«Бавария» отдала защитника, у ЦСКА и «Краснодара» будут новички. Трансферы и слухи дня

Трансферные новости не иссякают, несмотря на закрытие зимнего окна во многих лигах. В этом дайджесте сделок и слухов за последние 24 часа вы найдёте немало интересного.
Состоявшиеся трансферы
Китайский клуб подтвердил переход Сорокина
Егор Сорокин (слева)
Фото: MB Media/Getty Images
Егор Сорокин ещё недавно играл в Лиге чемпионов за «Кайрат», а теперь – в Китае. «Чэнду Жунчэн» официально подтвердил трансфер центрального защитника на правах свободного агента. 30-летний россиянин заключил договор, который, как сообщалось ранее, будет рассчитан на два года. «Чэнду Жунчэн» финишировал на третьем месте в чемпионате, а с Сорокиным собирается бороться за золото. Егор в сезоне-2025 сыграл 41 матч во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
«Бавария» вернула защитника в «Галатасарай»
«Бавария» объявила о переходе Саши Боэ в «Галатасарай», у которого и покупала правого защитника два года назад за € 30 млн. Стамбульский клуб арендовал 25-летнего француза до июня этого года с опцией выкупа. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, «Галатасарай» заплатит мюнхенцам € 2 млн за аренду, а приобрести права на Боэ сможет ещё за € 15 млн. Чемпион Турции берёт на себя всю зарплату Саши. В нынешнем сезоне француз поучаствовал в 15 встречах (в стартовый состав попал шесть раз) и набрал 0+1.
Экс-игрок «Крыльев Советов» Гарре вернулся в Европу
Бенхамин Гарре
Фото: ФК «Арис»
Бенхамин Гарре, уехавший из чемпионата России год назад, возвращается в Европу. Экс-вингер «Крыльев Советов» продолжит карьеру в греческом «Арисе». Клуб из Салоников арендовал 25-летнего аргентинца у «Васко да Гама» до конца нынешнего года с опцией выкупа. В Бразилии Гарре звездой не стал: за весь сезон-2025 Бенхамин поучаствовал в 22 матчах разных турниров, а в стартовый состав попал только шесть раз. Его единственным результативным действием стала голевая передача в игре Южноамериканского кубка.
Трансферные слухи дня
ЦСКА покупает Козлова и нацелен на защитника из Уругвая
Неожиданная сделка между ЦСКА и «Краснодаром»! Московский клуб покупает полузащитника Данилу Козлова. Несмотря на готовящееся ужесточение лимита на легионеров, «Краснодар» отпускает 21-летнего игрока молодёжной сборной России за небольшие деньги – сумма трансфера составит около € 1 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В нынешнем сезоне Козлов набрал 5+4 в 18 встречах РПЛ и Кубка России, правда, все результативные действия совершил только в кубковом турнире.
Кроме того, ЦСКА ведёт переговоры о переходе центрального защитника уругвайского «Насьоналя» Хулиана Мильяна. Этим инсайдом поделился журналист Родри Васкес. Утверждается, что клуб из Монтевидео требует за 80% прав на 27-летнего колумбийца $ 6 млн (чуть более € 5 млн). Мильян может оказаться также в мексиканском «Крус Асуле» или неназванной команде из Бразилии. В сезоне-2025 Хулиан сыграл 46 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
Вахания может перейти из «Ростова» в «Краснодар»
Тем временем «Краснодар» продолжает поиски новичка на позицию правого защитника. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, клуб Сергея Галицкого ведёт переговоры с «Ростовом» о трансфере Ильи Вахании.
Напомним, в ноябре чемпион России потерял травмированного Сергея Петрова, который выбыл до лета из-за серьёзного повреждения ахилла. Любопытно, что 25-летний Вахания, как и Козлов, – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне Илья провёл 22 матча, стал автором двух голов и одного голевого паса.
Медина объединится с Абаскалем в Мексике
Хесус Медина и Гильермо Абаскаль
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Хесус Медина и Гильермо Абаскаль снова будут работать вместе. Парагваец, которого «Спартак» подписывал при испанском тренере, договорился о контракте с клубом «Атлетико Сан-Луис». Эту команду сейчас возглавляет как раз Абаскаль. По информации журналиста Бруно Понта, соглашение будет рассчитано до конца 2026 года. В зимнее окно Медина стал свободным агентом после ухода из саудовского «Дамака», за который полузащитник сыграл 13 встреч и набрал всего лишь 1+0.
Одной строкой
- Официально: «Пари НН» объявил о расторжении контрактов с двумя футболистами – клуб покинули защитник Кирилл Глущенков и нападающий Николоз Кутателадзе.
- Официально: полузащитник Валерий Бочеров, ушедший из «Урала», продолжит карьеру в составе чемпиона Беларуси «МЛ Витебск» – контракт со свободным агентом подписан на год.
- Официально: ФК «Париж» приобрёл у «Реймса» за € 25 млн полузащитника Эложе Заби – 19-летний игрок пополнит состав парижан летом.
- Педро Рамиро: «Фенербахче» может купить за € 25 млн у «Коринтианса» нападающего Юри Алберто – половина этой суммы пойдёт «Зениту», который владеет 50% прав на игрока.
- «Партизан» объявил на своём сайте, что не продал ЦСКА защитников Николу Симича и Милана Рогановича из-за «неадекватных финансовых условий».
- Marca: на полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса давит жизнь в Лондоне – аргентинец хотел бы продолжить карьеру в «Реале».
- ESPN: «Реал» откажет «Лиону» в просьбе продлить аренду Эндрика – после завершения нынешнего сезона бразилец вернётся в Мадрид.
- TEAMtalk: «Арсенал» хочет выкупить у «Баварии» полузащитника Леннарта Карла и готов заплатить за 17-летнего таланта € 80-90 млн.
- TEAMtalk: «Барселона» и мадридский «Атлетико» включились в борьбу за защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро – трансфер аргентинца также может обойтись покупателю в € 80-90 млн.
- The Athletic: полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес, находящийся в статусе свободного агента, договорился о контракте с «Миннесота Юнайтед» из МЛС.
- FootMercato: экс-защитник «Челси» Курт Зума близок к переходу на правах свободного агента в китайский «Шандунь Тайшань» – стороны обсуждают контракт по схеме 1+1.
- BBC: полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, находящийся с лета без клуба, близок к переходу в «Селтик».
- MEN: «Манчестер Юнайтед» планирует подписать летом Яна Диоманде из «РБ Лейпциг» – сумма сделки должна составить меньше € 100 млн.
- Экрем Конур: «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» следят за ситуацией с Леоной Горецкой – эти два клуба готовы побороться с «Арсеналом» за полузащитника, который станет летом свободным агентом.
- The Sun: «Наполи» продолжает переговоры с Рахимом Стерлингом, который ушёл свободным агентом из «Челси» – вингер готов снизить запросы по зарплате ради переезда в Италию.