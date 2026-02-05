«Бавария» отдала защитника, у ЦСКА и «Краснодара» будут новички. Трансферы и слухи дня

Трансферные новости не иссякают, несмотря на закрытие зимнего окна во многих лигах. В этом дайджесте сделок и слухов за последние 24 часа вы найдёте немало интересного.

Состоявшиеся трансферы

Китайский клуб подтвердил переход Сорокина

Егор Сорокин (слева) Фото: MB Media/Getty Images

Егор Сорокин ещё недавно играл в Лиге чемпионов за «Кайрат», а теперь – в Китае. «Чэнду Жунчэн» официально подтвердил трансфер центрального защитника на правах свободного агента. 30-летний россиянин заключил договор, который, как сообщалось ранее, будет рассчитан на два года. «Чэнду Жунчэн» финишировал на третьем месте в чемпионате, а с Сорокиным собирается бороться за золото. Егор в сезоне-2025 сыграл 41 матч во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

«Бавария» вернула защитника в «Галатасарай»

«Бавария» объявила о переходе Саши Боэ в «Галатасарай», у которого и покупала правого защитника два года назад за € 30 млн. Стамбульский клуб арендовал 25-летнего француза до июня этого года с опцией выкупа. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, «Галатасарай» заплатит мюнхенцам € 2 млн за аренду, а приобрести права на Боэ сможет ещё за € 15 млн. Чемпион Турции берёт на себя всю зарплату Саши. В нынешнем сезоне француз поучаствовал в 15 встречах (в стартовый состав попал шесть раз) и набрал 0+1.

Экс-игрок «Крыльев Советов» Гарре вернулся в Европу

Бенхамин Гарре Фото: ФК «Арис»

Бенхамин Гарре, уехавший из чемпионата России год назад, возвращается в Европу. Экс-вингер «Крыльев Советов» продолжит карьеру в греческом «Арисе». Клуб из Салоников арендовал 25-летнего аргентинца у «Васко да Гама» до конца нынешнего года с опцией выкупа. В Бразилии Гарре звездой не стал: за весь сезон-2025 Бенхамин поучаствовал в 22 матчах разных турниров, а в стартовый состав попал только шесть раз. Его единственным результативным действием стала голевая передача в игре Южноамериканского кубка.

Трансферные слухи дня

ЦСКА покупает Козлова и нацелен на защитника из Уругвая

Неожиданная сделка между ЦСКА и «Краснодаром»! Московский клуб покупает полузащитника Данилу Козлова. Несмотря на готовящееся ужесточение лимита на легионеров, «Краснодар» отпускает 21-летнего игрока молодёжной сборной России за небольшие деньги – сумма трансфера составит около € 1 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В нынешнем сезоне Козлов набрал 5+4 в 18 встречах РПЛ и Кубка России, правда, все результативные действия совершил только в кубковом турнире.

Кроме того, ЦСКА ведёт переговоры о переходе центрального защитника уругвайского «Насьоналя» Хулиана Мильяна. Этим инсайдом поделился журналист Родри Васкес. Утверждается, что клуб из Монтевидео требует за 80% прав на 27-летнего колумбийца $ 6 млн (чуть более € 5 млн). Мильян может оказаться также в мексиканском «Крус Асуле» или неназванной команде из Бразилии. В сезоне-2025 Хулиан сыграл 46 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Вахания может перейти из «Ростова» в «Краснодар»

Тем временем «Краснодар» продолжает поиски новичка на позицию правого защитника. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, клуб Сергея Галицкого ведёт переговоры с «Ростовом» о трансфере Ильи Вахании.

Напомним, в ноябре чемпион России потерял травмированного Сергея Петрова, который выбыл до лета из-за серьёзного повреждения ахилла. Любопытно, что 25-летний Вахания, как и Козлов, – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне Илья провёл 22 матча, стал автором двух голов и одного голевого паса.

Медина объединится с Абаскалем в Мексике

Хесус Медина и Гильермо Абаскаль Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хесус Медина и Гильермо Абаскаль снова будут работать вместе. Парагваец, которого «Спартак» подписывал при испанском тренере, договорился о контракте с клубом «Атлетико Сан-Луис». Эту команду сейчас возглавляет как раз Абаскаль. По информации журналиста Бруно Понта, соглашение будет рассчитано до конца 2026 года. В зимнее окно Медина стал свободным агентом после ухода из саудовского «Дамака», за который полузащитник сыграл 13 встреч и набрал всего лишь 1+0.

Одной строкой