Роналду шатает саудовский футбол! Все подробности бойкота матчей «Аль-Насра». LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Криштиану Роналду вновь привлекает к себе внимание. Несколько дней назад португалец пропустил матч «Аль-Насра» – не то по спортивным причинам, не то по каким-то иным. Однако это главный сюжет в саудовском футболе прямо сейчас.
Фабрицио Романо писал, что Кришу не нравится, как управляется клуб, в котором он играет: конкуренты активнее на трансферном рынке и приобретают более качественных футболистов. Обиду понять можно – с момента приезда на Ближний Восток Роналду ничего там не выиграл.
К чему приведёт такое поведение Криштиану? Окажет ли он реальное влияние на саудовский футбол такими методами? Пересмотрит ли трансферную политику «Аль-Наср»? Мы следим за этим в нашем онлайне.
Кстати, вчера легенде исполнился 41 год.
С чего всё началось?
Причиной всего такого поведения от Криштиану стало отсутствие чётких гарантий от Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) относительно изменений в управлении командой, в которой он играет.
По информации ESPN, если в ближайшие недели не будет предоставлено никаких обещаний, Роналду в июне запросит трансфер из клуба.