«Спартак» 83 минуты мучился с клубом из Китая. А затем включилась юная звезда! Видео

«Спартак» провёл третий товарищеский матч в 2026 году. Ранее москвичи сыграли вничью со сборной Китая (2:2), а затем одержали победу над армянским «Пюником» (2:0). Сегодня же команда Хуана Карлоса Карседо встретилась с китайским «Далянь Инбо».

Испанец продолжил эксперименты с составом «Спартака». На этот раз фланги обороны в старте заняли Владислав Саусь и Игорь Дмитриев, а Ливай Гарсия появился слева в атаке. Однако первый тайм получился унылым, даже несмотря на присутствие на поле Манфреда Угальде, Тео Бонгонда, Жедсона Фернандеша и Эсекьеля Барко.

«Спартак» много владел мячом, неплохо действовал в обороне, но моментов почти не создал. Единственный хороший шанс за 45 минут был у Барко. Аргентинец открылся под передачу от Сауся и пробил в касание — чуть рядом со штангой. Владислав, кстати, отметился в обороне: на 29-й минуте он поборолся с форвардом «Далянь Инбо», догнал того при выходе один на один и выбил мяч из-под ног.

В прошлом матче с «Пюником» Карседо полностью обновил состав после перерыва. На этот раз на второй тайм «Спартак» вышел всего с четырьмя изменениями. Однако тренер москвичей продолжил эксперименты: на поле оказался Кристофер Ву, образовавший тройку центральных защитников. Также Карседо выпустил Маркиньоса, Пабло Солари и продлившего контракт с клубом Даниила Денисова.

«Спартак» снова больше владел мячом, но атаковал не слишком опасно. Маркиньос сначала вырезал неплохую подачу на Угальде — тот пробил головой мимо ворот. Затем уже сам бразилец замыкал, однако также не попал в створ. А на 59-й минуте Жедсон открылся под передачу в чужой штрафной и пробил прямо в руки голкиперу «Далянь Инбо» Цзыхао Хуану.

«Спартак» — «Далянь Инбо» Фото: ФК «Спартак»

Китайский клуб ничего не создавал в нападении сам. Поэтому проверки для обороны «Спартака» сегодня не последовало. А к атаке у Карседо наверняка будут вопросы. Впрочем, игроки всё ещё привыкают к требованиям тренера. И для «Спартака» лучше испытывать проблемы на сборах, чем начать буксовать в РПЛ/Кубке России.

На 76-й минуте вышедший на поле Антон Заболотный чуть не сломал штангу. Форвард неплохо открылся под пас от Солари, но мяч перед ним вынес защитник. От досады Заболотный пнул по каркасу ворот «Далянь Инбо». Чуть позже перекладина уже помогла «Спартаку»! Ну а на 84-й минуте Никита Массалыга головой замкнул подачу Олега Рябчука, мяч сначала попал в руку вратаря, а затем от каркаса залетел в сетку.

«Спартак» без проблем довёл дело до победы – второй для команды Карседо в 2026 году. Впереди у москвичей встреча с казахстанской «Астаной» (10 февраля).