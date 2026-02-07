Скидки
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
00:00 Мск
Футбол

Барселона — Мальорка — 3:0, обзор матча 23-го тура чемпионата Испании, Левандовски, Ямаль, Берналь, 7 февраля 2026

«Барса» оторвалась от «Реала»! Ямаль идеально попал в угол с дальней дистанции
Кирилл Закатченко
Отчёт «Барселона» — «Мальорка» — 3:0
18-летний Берналь забил дебютный гол за первую команду каталонского клуба.

«Барселона» встретила 23-й тур Примеры в статусе лидера турнира. Впрочем, «Реал» находился совсем рядом — отставание мадридского клуба от каталонского составляло всего лишь одно очко.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Левандовски – 29'     2:0 Ямаль – 61'     3:0 Берналь – 83'    

При таком раскладе команде Ханс-Дитера Флика нужно было обыгрывать дома «Мальорку». Соперник находится на 13-м месте в таблице — в двух очках от зоны вылета. «Мальорка» ужасно играет на выезде — одна победа в 11 матчах чемпионата Испании. А «Барса» одержала 10 побед в 10 домашних встречах. Расклад перед матчем был предельно понятным.

Топ-клубы Европы платят большие деньги за тинейджеров. Что за талантов оформили зимой?
Топ-клубы Европы платят большие деньги за тинейджеров. Что за талантов оформили зимой?

Первые минуты прошли явно не так, как ожидали болельщики на стадионе «Камп Ноу». К 21-й минуте футболисты «Мальорки» нанесли четыре удара, а их хозяева — всего один. Это точно «Барселона»? Середина тайма — время для первого момента у ворот «Мальорки». Мяч после дальнего удара Маркуса Рашфорда пролетел в опасной близости от штанги. Попади англичанин в створ, вратарь Лео Роман вряд ли бы спас гостей.

На 29-й минуте «Барса» вышла вперёд. И здесь не обошлось без участия Рашфорда. На этот раз дальний удар англичанина пришёлся в защитника. А дальше для каталонцев всё прошло как нельзя лучше. Рикошет от защитника, отскок от Дани Ольмо к Роберту Левандовскому – и хладнокровная реализация польского бомбардира. Нападающий прекрасно разобрался в этом эпизоде, а у полузащитника получилась забавная голевая передача.

Роберт Левандовски празднует гол

Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Фото: Judit Cartiel/Getty Images

В конце первого тайма сине-гранатовые заходили на второй гол. Голкипер Роман справился с непростым ударом Рашфорда со штрафного, а первым на добивании оказался Жюль Кунде. То ли удар, то ли прострел защитника пришёлся в Ламина Ямаля, а тот каким-то чудом не попал в дальний угол. Не хватило совсем немного точности.

На первых минутах после перерыва гостей спасла перекладина. Марк Касадо бил в створ, а мяч рикошетом от головы Давида Лопеса вонзился в каркас. В этом эпизоде «Мальорке» откровенно повезло. После этого Роман спас после плотного удара Фермина Лопеса в ближний угол. «Барса» создала достаточно моментов к часу игры, но забила всего один раз.

На 61-й минуте мяч во второй раз оказался в воротах «Мальорки». Очередной угловой завершился дальним ударом Ямаля. Получилось идеально — поймал голкипера на противоходе, а мяч влетел точно в угол. Роман на этот раз даже не прыгнул. По всей видимости, свои же защитники перекрыли обзор вратарю. Ещё одна магия от талантливого Ямаля.

Марк Берналь забивает третий мяч

Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Фото: Judit Cartiel/Getty Images

«Мальорка» вполне могла отыграть один мяч за 10 минут до конца основного времени. Антонио Санчес был близок к голу, однако Жоан Гарсия остановил удар вышедшего на замену футболиста. А вот перестановка от Флика оказалась куда более эффективной. Марк Берналь вышел на замену на 67-й минуте и забил на 83-й. Удрал от двух защитников, посадил Пабло Маффео на пятую точку и попал в ближний угол (помог небольшой рикошет от оппонента). Первый гол 18-летнего игрока в составе основной команды!

После этого Флик предоставил минуты даже 19-летнему Томми Маркесу, который до этого провёл несколько матчей чемпионата в запасе. «Барса» по-прежнему идеально выступает в домашних встречах Примеры. Каталонская команда останется лидером турнира как минимум до следующего тура. А «Реалу» очень желательно не терять очков в матче с «Валенсией».

Изучаем таблицу Примеры
