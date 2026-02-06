«Краснодар» разнёс «Зенит» в Зимнем Кубке! Два гола чемпиона — на счету молодёжи. Видео

Программу второго игрового дня Winline Зимнего Кубка РПЛ закрыл матч с участием двух лучших команд чемпионата России. «Краснодар» разгромил соперника и возглавил таблицу турнира.

В состав действующего чемпиона России снова не попал Джон Кордоба. Колумбийский нападающий продолжает восстановление после травмы. В первой встрече на месте центрального нападающего играл Казбек Мукаилов, во второй вышел Мозес Кобнан Дэвид. Данилы Козлова не оказалось в заявке — в ближайшее время он станет футболистом ЦСКА. «Зенит» полностью обновил стартовый состав в сравнении с тем, что было в первом матче с московским «Динамо» (2:1).

Команды не провели на поле и одной минуты, а «Краснодар» чуть не открыл счёт. Чемпион России накрыл соперника прессингом у ворот Евгения Латышонка, и Виктор Са отобрал мяч. Бразилец скинул на Мозеса, но тот пробил немного выше перекладины. Многообещающее начало!

«Зенит» ответил в середине первого тайма. Получилось очень опасно! Максим Глушенков не пробил из хорошей позиции, а покатил на дальнюю штангу, где Александру Соболеву не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть передачу. Форвард выкатился вместе с мячом за пределы поля и запутался шипами в сетке ворот.

34-я минута оказалась счастливой для «Краснодара». Латышонок неудачно отбил мяч перед собой после дальнего удара Кевина Ленини со штрафного, а Мозес оказался первым на добивании. Сразу вспомнились моменты из прошлого, когда вратарь «Зенита» не лучшим образом играл во время дальних ударов.

Мурад Мусаев в перерыве сделал массовые замены. Из стартового состава остались только Станислав Агкацев, Диего Коста и Эдуард Сперцян. Сергей Семак поменял голкипера — Денис Адамов вышел вместо Латышонка. Тем не менее к 57-й минуте «Зенит» устроился на 0:3. Для болельщиков «Краснодара» приятно вдвойне, что забивали молодые игроки.

Сначала Артём Хмарин (18 лет) вонзил мяч под перекладину ворот Адамова. В первой встрече на турнире молодой игрок вышел на поле сразу после перерыва, однако тогда обошёлся без результативных действий.

Через три минуты «Краснодар» организовал разгромный счёт. Никита Кривцов классно отдал на Джованни Гонсалеса, тот прострелил вдоль линии вратарской, а Эльдар Гусейнов (17 лет) не промахнулся по пустому створу. Второй гол футболиста «Краснодара» во втором матче на турнире.

«Зенит» помчал вперёд и заставил Агкацева переводить мяч на угловой после удара под ближнюю штангу. Бил, кстати, Густаво Мантуан. На 62-й минуте Мусаев снял с игры Косту, Сперцяна и Мукаилова. Казбек провёл на поле совсем мало времени, поскольку получил повреждение. Кривцов после этого перешёл на место «ложной девятки». «Зенит» выпустил на поле Юрия Горшкова, Нуралы Алипа, Дугласа Сантоса, Вендела и Александра Ерохина. А позже Семак сделал ещё четыре замены. Но это никак не сказалось на результате.

«Краснодар» одержал первую победу на турнире и сразу возглавил таблицу. По итогам двух туров команда Мурада Мусаева набрала четыре очка, ЦСКА и «Зенит» — по три, а московское «Динамо» — два. В заключительном туре (10 февраля) «Краснодар» сыграет с «Динамо», а ЦСКА зарубится с «Зенитом».