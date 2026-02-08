Сенсация сезона в топ-лигах. Как клуб из города с 38 тыс. жителей вошёл в топ-3 Бундеслиги

У «Хоффенхайма» лучший год со времён Нагельсмана — рвутся в ЛЧ и сегодня играют с «Баварией»! Разобрали прогресс клуба и за кем там следить.

В Бундеслиге периодически появляются команды-сенсации. Ещё недавно в Лигу чемпионов от Германии залетел «Унион» Берлин, в сезоне-2023/2024 «Байер» взял первое золото в истории, а в прошлом году до самого конца за топ-4 бились «Фрайбург» и «Майнц». Теперь настала очередь «Хоффенхайма». В нынешнем сезоне команда из Зинсхайма (городок на 38 тыс. жителей) идёт на третьем месте после 20 туров и серьёзно настроена на выход в ЛЧ. Рассказываем подробнее о главной неожиданности Бундеслиги.

Впервые в элите «Хоффенхайм» оказался только в 2008 году, хотя основана команда ещё в 1899-м. С того момента лучшим достижением было третье место в сезоне-2017/2018 под руководством Юлиана Нагельсмана. Но на следующий год «Хоффенхайм» финишировал уже девятым, а нынешнего тренера сборной Германии переманил «РБ Лейпциг». Закрепиться в статусе хотя бы околотопа у клуба не вышло.

Осенью 2024 года руководство «Хоффенхайма» решилось на эксперимент. Они забрали связку управляющий директор – тренер у австрийского «Штурма». Клуб выиграл чемпионат в сезоне-2023/2024, и испытывавший тогда проблемы «Хоффенхайм» сначала позвал Андреаса Шикера, а через месяц назначил тренера – Кристиана Ильцера.

Кристиан Ильцер Фото: Alex Grimm/Getty Images

Подробнее про Ильцера: пошумел в Австрии, в «Хоффенхайм» его привёл знакомый управляющий директор

У Кристиана не получилась игровая карьера: к 17 годам он перенёс три серьёзные травмы колена. Ильцер выступал в низших лигах Австрии, а с 2006-го (в 29 лет) занялся полноценной тренерской деятельностью. В 2012-м Кристиану впервые доверили место главного тренера в «Вайце» (четвёртая по силе лига). В элите же Ильцер оказался в сезоне-2018/2019, когда возглавил «Вольфсберг». Под его руководством клуб занял третье место и впервые в истории оказался в Лиге Европы.

После этого Кристиан ушёл на повышение в «Аустрию». Однако в Вене у тренера не задалось: команда заняла лишь седьмое место – Ильцера уволили. Но без работы он не остался – возглавил «Штурм». С ним Кристиан взял два серебра, золото австрийской Бундеслиги + два Кубка.

Алексей Дурново комментатор «Окко» «Практика показывает, что отнять очки у «Баварии» — реально. Дракон оказался не таким уж страшным, «Аугсбург» умудрился выиграть в Мюнхене, «Гамбург» сыграл вничью, при том что много лет им даже не забивал. Другое дело, что отнять очки у «Баварии» проще андердогам, чем конкурентам. Это удалось «Униону», «Майнцу», «Аугсбургу» и «Гамбургу», но категорически не удалось «Дортмунду», «Байеру», «Лейпцигу» и «Штутгарту». Поэтому есть вероятность, что «Бавария» к «Хоффенхайму» отнесётся очень серьёзно. Это сильно снижает шансы гостей. Если же чемпионы выйдут немного вяленькими, будут включаться лишь периодически — отнять очки реально. «Хоффенхайм» набрал очень хороший ход и развоевался. Действительно могут дать бой. Но когда «Бавария» включает «Баварию» — они сильнее даже самых сильных команд».

Для сверкнувшего в Австрии тренера открылся путь в Германию. Однако первый год в «Хоффенхайме» получился трудным. Команда периодически показывала интересный футбол, который, правда не приносил результат. «Хоффенхайм» финишировал лишь на 15-м месте, всего на три очка опередив зону стыков. Но работу Ильцер сохранил: управляющий директор Шикер верил в своего товарища. Как и остальное руководство клуба.

Летом 2025-го Шикер провёл мощную трансферную кампанию, по меркам середняка Бундеслиги. В «Хоффенхайм» пришли сразу восемь футболистов, среди которых: защитники Владимир Цоуфал («Вест Хэм») и Альбиан Хайдари («Лугано»), полузащитники Леон Авдуллаху («Базель», самая дорогая сделка – € 8 млн) и Ваутер Бюргер («Сток Сити»), а также форвард Тим Лемперле (свободный агент). А ещё после аренды в «Эльферсберг» вернулся нападающий Фисник Аслани.

