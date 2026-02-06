«Урал» потерял важного игрока, «Коломна» — в любителях. Главное в ФНЛ

Начался февраль — последний месяц зимы, которую клубы ФНЛ тратят на подготовку к возобновлению сезона. Самое интересное сейчас — сборы, трансферы и состав участников LEON-Второй лиги. Не все дожили до весны. Разбираем всё главное в еженедельном дайджесте.

«Факел» и «Урал» набирают форму

Лидеры Лиги Pari выбрали разные места для зимнего разгона. «Факел» находится в дождливой Турции. В последнем матче команда Олега Василенко сыграла вничью с «Сочи» — 2:2. Голами отметились Аксель Ньяпи (новый форвард) и Вячеслав Якимов. Причём «Факел» дважды уступал в счёте. Но в итоге не проиграл.

«Урал» находится на сборах в Дубае, ОАЭ. Василий Березуцкий выбрал сильного оппонента — московский «Локомотив». По ходу матча екатеринбуржцы несколько раз сокращали отставание в счёте: Мартин Секулич реализовал пенальти, а Никита Морозов отметился с игры, однако зацепиться за ничью «Урал» не смог — встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:2.

«Мордва великая» снова с нами?

Мордовский «Шумбрат», который в сезоне-2025 повторно выиграл золото чемпионата МФС «Приволжье» сейчас проходит процедуру лицензирования для участия во Второй лиге «Б».

Игроки «Шумбрата» Фото: ФК «Шумбрат»

Глава Республики Мордовия Артём Здунов поручил министерству спорта обеспечить участие саранского «Шумбрата» в профессиональном футболе.

Футбол в Мордовии любят. Фанаты давно ждут, когда в регионе снова появится профессиональная команда. Доказательство — матч 1/256 финала Пути регионов с борисоглебским «Кристаллом-МЭЗТ», на который пришло больше 17 тысяч зрителей. «Шумбрат» уступил со счётом 1:3.

«Коломна» — всё

Команда вылетела из Второй лиги «Б», заняв последнее, 15-е место во второй группе. Сейчас «Коломна» заявилась в Лигу «А» чемпионата Московской области.

У клуба возникли серьёзные финансовые трудности. Решение о дальнейшем статусе принималось на уровне администрации городского округа. Кто займёт освободившееся место во Второй лиге — решат на ближайшей комиссии ФНЛ. По спортивному принципу повышение получил клуб «Красное Знамя», однако он отказался от участия.

«Текстильщик» хочет в Первую лигу

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко обозначил амбициозную цель на сезон — побороться за повышение в классе. По словам специалиста, задача выхода в Первую лигу поставлена как перед ним самим, так и перед командой.

Дмитрий Кириченко главный тренер «Текстильщика» «Ставлю для себя задачу выйти в Первую лигу и футболистов мотивирую на это. Понятно, хотелось бы чуть более хорошее финансирование. Но в любом случае такую задачу мы будем ставить».

На старте прошлого сезона дивизиона «Золото» Второй лиги «А» команда шла в лидерах, но после вылета из Кубка России от «Факела» сбавила темп. Зато мощно провела концовку: четыре победы подряд с общим счётом 11:0 позволили финишировать на третьем месте с 30 очками.

Кордейро из «Урала» сломался на долгий срок

«Урал» столкнулся с серьёзной кадровой проблемой. По данным журналиста Сергея Ильёва, бразильский опорный полузащитник Лео Кордейро получил тяжёлую травму на сборах. 30-летний хавбек выбыл примерно на четыре месяца и, по сути, пропустит весеннюю часть чемпионата.

Лео Кордейро в «Урале» Фото: ФК «Урал»

Клуб в срочном порядке ищет усиление в центр поля. Пока не ясно, кого рассматривают на замену — легионера или российского игрока.

Формально лимит на иностранцев у «Урала» уже исчерпан, однако Кордейро могут отзаявить на весенний отрезок, что даст клубу пространство для манёвра.

Маслов не нужен «Чайке»

Бывший защитник «Спартака» Павел Маслов отсутствует на зимних сборах «Чайки» в Турции. Игрок находится в Москве — подыскивает новый клуб, работает комментатором и экспертом.

По информации журналиста Сергея Ильёва, игрок расстался с командой из Ростовской области по обоюдному согласию. 25-летний Маслов пополнил «Чайку» в самом конце летнего трансферного окна и в итоге провёл за команду 10 матчей.

Зимой игрок рассматривал несколько вариантов — с ним общались костромской «Спартак» и махачкалинское «Динамо».