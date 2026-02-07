В это не так просто поверить, однако «Юнайтед» в порядке.

У «МЮ» уже четыре победы подряд — сработала комбинация на угловом! Но ключевое — удаление

«МЮ» набрал хорошую форму (три победы подряд) и не стал менять победный состав. Шешко остался на скамейке, а в центре нападения оказывались то Кунья, то Мбемо. Последний при обороне постоянно закрывал левый фланг, а при владении впереди мог открываться кто угодно из группы атаки. С такой расстановкой «МЮ» выглядел лучше «Тоттенхэма» в первые 15 минут, и у него было несколько неплохих подходов.

Затем уже «Тоттенхэм» включился, и в какой-то момент мяч заметался уже по штрафной Ламменса. Однако матч во многом оказался предопределён фолом Ромеро. Защитник «Тоттенхэма», вероятно, хотел сыграть в мяч, но получилось так, что заехал шипами в голень Каземиро. Арбитр моментально показал прямую красную карточку.

Фол Ромеро Фото: кадр из трансляции

VAR не стал вмешиваться, что можно понять: вывернутая нога Каземиро – дополнительный аргумент в пользу удаления. Ромеро стал первым игроком этого сезона АПЛ с двумя красными. В декабре аргентинец получил две жёлтые во встрече с «Ливерпулем».

И практически сразу «МЮ» открыл счёт. Причём сделал это благодаря классно разыгранному угловому. Майну дёрнулся из вратарской за ближнюю штангу и в касание скатил под удар Мбемо. В перерыве главный тренер «МЮ» Майкл Кэррик рассказал в интервью, что эту комбинацию под «Тоттенхэм» решили использовать его помощник Джонни Эванс вместе с аналитиком.

Ассист Майну Фото: кадр из трансляции

Второй тайм получился для «МЮ» весьма комфортным. Хозяева забили несколько мячей, которые пришлось отменить из-за небольших офсайдов. Хотя о раскрепощённости команды Кэррика красноречивее всего говорил эпизод, когда Бруну Фернандеш навешивал в штрафную рабоной. Пускай даже передача оказалась неточной. Разность по ударам во втором тайме – 12:2.

После удаления на 29-й минуте «Тоттенхэм» ни разу не ударил в створ. А «МЮ» для верности забил второй мяч в конце встречи. После навеса Дало в одно касание ударил Бруну Фернандеш. У португальца за последние два месяца отличная статистика: 4+7 по «гол+пас» за восемь туров. А вообще у Фернандеша теперь 200 голевых действий в АПЛ (104 гола и 94 ассиста) .

Бруну Фернандеш Фото: Marc Atkins/Getty Images

Если в прошлом туре «Фулхэм» смотрелся как минимум не хуже «МЮ», который добыл победу на 90+4-й минуте, то на этот раз команда Кэррика выиграла уверенно и гарантировала себе место топ-4 по итогам тура. Ну а увольнение Томаса Франка из «Тоттенхэма» выглядит всё более ожидаемым событием.