«Хоффенхайм» Ильцера — это хитрая вертикальность и идеальная физподготовка

Вера в тренера и грамотные трансферы сработали: за 14 туров до финиша «Хоффенхайм» идёт в топ-3 (у четвёртого «Штутгарта» на три очка меньше и на один матч больше), а при определённых раскладах способен вовсе финишировать вторым и выдать лучший сезон в истории. У команды заработали идеи Ильцера: теперь она физически подготовлена, несётся в прессинг и почти всегда действует агрессивно.

Алексей Дурново комментатор «Окко» «Хоффенхайм» — очень быстрая команда. Умеют очень быстро разыгрывать мяч, если дать им пространство — способны истребить не то чтобы любого, но многих. Я бы отметил, что играли они с проблемными соперниками, но и хорошо подготовились к январским матчам. В Германии же есть достаточно длинные рождественские каникулы, после которых начинают играть достаточно много. Испытание тяжёлое, но прошли хорошо. Хотя с соперниками везло — их слабые стороны приходились на сильные стороны «Хоффенхайма». Эта команда здорово атакует с ходу, комбинирует в контратаках, научились и скрывать оборону, но атаки с ходу у «Хоффенхайма» прямо идут. Они сейчас действительно сильны, и матч с «Баварией» — серьёзная проверка этой силы».

«Хоффенхайм» в среднем пробегает на 5 км больше соперника, а по спринтам в среднем за игру (180) – лидер Бундеслиги. Также клуб из Зинсхайма занимает второе место по забитым мячам (43), уступая только монструозной «Баварии» (74). «Хоффенхайм» обожает быстрые переходы из обороны в атаку и прессинг на обеих половинах поля. И всё это работает за счёт подбора игроков. В Германии же «Хоффенхайм» прозвали laufstarkes Team – «быстро бегущая команда».

Команда любит действовать вертикально. Но у «Хоффенхайма» этот метод атаки работает немного иначе. Они не грузят мяч на высокого форварда, после чего идут скидка/борьба за подбор и удар. «Хоффенхайм» играет хитрее, но сложнее: пас идёт сразу за спины защитникам, и если те отпускают форвардов соперника – проблем не избежать.

Алексей Дурново комментатор «Окко» «Насколько крутой тренер Ильцер — пока судить рано. Можно точно сказать, что с командой он общий язык нашёл, умеет хорошо использовать сильные качества своих футболистов — это факт. И это круто, так умеет далеко не каждый тренер и даже топ-тренер. Зачастую топ-тренеры считают, что футболистов надо переучивать под определённые требования: тот же Гвардиола любит менять позиции футболистам, не всегда считается с мнением игроков — где и кому комфортно. Ильцер же явно к этому прислушивается, он поладил с Крамаричем и остальными, умеет использовать их сильные места. Это его главный козырь и важный тренерский навык».

Тим Лемперле и Фисник Аслани круто распределяют роли: первый располагается на грани офсайда под передачи, а второй уводит защитников и пропускает мячи. Также у «Хоффенхайма» есть быстрые игроки, способные атаковать вторым темпом. А большинство футболистов обладают хорошим дальним пасом, из-за чего и работает вся структура.

Кристиан Ильцер Фото: Alex Grimm/Getty Images

Стиль «Хоффенхайма» очень круто работает с аутсайдерами и равными соперниками. А с топ-клубами идёт хуже. В нынешнем сезоне команда уступила «Айнтрахту» (1:3, но во втором круге уже победила с аналогичным счётом), «Баварии» (1:4), дортмундской «Боруссии» (0:2) и сыграла вничью со «Штутгартом» (0:0).

Из серьёзных соперников ещё были разве что две победы над «Байером» и успешный матч с «РБ Лейпциг». Если бы «Хоффенхайм» показывал хорошие результаты и с грандами, то вполне мог бы бороться за титул. Однако и с нынешним графиком реально можно финишировать на втором или третьем месте.

Кто тащит «Хоффенхайм» в ЛЧ? Одного из форвардов уже хочет «Барса»!

У «Хоффенхайма» собрался не самый звёздный, но хороший состав. Есть голкипер сборной Германии Оливер Бауманн (играет с 2014-го), в центре поля действует перспективный Авдуллаху, здорово раскрылся новичок Бюргер, а 31-летний Гриша Прёмель переживает ренессанс («6+2» в нынешнем сезоне Бундеслиги).

