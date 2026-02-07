Скидки
Главная Футбол Статьи

Трансферы, зима-2026: главные переходы молодых футболистов — Дро Фернандес, Пасифико, Заби, Баколя, что за игроки, подробности

Топ-клубы Европы платят большие деньги за тинейджеров. Что за талантов оформили зимой?
Александр Мулянов
Главные переходы молодых футболистов
«Новый Неймар», предатель Флика и сын тренера АПЛ. Знакомимся с будущими звёздами.

Зимнее трансферное окно. 20-летний защитник «Ренна» Жереми Жаке стал главной темой обсуждения, в итоге перешёл в «Ливерпуль» за £ 60 млн. Много? Возможно.

Такова тенденция: гранды готовы платить много в погоне за лучшим будущим, лучшими вариантами на рынке. Причём переход Жаке более-менее оправдан: покупает английский клуб — это почти всегда большие деньги — игрока с неплохим опытом в чемпионате из топ-5. Сформированного и физически, и ментально — всё-таки уже 20 лет.

Чем крут Жаке:
Главный переход в дедлайн трансферного окна. Что за защитника берёт «Ливерпуль»?

Другое дело, что и этим не ограничивается. В нынешнее окно накопилось с десяток переходов тех, кто толком ещё не проявил себя, но при этом создал репутацию большого таланта.

Кто они? Собрали главных тинейджеров, сменивших клуб, в этом материале.

Дро Фернандес, 18 лет — из «Барселоны» в «ПСЖ»

Дро Фернандес и Луис Энрике

Фото: ФК ПСЖ

Ханси Флик плавно подводил испано-филиппинца к минутам в первой команде: заметил на предсезонке, аккуратно выпускал на замены в матчах чемпионата и Лиги чемпионов вместо Фермина Лопеса или Дани Ольмо. Парень за одно лето перескочил и команду до 19 лет, и дубль — светило большое будущее. В начале этого трансферного окна отметил 18-летие — и внезапно заявил клубу о желании уйти. «ПСЖ» выплатил чуть больше € 8 млн.

За парня практически без опыта во взрослом футболе (чуть больше 100 минут). Тем не менее в своих встречах Дро выглядел неплохо: проявил себя и как универсал (играл и ближе к левому, и ближе к правому флангу), и как футболист, способный отрабатывать в обороне. Поставленная техника паса, манящий контроль мяча. Пяточки, комбинационная игра. Нет спора в том, что Париж получил таланта.

Вопрос только в том, раскроется ли.

Как так, «Барса»?
Патрисио Пасифико, 19 лет — из «Дефенсор Спортинг» в «Барселону»

Патрисио Пасифико

Патрисио Пасифико

Фото: ФК «Барселона»

«Барселона» отошла от громких имён на рынке: два года назад мелькали имена совсем другого масштаба — Эндрик, Бергвалль, Мастантуоно, Эчеверри, Эстевао. В итоге никто не перешёл по очевидным причинам — финансовым. Плюс большая конкуренция в команде.

Поэтому в это трансферное окно вполне быстро провернули сразу три перехода во вторую команду: Патрисио Пасифико, Хамза Абделькарим, Ювенсли Онстейн.

Интереснее всех «мирный» — дословный перевод фамилии Пасифико. Левый защитник уругвайской команды с итальянским паспортом, довольно высокий (187 см) — значит, потенциально универсальный. Один из лидеров обороны сборной Уругвая до 20 лет. Подписание потенциально на слабую позицию левого защитника в «Барселоне».

новичок «Барселоны»

«Для меня огромная честь носить эту футболку. Это мечта каждого футболиста, потому что «Барселона» — очень большой клуб. Я агрессивный игрок, могу играть на многих позициях. Помимо прочего, я хорош с мячом».

Но пока Патрисио перешёл в аренду до конца сезона. Летом у «Барсы» будет опция выкупа за € 3 млн, причём только 80% прав.

Патрик Заби, 19 лет — из «Реймса» в «Париж»

Патрик Заби в «Париже»

Патрик Заби в «Париже»

Фото: ФК «Париж»

Ещё год назад профиль Заби в Transfermarkt — крупнейшей футбольной базе игроков — было невозможно найти. Ему было 18, играл за местный клуб в Кот-д'Ивуаре. На песочных полях, с бешеной техникой — в соцсетях даже завирусился один из его роликов.

В январе 2025-го Заби забрал «Реймс», а уже спустя год продал в «Париж» за € 25 млн! Трансфер официально оформили, La Magie (Волшебник — прозвище парня) попозировал с футболкой нового клуба. Перейдёт фактически только летом.

