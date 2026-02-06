«Ливерпуль» — «Сити», «МЮ» — «Тоттенхэм» и топ-соперник «ПСЖ»! Главные матчи уикенда

В Португалии состоится ключевая игра сезона, а в Германии может обостриться гонка за титул.

Рабочая неделя завершается, впереди – выходные. И предстоящий футбольный уикенд подарит разнообразие крутых матчей. В АПЛ состоятся сразу две суперигры. А ещё порадуют вывесками Серия А, Бундеслига, Лига 1 и даже чемпионаты Саудовской Аравии и Португалии! Не забываем и о традиционно интересных «Барселоне» и «Реале». В общем, выбор шикарный.

Мы отобрали лучшие встречи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.