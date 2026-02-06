«Зенит» оформляет редкую для себя сделку. До Дурана в аренду брали всего 11 игроков

«Зенит» закрывает самую громкую сделку зимы в МИР РПЛ — трансфер Джона Дурана из «Аль-Насра». Однако петербуржцы не купят колумбийского нападающего у клуба из Саудовской Аравии – только арендуют до лета. Не самое типичное решение для «Зенита» на рынке. Как правило, экс-чемпион покупает игроков, а не берёт «во временное пользование». Тем не менее похожие истории уже были. Чем они заканчивались для новичков команды? Вспоминаем всех футболистов, которых «Зенит» арендовал в эпоху «Газпрома», то есть за последние два десятка лет.

Легионеры, которых брал в аренду «Зенит»

Огнен Мимович из «Фенербахче»

Огнен Мимович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В последний раз «Зенит» брал кого-либо в аренду год назад. Причём у «Фенербахче», за который до последнего времени выступал и Дуран. Зимой 2025-го у петербургского клуба никак не получалось отыскать подходящего новичка на позицию правого защитника. В результате незадолго до закрытия окна договорились с турками о переходе Мимовича. «Фенербахче» только-только выкупил Огнена у «Црвены Звезды», однако из-за перебора легионеров для серба не было места в заявке. Так что предложение «Зенита» более чем устроило стамбульский клуб. Впрочем, Мимович не пригодился Сергею Семаку. Молодой легионер поучаствовал всего в шести матчах РПЛ и Кубка России, а в стартовый состав попал лишь трижды. Ничем не запомнился. Летом Огнен вернулся в «Фенербахче», и осенью его отправили в новую аренду — в кипрский «Пафос».

Вильсон Изидор из «Локомотива»

Летом 2023-го у «Зенита» были трудности с поиском игрока в атаку. Вопрос решили, забрав у «Локомотива» Изидора, который пытался покинуть московский клуб и вернуться во Францию. Об условиях сделки поступала противоречивая информация. Сине-бело-голубые арендовали Вильсона то ли с обязательством выкупа, то ли с опцией, которая становилась обязательной при определённых условиях. Так или иначе, летом 2024-го петербуржцы стали полноценными владельцами прав на форварда, несмотря на то что Изидор, мягко говоря, не оправдал надежд. В общей сумме за француза, по данным Transfermarkt, тогдашний чемпион отдал € 5,35 млн. На выходе получил легионера со скромной статистикой — четыре гола и 0 голевых передач в 26 матчах. Впрочем, «Зениту» повезло заработать на Изидоре. Вскоре «Сандерленд» арендовал, а позже и приобрёл форварда за € 6,75 млн.

Иван Куарежма из «Коринтианса»

Иван Куарежма Фото: ФК «Зенит»

Когда летом 2022 года из «Зенита» сбежал Юри Алберто, петербуржцы сумели договориться об обмене нападающего на группу игроков «Коринтианса». На кого-то клуб получил 100% прав, кого-то арендовал с возможностью выкупа. На сезон в Санкт-Петербург переезжал голкипер Куарежма с русским именем Иван. Парень выделялся сумасшедшими физическими данными и талантом — в своё время попадал в заявку сборной Бразилии на пару товарищеских матчей. Но оказалось, что Куарежма не самый большой профессионал. Пришёл в «Зенит» с лишним весом, с трудом переносил нагрузки и так и не избавился от ненужных кило. Поучаствовал только в четырёх матчах Кубка России, в которых пропустил пять мячей и дважды сыграл «на ноль». Запомнился разве что выигранной серией пенальти у «Спартака». Уже в январе 2023-го «Зенит» вернул Ивана в Бразилию. К слову, там вратарь мучится с травмами.

Густаво Мантуан из «Коринтианса»

А вот и удачная история аренды, которая завершилась хеппи-эндом для клуба и футболиста. При других обстоятельствах Мантуан вряд ли оказался бы в «Зените» и вообще в серьёзном европейском клубе. Всё же звездой в «Коринтиансе» он не был, более того, перенёс три разрыва «крестов». Но прилетел в Санкт-Петербург вместе с Куарежмой из-за трансфера Юри Алберто — и раскрылся в России. Причём на позиции правого защитника, будучи изначально атакующим игроком. Летом 2023-го «Зенит» выкупил Густаво за € 2 млн. Вот уже три с половиной года бразилец выступает за клуб — провёл 127 матчей, набрал 18+17. В прошлом октябре петербуржцы продлили контракт с Мантуаном до июня 2030-го.

Йордан Осорио из «Порту»

Йордан Осорио Фото: РИА Новости

После первого «золотого» сезона Семака «Зенит» искал нового центрального защитника для обоймы под Лигу чемпионов. Не нашли ничего лучше, чем вариант с арендой венесуэльца из «Порту». Осорио взяли на год за € 1 млн с опцией выкупа. Йордан действительно помог петербургской команде в Лиге чемпионов, где поучаствовал в пяти играх и трижды выходил в основе. Всего же провёл 16 матчей — без результативных действий. Жизнь показала, что венесуэлец не сильнее тех центральных защитников, что играли в «Зените» или могли быть подписаны на более выгодных условиях. Летом 2020-го Осорио вернулся в «Порту», его не выкупили. А португальский клуб вскоре продал Йордана в «Парму».

