«Ливерпуль» — «Сити», «МЮ» — «Тоттенхэм» и топ-соперник «ПСЖ»! Главные матчи уикенда

Рабочая неделя завершается, впереди – выходные. И предстоящий футбольный уикенд подарит разнообразие крутых матчей. В АПЛ состоятся сразу две суперигры. А ещё порадуют вывесками Серия А, Бундеслига, Лига 1 и даже чемпионаты Саудовской Аравии и Португалии! Не забываем и о традиционно интересных «Барселоне» и «Реале». В общем, выбор шикарный.
Мы отобрали лучшие встречи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 8 февраля, 19:30 мск
Интрига: Гвардиола выиграет в потенциально последнем матче с «Ливерпулем»?
«Ливерпуль» в нынешнем сезоне не борется за титул. У действующего чемпиона задача одна — попасть в Лигу чемпионов. А «Сити» ещё цепляется за шансы взять золото АПЛ: после 24 туров команда Пепа Гвардиолы идёт второй и отстаёт от «Арсенала» на шесть очков. Поэтому оступаться в матче с «Ливерпулем» нежелательно. Да и Гвардиола наверняка хочет огорчить мерсисайдцев в потенциально последней встрече. Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что Пеп с высокой вероятностью может покинуть «Манчестер Сити» летом. Впрочем, «Ливерпуль» также амбициозен и хочет ответить за гостевое поражение в первом круге (0:3).
«ПСЖ» — «Марсель»: воскресенье, 8 февраля, 22:45 мск
Интрига: встреча «ПСЖ» с одним из самых принципиальных соперников
«ПСЖ» выдал серию из шести побед в Лиге 1. Команда Луиса Энрике обошла «Ланс» и забралась на первое место. Теперь нужно наращивать отрыв, поддерживая победный темп. Но впереди «ПСЖ» ждёт один из самых сложных матчей. «Марсель» — исторически принципиальный соперник, а между фанатами команд существует вражда. После 20 туров провансальцы занимают третье место и борются за место в зоне Лиги чемпионов. А в нынешнем сезоне «Марсель» уже обыгрывал «ПСЖ» (1:0) в чемпионате и чудом отдал сопернику Суперкубок Франции (2:2, 1:4 пен.). Так что шестиматчевая серия Парижа вполне может прерваться в воскресенье.
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: суббота, 7 февраля, 15:30 мск
Интрига: «МЮ» прервёт неудачную серию в матчах с «Тоттенхэмом»?
«Манчестер Юнайтед» не побеждает «Тоттенхэм» с октября 2022 года. Серия насчитывает уже восемь встреч (в том числе финал Лиги Европы). Но сейчас у манкунианцев, вероятно, лучший момент для исправления. «МЮ» под руководством Майкла Кэррика одержал три победы подряд в АПЛ и поднялся в зону Лиги чемпионов. А «Тоттенхэм» занимает лишь 14-е место и не выигрывал в чемпионате в шести турах кряду. «Манчестер Юнайтед», когда заканчивать серию, если не сейчас?!
«Порту» — «Спортинг»: понедельник, 9 февраля, 23:45 мск
Интрига: «Порту» оторвётся от главного конкурента за титул?
Ключевая игра сезона в португальской Примейре. «Порту» занимает первое место в таблице, опережая идущий вторым «Спортинг» на четыре очка. Ведь в прошлом туре лидер оступился, потерпев поражение от «Каза Пия» (1:2). И если «Спортинг» нанесёт «Порту» второе поражение подряд, то интрига в Португалии обострится до предела. Хотя в первом круге команда Франческо Фариоли обыграла соперника в гостях (2:1). Так что всё же «Порту» — фаворит матча.
«Валенсия» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 8 февраля, 23:00 мск
Интрига: «Реал» продлит победную серию в Примере?
