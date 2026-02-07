Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — Далянь Инбо — 1:0, обзор товарищеского матча, гол, Массалыга, видео, 7 февраля 2026

«Спартак» 83 минуты мучился с клубом из Китая. А затем включилась юная звезда! Видео
Никита Паглазов
Отчёт «Спартак» — «Далянь Инбо» — 1:0
Комментарии
Никита Массалыга принёс Хуану Карлосу Карседо вторую победу на сборах.

«Спартак» провёл третий товарищеский матч в 2026 году. Ранее москвичи сыграли вничью со сборной Китая (2:2), а затем одержали победу над армянским «Пюником» (2:0). Сегодня же команда Хуана Карлоса Карседо встретилась с китайским «Далянь Инбо».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
Далянь Инбо
Далянь, Китай
1:0 Массалыга – 84'    

Испанец продолжил эксперименты с составом «Спартака». На этот раз фланги обороны в старте заняли Владислав Саусь и Игорь Дмитриев, а Ливай Гарсия появился слева в атаке. Однако первый тайм получился унылым, даже несмотря на присутствие на поле Манфреда Угальде, Тео Бонгонда, Жедсона Фернандеша и Эсекьеля Барко.

«Спартак» много владел мячом, неплохо действовал в обороне, но моментов почти не создал. Единственный хороший шанс за 45 минут был у Барко. Аргентинец открылся под передачу от Сауся и пробил в касание — чуть рядом со штангой. Владислав, кстати, отметился в обороне: на 29-й минуте он поборолся с форвардом «Далянь Инбо», догнал того при выходе один на один и выбил мяч из-под ног.

В прошлом матче с «Пюником» Карседо полностью обновил состав после перерыва. На этот раз на второй тайм «Спартак» вышел всего с четырьмя изменениями. Однако тренер москвичей продолжил эксперименты: на поле оказался Кристофер Ву, образовавший тройку центральных защитников. Также Карседо выпустил Маркиньоса, Пабло Солари и продлившего контракт с клубом Даниила Денисова.

«Спартак» снова больше владел мячом, но атаковал не слишком опасно. Маркиньос сначала вырезал неплохую подачу на Угальде — тот пробил головой мимо ворот. Затем уже сам бразилец замыкал, однако также не попал в створ. А на 59-й минуте Жедсон открылся под передачу в чужой штрафной и пробил прямо в руки голкиперу «Далянь Инбо» Цзыхао Хуану.

«Спартак» — «Далянь Инбо»

«Спартак» — «Далянь Инбо»

Фото: ФК «Спартак»

Китайский клуб ничего не создавал в нападении сам. Поэтому проверки для обороны «Спартака» сегодня не последовало. А к атаке у Карседо наверняка будут вопросы. Впрочем, игроки всё ещё привыкают к требованиям тренера. И для «Спартака» лучше испытывать проблемы на сборах, чем начать буксовать в РПЛ/Кубке России.

На 76-й минуте вышедший на поле Антон Заболотный чуть не сломал штангу. Форвард неплохо открылся под пас от Солари, но мяч перед ним вынес защитник. От досады Заболотный пнул по каркасу ворот «Далянь Инбо». Чуть позже перекладина уже помогла «Спартаку»! Ну а на 84-й минуте Никита Массалыга головой замкнул подачу Олега Рябчука, мяч сначала попал в руку вратаря, а затем от каркаса залетел в сетку.

«Спартак» без проблем довёл дело до победы – второй для команды Карседо в 2026 году. Впереди у москвичей встреча с казахстанской «Астаной» (10 февраля).

Печальная статистика для Владислава?
Новички «Спартака», которых брали первыми при новом тренере. 7 примеров для Сауся
Новички «Спартака», которых брали первыми при новом тренере. 7 примеров для Сауся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android