Алексей Дурново комментатор «Окко» «В первую очередь «Хоффенхайм» ассоциируется с Андреем Крамаричем. Он уже один из лучших бомбардиров-иностранцев в истории Бундеслиги и один из рекордсменов по сыгранным в Германии матчам. Но если говорить о возможном уходе — он вряд ли куда-то переберётся: мы говорим «Крамарич» – и подразумеваем «Хоффенхайм», говорим «Хоффенхайм» — подразумеваем Крамарича. Тим Лемперле — тоже игрок атаки, но не какая-то суперзвезда. Он на своём месте. Я бы посмотрел за Аслани — он здорово ворвался в немецкий футбол: сразу начал забивать, притормозил, получил вызов в сборную Косова. Есть вероятность, что он переберётся в топ-клуб. Вряд ли это будет «Бавария», а вот англичане к нему присматриваются. Интерес проявили «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», а дальнейшей ступенькой уже может быть «МЮ», «Челси» или «Тоттенхэм».

В атаке же выделяются несколько футболистов: доставшийся бесплатно Лемперле (также 6+2), 34-летний Андрей Крамарич по-прежнему хорош (лучший по системе «гол+пас» – 8+4), а 19-летний Базумана Туре – претендент на скорый трансфер в топ-клуб.

Главная же звезда нынешнего «Хоффенхайма» – Фисник Аслани. Transfermarkt оценивает 23-летнего косовара в € 30 млн. Он перебрался в клуб из родного «Униона» ещё в 2020 году, но в старте оказался лишь в нынешнем сезоне. До этого были несколько аренд («Аустрия», «Эльферсберг») и выступление за вторую команду «Хоффенхайма». В нынешнем же сезоне Фисник забил семь мячей и оформил шесть ассистов в 21 встрече во всех турнирах.

Аслани – большой нападающий с ростом 191 см. Он любит борьбу (и хорош в ней). При этом косовар техничен, действует на поле разнообразно. Чем-то Фисник напоминает уехавшего летом 2025 года из Бундеслиги в АПЛ Ника Вольтемаде.

Алексей Дурново комментатор «Окко» «Прошлый сезон для «Хоффенхайма» был провальным, но в этом есть плюс — не нужно играть на два фронта. Если учитывать спокойную подготовку к матчам и нестабильность конкурентов, финиш в зоне ЛЧ для «Хоффенхайма» реален. Не очевиден, но реален: «Бавария» станет чемпионом, сырой Дортмунд, скорее всего, останется вторым. Дальше есть нестабильный молодой «Лейпциг», который часто захлёбывается, «Байер», который временами вступает в чёрные полосы, и «Айнтрахт» — там просто хаос и в обороне, и в атаке. Есть ещё «Штутгарт» — он силён, видится претендентом на место в зоне ЛЧ. С таким раскладом «Хоффенхайму» тоже по силам туда попасть. Если не поймают долгий кризис. Бывает, что мы восхищаемся кем-то, а потом в марте наступает кризис. Но пока — да, представляется, что они могут попасть в ЛЧ, и сил на финиш в зоне ЛЕ или ЛК команде хватит».

Не менее важно, что Аслани – командный игрок с сильным характером. Без этого он вряд ли бы выдержал пять лет аренд и матчей за вторую команду, прежде чем получить шанс в Бундеслиге. И сразу заинтересовать «Барселону»: в октябре 2025-го Флориан Плеттенберг сообщил, что каталонцы следят за Фисником.

Фисник Аслани Фото: Alex Grimm/Getty Images

Главная проблема «Хоффенхайма» — не игровая

Однако в «Хоффенхайме» не всё так идеально. Причём проблемы связаны не с футбольными вопросами, а с руководством клуба. С начала сезона ушли уже несколько членов совета директоров. Президент «Хоффенхайма» Дитмар Хопп сосредоточил управление в руках Андреаса Шикера.

Теперь же может уйти и он сам. По информации Bild, после матча с «Баварией» состоится собрание акционеров: на нём будет обсуждаться отстранение от должности Шикера. Ему вменяют нарушение закона о защите данных. При этом внутри клуба это расценивают как «искусственно сконструированное обвинение с целью вытеснить Шикера из руководства». Андреаса могут понизить до спортивного директора, но не факт, что он согласится с решением. Поскольку Шикер тесно связан с тренером Ильцером, решение может повлечь за собой и дальнейшие последствия для «Хоффенхайма».

Игроки «Хоффенхайма» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Президент клуба Хопп отметил, что он не хочет ухода функционера: «Шикер — фантастический менеджер и замечательный человек. Он — архитектор и гарант самого большого спортивного успеха нашего «Хоффенхайма» за очень долгое время и представляет всех болельщиков и сторонников клуба».

Если же совет директоров примет другое решение, то не исключено, что исторический сезон для команды закончится неудачно. Ещё до 34-го тура Бундеслиги.