У «Арсенала» уже +9 очков отрыва! Даже Дьёкереш проснулся

«Арсенал» продолжает чемпионскую гонку. На этот раз команде Микеля Артеты предстояло сыграть с «Сандерлендом», который чудом пробился из Чемпионшипа, но теперь уверенно идёт в середине таблицы АПЛ. Уже традиционно «Арсенал» ротирует состав, до сих пор участвуя в четырёх турнирах. На левый фланг защиты наконец вернулся Калафьори, а в центре нападения вышел Жезус.

«Арсенал» в свойственной себе манере мало что позволял сопернику. При этом у самих хозяев были неплохие моменты. Например, в первом тайме Райс и Хаверц били так, что мяч проходил буквально в сантиметрах от девятки. А Жезус даже заработал пенальти, но его отменили из-за небольшого офсайда.

При этом «Арсеналу» всё-таки удалось открыть счёт до перерыва. И сделал это Субименди, которому удался красивый удар по технике исполнения. Казалось, что пас Троссарда был не очень удобный, однако испанец внешней стороной стопы закрутил в самый-самый угол. Один из лучших вратарей этого чемпионата Робин Руфс пропустил в ближний угол. После гола Субименди праздновал, обежав угловой флажок – таким образом поддержал травмированного соотечественника. Мерино на трибуне аплодировал стоя.

Гол Субименди Фото: Кадр из трансляции

Если учитывать, что на 40-й минуте Бробби был близок к прямой красной карточке (попал шипами в голень тому же Субименди), то преимущество «Арсенала» не вызывало сомнений. Правда, второй тайм получился уже не настолько событийным – специально для всех, кто возмущается скучным футболом Артеты.

Окончательно все вопросы о результате снял Дьёкереш, который вышел на замену на 60-й минуте. После затяжной атаки «Арсенала» мяч всё-таки дошёл до форварда, который в падении сильно пробил примерно с 11 метров. А уже в добавленное время Дьёкереш оформил дубль после щедрого паса Мартинелли, который вышел один на один с вратарём и мог забивать сам. Швед продемонстрировал своё фирменное празднование, не поднимаясь с газона.

Виктор Дьёкереш празднует гол Фото: Arsenal FC via Getty Images

У «Арсенала» в этот вечер три гола с игры и, как следствие, девять очков отрыва от второго места. При этом «Сити» спустя сутки сыграет на выезде против «Ливерпуля».