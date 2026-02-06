Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ и Европы, зима 2026: слухи и переходы 6 февраля — ЦСКА, Интер, Арсенал, Селтик, Локомотив, Фассон, Викарио

ЦСКА нашёл защитника в Бразилии, а Хамес — новый клуб. Трансферы и слухи дня
Кирилл Закатченко
Трансферы РПЛ и Европы, слухи и переходы 6 февраля
Комментарии
«Интер» работает над сделкой по вратарю «Тоттенхэма».

Трансферные новости по-прежнему поступают, хотя окно во многих лигах закрылось несколько дней назад. Изучаем, что было интересного в уходящем дне.

Состоявшиеся трансферы

Хамес Родригес нашёл себе новый клуб

34-летний полузащитник Хамес Родригес принял решение перебраться в МЛС. Колумбийский футболист подписал контракт с клубом «Миннесота Юнайтед». Договор заключён до июня 2026 года с опцией продления. Хамес перешёл в американский клуб в статусе свободного агента, а до этого он бегал в составе мексиканского «Леона». Там Родригес забил пять мячей в 34 матчах. «Райо Вальекано» — последний европейский клуб в карьере южноамериканца. Оттуда он ушёл в начале 2025 года. Интересно, что покажет лучший бомбардир ЧМ-2014 в составе американской команды?

Хамес Родригес

Хамес Родригес

Фото: FC Minnesota United

Трансферные слухи дня

«Интер» уже начал переговоры о подписании Викарио следующим летом

Лидер чемпионата Италии работает над приобретением вратаря Гульельмо Викарио, который представляет «Тоттенхэм». Николо Скира утверждает, что клуб Серии А выбрал этого голкипера в качестве приоритетного варианта. «Интер» уже вступил в переговоры по трансферу вратаря и рассчитывает договориться о переходе Викарио ближайшим летом. Гульельмо перебрался в «Тоттенхэм» из «Эмполи» в 2023 году за € 18,5 млн. В этом сезоне он провёл 34 встречи, пропустил 44 мяча и 13 раз отыграл «на ноль».

Гульельмо Викарио Подробнее

Фассон ведёт переговоры с «Интернасьоналом»

«Интернасьонал» заинтересован в левоногом защитнике. Журналист Лукас Коллар сообщил, что бразильский клуб уже начал переговоры с Лукасом Фассоном из «Локомотива». Если верить источнику, то они проходят активно. Лукас играет за московский клуб с лета 2022 года. В этом сезоне он провёл 20 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Ближайшим летом Фассон станет свободным агентом, поскольку именно тогда истечёт срок его контракта с «Локомотивом».

Лукас Фассон

Лукас Фассон

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА интересен защитник «Гремио»

Центральный защитник «Гремио» Вагнер Леонардо заинтересовал ЦСКА. Издание Globo утверждает, что за 26-летним игроком также следит клуб из Саудовской Аравии. Предполагается, что бразильцы планируют продать футболиста за € 7 млн. По информации источника, в последнее время «Гремио» не получал предложений по Леонардо. А вот журналист Экрем Конур сообщает, что ЦСКА намерен предложить € 5 млн. Вагнер перешёл в команду в начале 2025 года. С того момента он отыграл 46 встреч во всех турнирах, забил два мяча и отдал два результативных паса.

«Арсенал» может купить футболиста дортмундской «Боруссии»

Сразу несколько клубов интересуются фланговым защитником дортмундской «Боруссии» Даниэлем Свенссоном. Один из них — «Арсенал». Немецкий клуб готов продать футболиста за £ 26 млн (€ 29,9 млн). Данные от издания Bild. 23-летним игроком также интересуются «Интер» и «Лидс». Если Свенссон перейдёт в «Арсенал», то это может сказаться на будущем Майлза Льюиса-Скелли. 30 матчей, три гола и один результативный пас — статистика Даниэля в нынешнем сезоне.

Даниэль Свенссон

Даниэль Свенссон

Фото: Lars Baron/Getty Images

Окслейд-Чемберлен согласовал контракт с «Селтиком»

Экс-футболист «Арсенала» и «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продолжит карьеру в чемпионате Шотландии. По информации Фабрицио Романо, сделка уже согласована. В ближайшее время клуб из Глазго объявит о переходе. Стороны подпишут контракт до конца нынешнего сезона с опцией продления. Предыдущим клубом Окслейд-Чемберлена был «Бешикташ». Алекс забил пять мячей в 50 встречах и покинул турецкий клуб летом 2025 года.

Алекс Окслейд-Чемберлен

Алекс Окслейд-Чемберлен

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Одной строкой

  • Официально: полузащитник Тигран Аванесян перешёл из тульского «Арсенала» в «Оренбург» на правах аренды с приоритетным правом выкупа.
  • Официально: алжирский полузащитник Дайя Эддин Мешид перешёл в махачкалинское «Динамо». 19-летний футболист подписал долгосрочный контракт и выбрал себе 55-й номер.
Обзор трансферов за 5 февраля — тут:
«Бавария» отдала защитника, у ЦСКА и «Краснодара» будут новички. Трансферы и слухи дня
«Бавария» отдала защитника, у ЦСКА и «Краснодара» будут новички. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android