Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
00:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Арсенал — Сандерленд — 3:0, обзор матча АПЛ, 7 февраля 2026, голы: Мартин Субименди, дубль Виктора Дьёкереша

У «Арсенала» уже +9 очков отрыва! Даже Дьёкереш проснулся
Григорий Телингатер
Отчёт «Арсенал» — «Сандерленд» — 3:0
Комментарии
Отдельный респект Субименди за празднование гола.

«Арсенал» продолжает чемпионскую гонку. На этот раз команде Микеля Артеты предстояло сыграть с «Сандерлендом», который чудом пробился из Чемпионшипа, но теперь уверенно идёт в середине таблицы АПЛ. Уже традиционно «Арсенал» ротирует состав, до сих пор участвуя в четырёх турнирах. На левый фланг защиты наконец вернулся Калафьори, а в центре нападения вышел Жезус.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Субименди – 42'     2:0 Дьёкереш – 66'     3:0 Дьёкереш – 90+3'    

«Арсенал» в свойственной себе манере мало что позволял сопернику. При этом у самих хозяев были неплохие моменты. Например, в первом тайме Райс и Хаверц били так, что мяч проходил буквально в сантиметрах от девятки. А Жезус даже заработал пенальти, но его отменили из-за небольшого офсайда.

При этом «Арсеналу» всё-таки удалось открыть счёт до перерыва. И сделал это Субименди, которому удался красивый удар по технике исполнения. Казалось, что пас Троссарда был не очень удобный, однако испанец внешней стороной стопы закрутил в самый-самый угол. Один из лучших вратарей этого чемпионата Робин Руфс пропустил в ближний угол. После гола Субименди праздновал, обежав угловой флажок – таким образом поддержал травмированного соотечественника. Мерино на трибуне аплодировал стоя.

Гол Субименди

Гол Субименди

Фото: Кадр из трансляции

Если учитывать, что на 40-й минуте Бробби был близок к прямой красной карточке (попал шипами в голень тому же Субименди), то преимущество «Арсенала» не вызывало сомнений. Правда, второй тайм получился уже не настолько событийным – специально для всех, кто возмущается скучным футболом Артеты.

Окончательно все вопросы о результате снял Дьёкереш, который вышел на замену на 60-й минуте. После затяжной атаки «Арсенала» мяч всё-таки дошёл до форварда, который в падении сильно пробил примерно с 11 метров. А уже в добавленное время Дьёкереш оформил дубль после щедрого паса Мартинелли, который вышел один на один с вратарём и мог забивать сам. Швед продемонстрировал своё фирменное празднование, не поднимаясь с газона.

Виктор Дьёкереш празднует гол

Виктор Дьёкереш празднует гол

Фото: Arsenal FC via Getty Images

У «Арсенала» в этот вечер три гола с игры и, как следствие, девять очков отрыва от второго места. При этом «Сити» спустя сутки сыграет на выезде против «Ливерпуля».

А вот ещё один топ-клуб, который внезапно радует результатами:
У «МЮ» уже четыре победы подряд — сработала комбинация на угловом! Но ключевое — удаление
У «МЮ» уже четыре победы подряд — сработала комбинация на угловом! Но ключевое — удаление
Комментарии
Все новости

