, чем предыдущие чемпионы АПЛ. При этом нужно понимать, что к лидеру всегда больше претензий. Очевидно, что в Премьер-лиге больше фанатов других клубов, нежели поклонников одного «Арсенала».

Когда чемпионом становился «Сити», говорили об их бесконечном бюджете. Когда АПЛ брал «Ливерпуль», больше упоминался фарт с голами на последних минутах (особенно при Клоппе). Теперь уже особенность «Арсенала» подаётся как недостаток. Да, в плане зрелищности к команде могут быть вопросы, но вряд ли настолько масштабные, как говорит Пол Скоулз. «Арсенал» может стать первым за 10 лет чемпионом, который забивает в среднем меньше двух мячей за матч (сейчас — 46 голов за 24 тура). Последним таким клубом был «Лестер» в сезоне-2015/2016. Несколько лет назад «Арсенал» был более атакующим и даже создавал больше моментов, чем «Сити» в очном матче. Только тогда «Арсенал» не брал титул. Теперь же команда, которой больше всего необходимо чемпионство (последнее было в 2004 году), берёт своё за счёт контроля игры.