21 матч во втором дивизионе Франции и кубковом турнире, 2+3. Вот такой взлёт из андеграунда.

Адриан Лахдо, 18 лет — из «Хаммарбю» в «Комо»

Адриан Лахдо

Адриан Лахдо

Фото: ФК «Комо»

Команда Фабрегаса — хаб для молодых талантов. И это целенаправленный вектор развития клуба — летом оформили шесть трансферов игроков до 21 года. Лахдо перешёл за € 12 млн, имея за плечами около 30 матчей за взрослую карьеру.

Мягкая работа с мячом и потрясающий контроль: примет, изящно развёрнется, придумает необычный пас. Низкий центр тяжести — креативный центральный полузащитник, стойко держится под прессингом. И, согласно данным Opta, сам один из лучших в лиге по прессинг-действиям.

Несмотря на небольшой опыт, успел сыграть четыре встречи по 90 минут за 12 дней. Теперь попал в отличное окружение для развития.

Айоделе Томас, 18 лет — из ПСВ в «РБ Лейпциг»

Айоделе Томас

Айоделе Томас

Фото: ФК «Лейпциг»

Айоделе перешёл в «Лейпциг» всего за полмиллиона, но зато с каким прозвищем — «нидерландский Неймар»! В последних четырёх матчах за вторую команду Томас совершил больше всего обводок на поле. Рекордсмен чемпионата за всю историю по количеству попыток дриблинга за 90 минут в среднем — 7,7. Действует с левого фланга, довольно подвижный и техничный, легко крутит позвонки оппонентам.

У Айоделе африканские корни — дополнительный буст к физическим способностям. Хотя и рос в Нидерландах, подумывает выступать за Нигерию. Три гола и шесть ассистов в 18 матчах за вторую команду — неплохой результат для 18-летнего парня.

«Лейпциг» любит такой андерграунд. Контракт — до 2031 года.

Дэррил Баколя, 18 лет — из «Марселя» в «Сассуоло»

Дэррил Баколя

Дэррил Баколя

Фото: ФК «Сассуоло»

Баколя перешёл в итальянский клуб за € 10 млн. Крепкий полузащитник с корнями из Конго, действует чуть ближе к атаке, но при этом совершает в среднем 3,2 отбора за матч в этом сезоне. Он не такой высокий — 178 см, — но кажется выше за счёт крепкости.

Пресса и марсельские инсайдеры описывают Дэррила как скромного и спокойного. Он единственный, кто признаёт ошибки во время командного видеопросмотра сыгранных встреч. Много читает, старается придерживаться правильного распорядка дня и питания. Работает над тем, чтобы меньше сидеть в телефоне. Хотя 18 исполнилось только пару месяцев назад.

Баколя был в обойме «Марселя», но редко появлялся на поле в этом сезоне. Один матч в Лиге чемпионов и 68 минут в Лиге 1 суммарно за восемь выходов на поле. Одно голевое действие во встрече с «Ньюкаслом». Выступал за команду до 19 лет в Юношеской лиге УЕФА, то есть настолько не подходил Де Дзерби.

Переход в «Сассуоло» — ещё один правильный шаг для построения крепкой карьеры.

Луис Энгельнс, 18 лет — из «Падерборна» в «Хоффенхайм»

Луис Энгельнс

Луис Энгельнс

Фото: ФК «Хоффенхайм»

Энгельнс — сын тренера «Лидса» Даниэля Фарке. Выбрал фамилию мамы, возможно, чтобы избежать излишнего внимания. Хотя вряд ли путь отца должен давить на Луиса: своим переходом в «Хоффенхайм» он уже его затмил — у Фарке карьера прошла в низших дивизионах Германии. «Я умел забивать, но был, вероятно, самым медленным нападающим во всей Западной Европе», — рассказывал позже он.

Луис, в отличие от отца, играет глубже — он центральный полузащитник. В «Падерборне» провёл 19 встреч, хотя чаще появлялся на замену. Технический директор «Хоффенхайма» между комплиментов аккуратно намекнул, что парня намерены обкатывать и за вторую команду в том числе.

Пауль Пайдух
Пауль Пайдух
технический директор «Хоффенхайма»

«Луис — очень интересный футболист с отличным игровым интеллектом и сильным позиционированием в центре полузащиты. Теперь он может сделать следующий шаг в своём развитии здесь, получить важное игровое время в третьем дивизионе и привыкнуть к уровню Бундеслиги».

Впереди большой путь.

