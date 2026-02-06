Скидки
Главная Футбол Статьи

ФНЛ, Первая и Вторая лиги, зима-2025/2026 — главные новости: Шумбрат, Мордовия, Коломна, Урал, Павел Маслов, Чайка, сборы клубов

«Урал» потерял важного игрока, «Коломна» — в любителях. Главное в ФНЛ
Артём Шувалов
Главное в ФНЛ
В Мордовии снова появится футбол?

Начался февраль — последний месяц зимы, которую клубы ФНЛ тратят на подготовку к возобновлению сезона. Самое интересное сейчас — сборы, трансферы и состав участников LEON-Второй лиги. Не все дожили до весны. Разбираем всё главное в еженедельном дайджесте.

«Факел» и «Урал» набирают форму

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 12:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Игнатов – 5'     1:1 Ньяпи – 8'     1:2 Фёдоров – 19'     2:2 Якимов – 87'    

Лидеры Лиги Pari выбрали разные места для зимнего разгона. «Факел» находится в дождливой Турции. В последнем матче команда Олега Василенко сыграла вничью с «Сочи» — 2:2. Голами отметились Аксель Ньяпи (новый форвард) и Вячеслав Якимов. Причём «Факел» дважды уступал в счёте. Но в итоге не проиграл.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
ДВ
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Руденко – 12'     2:0 Воробьёв – 28'     3:0 Комличенко – 51'     3:1 Секулич – 66'     3:2 Морозов – 103'    

«Урал» находится на сборах в Дубае, ОАЭ. Василий Березуцкий выбрал сильного оппонента — московский «Локомотив». По ходу матча екатеринбуржцы несколько раз сокращали отставание в счёте: Мартин Секулич реализовал пенальти, а Никита Морозов отметился с игры, однако зацепиться за ничью «Урал» не смог — встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:2.

Подробнее о матче:
«Локо» выиграл у Березуцкого зарубу в необычном формате! Забили три и без Батракова. Видео
«Локо» выиграл у Березуцкого зарубу в необычном формате! Забили три и без Батракова. Видео

«Мордва великая» снова с нами?

Мордовский «Шумбрат», который в сезоне-2025 повторно выиграл золото чемпионата МФС «Приволжье» сейчас проходит процедуру лицензирования для участия во Второй лиге «Б».

Игроки «Шумбрата»

Игроки «Шумбрата»

Фото: ФК «Шумбрат»

Глава Республики Мордовия Артём Здунов поручил министерству спорта обеспечить участие саранского «Шумбрата» в профессиональном футболе.

Футбол в Мордовии любят. Фанаты давно ждут, когда в регионе снова появится профессиональная команда. Доказательство — матч 1/256 финала Пути регионов с борисоглебским «Кристаллом-МЭЗТ», на который пришло больше 17 тысяч зрителей. «Шумбрат» уступил со счётом 1:3.

Помните мордовского Дядю Витю?
Не секрет, что на «Мордовию» сгоняли людей. Но чтобы столько…
Не секрет, что на «Мордовию» сгоняли людей. Но чтобы столько…

«Коломна» — всё

Команда вылетела из Второй лиги «Б», заняв последнее, 15-е место во второй группе. Сейчас «Коломна» заявилась в Лигу «А» чемпионата Московской области.

Ревью сезона-2025:
Четыре клуба закрылись, «Амкар» и «Зенит-2» пошли наверх. Итоги Второй лиги — 2025
Четыре клуба закрылись, «Амкар» и «Зенит-2» пошли наверх. Итоги Второй лиги — 2025

У клуба возникли серьёзные финансовые трудности. Решение о дальнейшем статусе принималось на уровне администрации городского округа. Кто займёт освободившееся место во Второй лиге — решат на ближайшей комиссии ФНЛ. По спортивному принципу повышение получил клуб «Красное Знамя», однако он отказался от участия.

«Текстильщик» хочет в Первую лигу

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко обозначил амбициозную цель на сезон — побороться за повышение в классе. По словам специалиста, задача выхода в Первую лигу поставлена как перед ним самим, так и перед командой.

Дмитрий Кириченко
Дмитрий Кириченко
главный тренер «Текстильщика»

«Ставлю для себя задачу выйти в Первую лигу и футболистов мотивирую на это. Понятно, хотелось бы чуть более хорошее финансирование. Но в любом случае такую задачу мы будем ставить».

На старте прошлого сезона дивизиона «Золото» Второй лиги «А» команда шла в лидерах, но после вылета из Кубка России от «Факела» сбавила темп. Зато мощно провела концовку: четыре победы подряд с общим счётом 11:0 позволили финишировать на третьем месте с 30 очками.

А тут про все команды «Золота»:
«Алания» упала ещё ниже, успех Кириченко и чемпион из Москвы. Итоги «Золота» Второй лиги
«Алания» упала ещё ниже, успех Кириченко и чемпион из Москвы. Итоги «Золота» Второй лиги

Кордейро из «Урала» сломался на долгий срок

«Урал» столкнулся с серьёзной кадровой проблемой. По данным журналиста Сергея Ильёва, бразильский опорный полузащитник Лео Кордейро получил тяжёлую травму на сборах. 30-летний хавбек выбыл примерно на четыре месяца и, по сути, пропустит весеннюю часть чемпионата.

Лео Кордейро в «Урале»

Лео Кордейро в «Урале»

Фото: ФК «Урал»

Клуб в срочном порядке ищет усиление в центр поля. Пока не ясно, кого рассматривают на замену — легионера или российского игрока.

Формально лимит на иностранцев у «Урала» уже исчерпан, однако Кордейро могут отзаявить на весенний отрезок, что даст клубу пространство для манёвра.

Свежий разбор трансферов Первой лиги:
Новый клуб Игнатьева, большой заработок «Челябинска». Главные трансферы Первой лиги
Новый клуб Игнатьева, большой заработок «Челябинска». Главные трансферы Первой лиги

Маслов не нужен «Чайке»

Бывший защитник «Спартака» Павел Маслов отсутствует на зимних сборах «Чайки» в Турции. Игрок находится в Москве — подыскивает новый клуб, работает комментатором и экспертом.

Павел Маслов Подробнее

По информации журналиста Сергея Ильёва, игрок расстался с командой из Ростовской области по обоюдному согласию. 25-летний Маслов пополнил «Чайку» в самом конце летнего трансферного окна и в итоге провёл за команду 10 матчей.

Зимой игрок рассматривал несколько вариантов — с ним общались костромской «Спартак» и махачкалинское «Динамо».