Матея Кежман из «ПСЖ»

Сербский нападающий попал в «Зенит» на закате карьеры, будучи уже затухавшей звездой. Хотя ещё в нормальном для футбольных свершений возрасте — 30 лет. За плечами Кежмана были девять сезонов в ПСВ, «Челси», «Атлетико», «Фенербахче» и «ПСЖ». Он выигрывал чемпионаты Нидерландов (где признавался игроком года), Англии и Турции. Много забивал в разных лигах и в еврокубках. «Зенит» арендовал Кежмана у парижского клуба в августе 2009-го на полгода — до конца сезона. На первой же тренировке серб едва не подрался с Романом Широковым, а вот на поле огня ему не хватило. Прежняя мотивация у форварда как будто испарилась. В 10 матчах Матея забил два гола – в ворота ЦСКА и московского «Динамо», но ждали от него большего. Выкупать Кежмана не стали, зимой он вернулся в «ПСЖ».

Фернандо Риксен из «Рейнджерс»

Фернандо Риксен Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Летом 2006-го «Зенит» возглавил Дик Адвокат и вскоре позвал в команду своего соотечественника Риксена. Ранее он тренировал защитника в «Рейнджерс», где Фернандо провёл шесть успешных сезонов и выиграл множество трофеев. Петербургский клуб договорился с шотландцами об аренде Риксена за € 150 тыс., а через несколько месяцев забрал его за € 1,25 млн. За три года в «Зените» легионер помог команде завоевать четыре титула — чемпионство в РПЛ, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Пусть и не был ключевой фигурой, но пользу принёс. Сыграл 45 матчей, в которых набрал 2+4. Запомнился горячий нидерландский парень и дракой с одноклубником Владиславом Радимовым в товарищеской встрече с «Малагой». В августе 2009-го «Зенит» расторг контракт с защитником из-за нарушений дисциплины, а ещё через 10 лет Фернандо ушёл из жизни. У него была неизлечимая болезнь — боковой амиотрофический склероз.

Игроки из России и ЕАЭС, которых арендовал «Зенит»

Нуралы Алип из «Кайрата»

Центральный защитник Алип тоже прошёл через аренду, перед тем как получить полноценный контракт от «Зенита». Нуралы, несомненно, помогло остаться в команде то, что он не считается легионером в РПЛ как представитель страны из ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Ведь твёрдым игроком основы за эти годы казахстанец не стал. Но для обоймы Алип пригодился. В феврале 2022-го петербургский клуб арендовал защитника у «Кайрата», а в декабре выкупил за € 2 млн. Вот уже четыре года Нуралы в Санкт-Петербурге. Провёл за это время 110 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Выиграл три чемпионских титула, Кубок России и два Суперкубка. В августе 2024-го клуб продлил с казахстанцем контракт — до лета 2028-го.

Дмитрий Чистяков из «Ростова»

Дмитрий Чистяков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Чистяков — воспитанник «Зенита», но возвращать его петербургскому клубу пришлось за немалые деньги. Покинув родную команду, центральный защитник за четыре года раскрутил карьеру и сделал себе имя в «Ростове». В октябре 2020-го «Зенит» договорился об аренде Дмитрия за € 200 тыс. с опцией выкупа. Чистяков хорошо начал, вернувшись в Петербург, и следующим летом его приобрели за € 3,25 млн. Защитник отыграл в команде Сергея Семака три с половиной года, после чего ушёл на правах аренды в «Сочи» и затем свободным агентом в тот же «Ростов». Провёл 90 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевых паса, поучаствовал в Лиге чемпионов сезона-2021/2022 (в тот период Дмитрий был даже игроком основы). Завоевал семь трофеев, включая три чемпионских титула.

Ренат Янбаев из «Локомотива»

Летом 2012-го «Зениту» потребовался фланговый защитник, и петербургский клуб договорился с «Локомотивом» об аренде на сезон Янбаева. Ренат выпал из основы москвичей, но в команде Лучано Спаллетти, как ни удивительно, заиграл. За полгода провёл 13 матчей в РПЛ и Кубке России (в стартовом составе — 10) и забил один гол – в ворота ЦСКА. Тем не менее в зимнее окно Янбаев вернулся в «Локомотив». Москвичи воспользовались прописанной в договоре опцией досрочного возвращения защитника. По словам Рената, «Зенит» хотел сохранить его, и сам он готов был продолжить карьеру в Санкт-Петербурге. Тем не менее «Локомотив» отказался от трансфера, а Янбаев не собирался ставить ультиматумов клубу, который уважал.

Кроме того, «Зенит» брал на правах аренды из лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина. Весной 2012-го воспитанник ехал в Санкт-Петербург за игровой практикой перед чемпионатом Европы. Но в этом случае никакой интриги с точки зрения трансфера не было, так как все понимали уровень игрока, а сам Аршавин возвращался в родной клуб. В 10 матчах РПЛ он забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Затем Андрей ещё год выступал за «Арсенал» и уже как свободный агент окончательно вернулся в «Зенит».