В нынешнем сезоне «Реал» чаще обсуждают с негативной стороны. Хотя команда сражается за победу в Примере, всего на одно очко отставая от «Барселоны». Не всё уж так плохо у «Мадрида». Да в последних шести турах «Реал» неизменно выигрывал. Теперь же команда Альваро Арбелоа едет в гости к «Валенсии». В 2000-е и 2010-е валенсийцы были грозной силой, но сейчас клуб превратился в середняка. «Реал» на два уровня сильнее «Валенсии» и обязан побеждать. Важно не отставать от «Барсы», а в случае осечки конкурента у мадридцев вовсе появится шанс заскочить на первое место.
«Ювентус» — «Лацио»: воскресенье, 8 февраля, 22:45 мск
Интрига: «Юве» продолжит подъём по таблице Серии А?
«Ювентус» при Лучано Спаллетти наконец-то превратился в команду, на которую интересно смотреть. Да, результаты не очень стабильны, но всё же туринцы чаще побеждают. В таблице Серии А «Юве» поднялся на четвёртое место, а в случае победы над «Лацио» и осечки «Наполи» (едет в гости к «Дженоа») вовсе окажется в топ-3. Хотя Маурицио Сарри наверняка хочет огорчить экс-клуб во второй раз в сезоне (в первом круге «Лацио» минимально выиграл дома). Однако и у «Юве» есть дополнительная мотивация: команда вылетела из Кубка Италии от «Аталанты», поэтому важно исправиться перед болельщиками.
«Арсенал» — «Сандерленд»: суббота, 7 февраля, 18:00 мск
Интрига: «Арсенал» сохранит отрыв от конкурентов?
«Арсенал» занимает первое место в АПЛ. Отрыв от «Манчестер Сити» — шесть очков. Чтобы (как минимум) сохранить расстояние, в 25-м туре лондонцам нужна победа над «Сандерлендом». Но тут не всё так просто: команда Режиса Ле Бриса в нынешнем сезоне уже отняла очки у «Арсенала». В ноябре 2025-го клубы сыграли вничью (2:2). Получится у лондонцев огорчить «Сандерленд» на этот раз? Дома «Арсенал» побеждал соперника в последних четырёх встречах.
«Бавария» — «Хоффенхайм»: воскресенье, 8 февраля, 19:30 мск
Интрига: «Бавария» оступится снова и вернёт интригу в Бундеслиге?
«Бавария» неожиданно потеряла очки в двух турах подряд. Сначала мюнхенцы уступили дома «Аугсбургу» (1:2), проиграв впервые в сезоне Бундеслиги. А затем команда Венсана Компани скатала весёлую ничью с «Гамбургом» (2:2). Отрыв от идущей второй дортмундской «Боруссии» сократился до шести очков. А впереди у «Баварии» непростой матч с занимающим третью строчку «Хоффенхаймом». Клуб из Зинсхайма — главная сенсация сезона. И если удивлять всех, то до конца! Поэтому вполне реален расклад, при котором «Бавария» потеряет очки в третьем туре подряд и интрига в борьбе за золото вернётся.
«Барселона» — «Мальорка»: суббота, 7 февраля, 18:15 мск
Интрига: «Барса» останется на первом месте в Примере?
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании. Но отрыв от мадридского «Реала» минимален. Любой неудачный результат даст сопернику каталонцев шанс выйти на первое место. Поэтому «Барсе» нельзя терять очки с «Мальоркой». Впрочем, это не самая трудная задача. Клуб с Балеарских островов занимает лишь 13-е место в таблице. А в последний раз «Барселона» уступала «Мальорке» в далёком 2008 году. Но не стоит исключать сенсацию и конец серии!
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: пятница, 6 февраля, 20:30 мск
Интрига: Роналду пропустит ещё одну игру из-за бунта?
Криштиану продолжает оставаться недовольным тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет некоторыми клубами лиги. Из-за этого он уже пропустил один матч «Аль-Насра». А Фабрицио Романо сообщает, что 41-летний португалец не сыграет и с «Аль-Иттихадом». CBS Sports вовсе отмечает, что Криштиану грозится покинуть Саудовскую Аравию. Он возмущён трансфером Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» в то время, как состав «Аль-Насра» не был усилен. Португалец чувствует себя «преданным». Тем временем его команда в случае победы над «Аль-Иттихадом» приблизится к лидирующему «Аль-Хилялю» на расстояние в одно очко.