Первая победа «Динамо» в Зимнем Кубке! Помогли сейв Лунёва и «бессилие» Акинфеева. Видео

ЦСКА и «Динамо» по-разному начали выступление в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Команда Фабио Челестини в 1-м туре встречалась с «Краснодаром». И, казалось, закрыла все вопросы уже в первом тайме. Сначала мы увидели гол Лусиано, а потом – и Кругового. Оставалось уверенно провести вторую половину встречи и готовиться к следующей игре. Однако план сломался. После перерыва москвичи пропустили дважды, в итоге всё дошло до серии пенальти, где им повезло чуть больше – победа со счётом 5:4.

«Динамо» проводило матч с «Зенитом». Да, петербуржцы выглядели увереннее и подавляющую часть встречи контролировали её ход. При этом к 75-й минуте счёт был 1:1. Так что всё могло качнуться в любую сторону. Но больше повезло действующим чемпионам турнира: Нино после подачи углового забил второй. И всё закончилось победой сине-бело-голубых. Однако это уже история. Совсем скоро команды ждал второй игровой день. И начался он с московского дерби.

У ЦСКА из интересного обращало на себя внимание присутствие в старте Мойзеса. Его дисквалификация, заработанная в 1-м туре, была отменена. А также наличие в старте Абдулкадырова – именно он занял место в центре обороны с Жоао Виктором. Ещё в запасе оказались Круговой, Кисляк и Глебов, зато в основе появились Попович и Кармо. Такие вот эксперименты. У динамовцев тоже интересно: вместо Сергеева в атаке Тюкавину помогал Бабаев. Мощная поддержка была и из глубины – там вместе конструировали атаки Антон Миранчук и Бителло.

На стартовом отрезке у ЦСКА было небольшое преимущество во владении, но первый опасный момент создали соперники. После классной атаки! Бабаев получил мяч на скорости в штрафной, прострелил, а мяч через Тюкавина долетел до Миранчука. Однако тот бахнул выше. Следом ответила уже команда Челестини: после небольшой ошибки Лунёва мяч оказался на голове Поповича. Тот бил по пустым воротам, но попал в защитника. Вообще, во время стандартов у ворот динамовцев частенько возникала паника. Что в первом матче, что сейчас. На 38-й минуте Абдулкадыров едва не открыл счёт, однако тоже чудом не попал в створ.

В перерыве Ролан Гусев сделал шесть замен. А его коллега – всего две, зато каких: на поле появились Кисляк и Глебов. Но при этом оживились динамовцы. Атаки стали быстрее и структурнее. И одна из них спровоцировала гол. Бабаев здорово открывался под передачу с фланга, но встретился с ногами Баринова. Судья назначил пенальти, а его реализовал Осипенко.

Вскоре случились семь замен от Челестини. И они пошли на пользу уже его команде. На поле, помимо прочих, появился новичок команды Максим Воронов. Он же и стал тем человеком, который сравнял счёт после отличной передачи Кисляка. Для парня это первый гол за команду.

Интересно, что вскоре он мог забивать второй. Однако не подстроился под мяч после того, как Лунёв отбил его ему на ногу. Последние 15 минут тайма прошли спокойно. И без особых моментов. Команды словно хотели пробить пенальти.

Уже там забивали все, кроме Даниэля Руиса, удар которого взял Лунёв. Динамовцы же в пяти случаях и пяти оказались точны (Акинфеев ни разу не спас). Теперь у них два очка, но в онлайн-таблице они всё равно ниже ЦСКА и «Зенита». А чуть позже их может опередить «Краснодар».