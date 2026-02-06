ЦСКА нашёл защитника в Бразилии, а Хамес — новый клуб. Трансферы и слухи дня

Трансферные новости по-прежнему поступают, хотя окно во многих лигах закрылось несколько дней назад. Изучаем, что было интересного в уходящем дне.

Состоявшиеся трансферы

Хамес Родригес нашёл себе новый клуб

34-летний полузащитник Хамес Родригес принял решение перебраться в МЛС. Колумбийский футболист подписал контракт с клубом «Миннесота Юнайтед». Договор заключён до июня 2026 года с опцией продления. Хамес перешёл в американский клуб в статусе свободного агента, а до этого он бегал в составе мексиканского «Леона». Там Родригес забил пять мячей в 34 матчах. «Райо Вальекано» — последний европейский клуб в карьере южноамериканца. Оттуда он ушёл в начале 2025 года. Интересно, что покажет лучший бомбардир ЧМ-2014 в составе американской команды?

Хамес Родригес Фото: FC Minnesota United

Трансферные слухи дня

«Интер» уже начал переговоры о подписании Викарио следующим летом

Лидер чемпионата Италии работает над приобретением вратаря Гульельмо Викарио, который представляет «Тоттенхэм». Николо Скира утверждает, что клуб Серии А выбрал этого голкипера в качестве приоритетного варианта. «Интер» уже вступил в переговоры по трансферу вратаря и рассчитывает договориться о переходе Викарио ближайшим летом. Гульельмо перебрался в «Тоттенхэм» из «Эмполи» в 2023 году за € 18,5 млн. В этом сезоне он провёл 34 встречи, пропустил 44 мяча и 13 раз отыграл «на ноль».

Фассон ведёт переговоры с «Интернасьоналом»

«Интернасьонал» заинтересован в левоногом защитнике. Журналист Лукас Коллар сообщил, что бразильский клуб уже начал переговоры с Лукасом Фассоном из «Локомотива». Если верить источнику, то они проходят активно. Лукас играет за московский клуб с лета 2022 года. В этом сезоне он провёл 20 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Ближайшим летом Фассон станет свободным агентом, поскольку именно тогда истечёт срок его контракта с «Локомотивом».

Лукас Фассон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА интересен защитник «Гремио»

Центральный защитник «Гремио» Вагнер Леонардо заинтересовал ЦСКА. Издание Globo утверждает, что за 26-летним игроком также следит клуб из Саудовской Аравии. Предполагается, что бразильцы планируют продать футболиста за € 7 млн. По информации источника, в последнее время «Гремио» не получал предложений по Леонардо. А вот журналист Экрем Конур сообщает, что ЦСКА намерен предложить € 5 млн. Вагнер перешёл в команду в начале 2025 года. С того момента он отыграл 46 встреч во всех турнирах, забил два мяча и отдал два результативных паса.

«Арсенал» может купить футболиста дортмундской «Боруссии»

Сразу несколько клубов интересуются фланговым защитником дортмундской «Боруссии» Даниэлем Свенссоном. Один из них — «Арсенал». Немецкий клуб готов продать футболиста за £ 26 млн (€ 29,9 млн). Данные от издания Bild. 23-летним игроком также интересуются «Интер» и «Лидс». Если Свенссон перейдёт в «Арсенал», то это может сказаться на будущем Майлза Льюиса-Скелли. 30 матчей, три гола и один результативный пас — статистика Даниэля в нынешнем сезоне.

Даниэль Свенссон Фото: Lars Baron/Getty Images

Окслейд-Чемберлен согласовал контракт с «Селтиком»

Экс-футболист «Арсенала» и «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продолжит карьеру в чемпионате Шотландии. По информации Фабрицио Романо, сделка уже согласована. В ближайшее время клуб из Глазго объявит о переходе. Стороны подпишут контракт до конца нынешнего сезона с опцией продления. Предыдущим клубом Окслейд-Чемберлена был «Бешикташ». Алекс забил пять мячей в 50 встречах и покинул турецкий клуб летом 2025 года.

Алекс Окслейд-Чемберлен Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Одной строкой

Официально: полузащитник Тигран Аванесян перешёл из тульского «Арсенала» в «Оренбург» на правах аренды с приоритетным правом выкупа.