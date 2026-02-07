Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм — 2:0, обзор матча АПЛ, 7 февраля 2026, голы: Брайан Мбемо, Бруну Фернандеш

У «МЮ» уже четыре победы подряд — сработала комбинация на угловом! Но ключевое — удаление
Григорий Телингатер
Отчёт «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 2:0
Комментарии
В это не так просто поверить, однако «Юнайтед» в порядке.

«МЮ» набрал хорошую форму (три победы подряд) и не стал менять победный состав. Шешко остался на скамейке, а в центре нападения оказывались то Кунья, то Мбемо. Последний при обороне постоянно закрывал левый фланг, а при владении впереди мог открываться кто угодно из группы атаки. С такой расстановкой «МЮ» выглядел лучше «Тоттенхэма» в первые 15 минут, и у него было несколько неплохих подходов.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

Затем уже «Тоттенхэм» включился, и в какой-то момент мяч заметался уже по штрафной Ламменса. Однако матч во многом оказался предопределён фолом Ромеро. Защитник «Тоттенхэма», вероятно, хотел сыграть в мяч, но получилось так, что заехал шипами в голень Каземиро. Арбитр моментально показал прямую красную карточку.

Фол Ромеро

Фол Ромеро

Фото: кадр из трансляции

VAR не стал вмешиваться, что можно понять: вывернутая нога Каземиро – дополнительный аргумент в пользу удаления. Ромеро стал первым игроком этого сезона АПЛ с двумя красными. В декабре аргентинец получил две жёлтые во встрече с «Ливерпулем».

И практически сразу «МЮ» открыл счёт. Причём сделал это благодаря классно разыгранному угловому. Майну дёрнулся из вратарской за ближнюю штангу и в касание скатил под удар Мбемо. В перерыве главный тренер «МЮ» Майкл Кэррик рассказал в интервью, что эту комбинацию под «Тоттенхэм» решили использовать его помощник Джонни Эванс вместе с аналитиком.

Ассист Майну

Ассист Майну

Фото: кадр из трансляции

Второй тайм получился для «МЮ» весьма комфортным. Хозяева забили несколько мячей, которые пришлось отменить из-за небольших офсайдов. Хотя о раскрепощённости команды Кэррика красноречивее всего говорил эпизод, когда Бруну Фернандеш навешивал в штрафную рабоной. Пускай даже передача оказалась неточной. Разность по ударам во втором тайме – 12:2.

После удаления на 29-й минуте «Тоттенхэм» ни разу не ударил в створ. А «МЮ» для верности забил второй мяч в конце встречи. После навеса Дало в одно касание ударил Бруну Фернандеш. У португальца за последние два месяца отличная статистика: 4+7 по «гол+пас» за восемь туров. А вообще у Фернандеша теперь 200 голевых действий в АПЛ (104 гола и 94 ассиста).

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Если в прошлом туре «Фулхэм» смотрелся как минимум не хуже «МЮ», который добыл победу на 90+4-й минуте, то на этот раз команда Кэррика выиграла уверенно и гарантировала себе место топ-4 по итогам тура. Ну а увольнение Томаса Франка из «Тоттенхэма» выглядит всё более ожидаемым событием.

А вот одна из самых обсуждаемых тем в чемпионате Англии:
«Всё громче слышно, что он уходит». Есть ли жизнь у «Сити» после Гвардиолы?
«Всё громче слышно, что он уходит». Есть ли жизнь у «Сити» после Гвардиолы?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android