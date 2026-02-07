«Зенит» потеряет ещё одного игрока основы? Что значат новости о Нино

«Зенит» постепенно превращает свою трансферную работу зимой в мини-революцию. Уже приобретены Игорь Дивеев и Джон Джон. А вскоре мы увидим и Джона Дурана. Три игрока, которые по плану уже весной должны стать основными. Но на этом дело может не закончиться. Не исключено, что петербуржцы продолжат работу на рынке, в том числе будут искать игрока на позицию, которая недавно казалась крепкой и безальтернативной.

Всё дело в том, что бразильские клубы очень хотят вернуть на родину центрального защитника Нино. Серьёзный интерес к нему проявляет «Палмейрас». И что будет тогда?

Нино и правда может уйти?

Свежий инсайд Globo от 4 февраля выглядит так: «Палмейрас» продвинулся в переговорах с российским клубом по трансферу защитника. Да, предложение ещё не принято, но дискуссии продолжаются. Якобы представители бразильского клуба прилетели лично переговорить с руководством «Зенита», чтобы дожать сделку. Они хотят забрать Нино уже сейчас, однако допускают достижение договорённости о переходе летом.

Со стороны сине-бело-голубых никаких официальных комментариев на этот счёт не поступало. Но очевидно, что эта информация взята не из воздуха. Хотя бы потому, что на протяжении месяца бразильские медиа инсайдили об интересе «Палмейраса» к игроку. По данным Gazeta Esportiva, опубликованным в середине января, защитник уже договорился с клубом, но стороны никак не могут согласовать сумму. Изначально петербуржцы запрашивали около € 12 млн. А «Палмейрас», в свою очередь, давил на «РБ Брагантино» с требованием как можно быстрее согласовать сделку по Джону Джону. Ведь права на игрока были разделены между двумя клубами. Соответственно, часть суммы от трансфера могла снизить цену на Нино. Но в итоге трансфер Джона состоялся, а ощутимого продвижения в переговорах мы не видим.

Нино — на сборе «Зенита». От Семака нет реплик о том, что тот собирается уходить. Да и инсайды в последние дни затихли. Самому «Зениту» нет большого смысла отпускать основного игрока центра обороны. С учётом того, что в двух из трёх предсезонных матчей он выходил в основе вместе с Игорем Дивеевым. Так что развитие истории возможно только с перспективой на лето.

«Зенит» уже отпустил одного защитника. А Семак, похоже, определился с основной парой

Момент, который вы могли пропустить: «Зенит» в зимнее трансферное окно уже отпустил одного центрального защитника, который в прошлом сезоне был основным. Эракович выходил в старте в 19 из 30 матчей, а остальные пропускал разве что из-за дисквалификаций или проблем со здоровьем. Но в этом сезоне тенденция изменилась. Всего семь выходов в основе во встречах РПЛ. Всё чаще его подменял Дркушич. Эракович продолжит карьеру в «Црвене Звезде» у Деяна Станковича. Семак при этом подчеркнул: покупать ещё одного игрока на эту позицию не требуется. И это звучит логично.

Похоже, тренерский штаб определился с двумя базовыми сочетаниями. Это мы видим по матчам на сборах. Базовое, которое будет использоваться во встречах РПЛ, — Нино и Дивеев. Здесь всё понятно: бразилец — якорный центрдеф команды в последнее время. Он играет почти всегда и очень полезен. А в пользу Дивеева говорит паспорт. Не просто же так его активно забирали из ЦСКА все последние годы. На матчах Кубка России мы, вероятно, будем видеть сочетание Дркушич — Алип. Понятно, что свою роль могут сыграть травмы, однако базовые настройки выглядят именно так.

Поэтому сейчас Семаку меньше всего выгодны истории с трансферами кого-то из этой обоймы. Перспектива на лето может рассматриваться, но не сейчас, когда так нужно возвращать чемпионский титул.