Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026

Суверенный фонд совсем не боится конфликта с Криштиану. И даже может остаться в выигрыше.

К февралю 2026 года амбициозный футбольный проект Саудовской Аравии столкнулся с системным кризисом, который не решишь за нефтедоллары. Бойкот матчей «Аль-Насра» самим Криштиану Роналду, вызванный конфликтом с Суверенным фондом (PIF), перестал быть просто капризом звезды и превратился в финансовую катастрофу. По оценкам аналитиков Speedline, потенциальные убытки лиги от пересмотра медиаправ и спонсорских контрактов уже достигли $ 2,4 млрд.

В этом противостоянии решается главный вопрос современного спортивного бизнеса: кто окажется сильнее – глобальная персональная франшиза с 600-миллионной аудиторией или Суверенный фонд с активами в $ 1 трлн, готовый пойти на любые убытки ради сохранения контроля над собственной системой.

Про-Лига не только приютила Роналду. Но и сделала богатейшим футболистом мира

Португальская звезда обладает огромным эго – настолько же привлекательным, как и взрывоопасным. Роналду редко признавал авторитеты и на футбольном поле, и за его пределами. И практически вся история карьеры форварда – это хроника столкновений личных амбиций с командными и корпоративными интересами. На Евро-2020 Криштиану одним жестом – убрав бутылки Coca-Cola из кадра – обрушил рыночную капитализацию гиганта на $ 4 млрд. Год спустя его скандальное интервью Пирсу Моргану фактически вынудило «Манчестер Юнайтед» расторгнуть контракт с легендой в разгар сезона.

В бытность игроком «Реала» он беспрецедентно давил на президента Флорентино Переса. В 2012-м его знаменитая фраза «Мне скучно в клубе» способствовала подписанию нового контракта с увеличением жалования с € 11 млн в год до € 17 млн чистыми. Четыре года спустя – новая сделка и зарплата в € 23 млн. Когда же в 2018 году португалец захотел € 30 за сезон, это привело к трансферу в «Ювентус». В Турине его аппетиты удовлетворили, но это сильно подорвало бюджет итальянского гранда на несколько лет вперёд. Более того, Роналду ещё и ушёл некрасиво – потребовал трансфера всего за три дня до завершения окна переходов.

По сути, переход в «Аль-Наср» в конце 2022 года стал спасением для постаревшего гения – к тому же ещё и на феноменальную зарплату в $ 200 млн в год, что сделало Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Прошлым летом Бенджамин Баттон мирового футбола заключил новый контракт (до июня 2027 года) с увеличением жалования до $ 240 млн.

Криштиану Роналду на подписании контракта с «Аль-Насром» Фото: ФК «Аль-Наср»

Для Саудовской Аравии подписание Роналду – это больше, чем спортивная сделка. В структуру его вознаграждения заложена ключевая роль: Криштиану является официальным лицом заявки Королевства на проведение ЧМ-2034 и выполняет роль живого рекламного щита. Его задача – легитимизировать Саудовскую Аравию в глазах мирового сообщества, превратив её из закрытой монархии в глобальный центр спорта и туризма. Именно поэтому страна пошла на беспрецедентные законодательные уступки ради португальца.

В частности, власти закрыли глаза на совместное проживание Криштиану и Джорджины Родригес вне брака – нарушение, которое для любого другого иностранца обернулось бы депортацией. Также его семья получила полный иммунитет от соблюдения дресс-кода и публичную трансляцию западных ценностей. Получив статус «золотого резидента», Роналду добился уникальных условий по управлению своими имиджевыми правами через офшорные структуры, минуя жёсткий валютный контроль, обязательный для других иностранных инвесторов.

Нападающий и его подруга Джорджина живут в Саудовской Аравии как короли Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Претензии Криштиану к PIF безосновательны — конкуренты купили Бензема за счёт частного донора

В одном из интервью Роналду вспоминал, как в 12 лет, будучи бедным игроком академии «Спортинга», он с друзьями ходил к чёрному ходу McDonald’s рядом со стадионом. Там сердобольная женщина отдавала голодным мальчишкам оставшиеся нераспроданными бургеры. Однако огромные деньги и тотальное, граничащее с культом заискивание саудовских элит вскружили голову футболисту. Этой зимой Криштиану вступил в прямой конфликт со всемогущим Суверенным фондом (PIF).

В начале февраля он бойкотировал два матча «Аль-Насра», поскольку считает, что руководство клуба недостаточно усилило состав во время январского трансферного окна. Стремящийся к покорению отметки в 1000 голов за карьеру (сейчас 961) нападающий также отчаянно хочет выиграть чемпионат Саудовской Аравии, и его сильно расстроило, что один из конкурентов, «Аль-Хиляль», зимой значительно укрепил свой состав, подписав контракт с Каримом Бензема и другими исполнителями.

Это заставило Роналду предположить, что в клубах, финансируемых PIF (помимо «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», фонд владеет контрольным пакетом акций «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли»), существуют разные уровни амбиций. Португалец публично намекнул на «неравномерное распределение ресурсов», однако сухие цифры финансовой отчётности лиги говорят о другом: «Аль-Наср» стал заложником не злого умысла фонда, а собственного управленческого азарта.

Суть конфликта упирается в жёсткие лимиты программы PACE (Player Acquisition Center of Excellence) – централизованного органа, который с 2023 года выступает единым регулятором для всех трансферных бюджетов лиги. В сезоне-2025/2026 общая финансовая квота PACE для клубов составляет € 2 млрд. И хотя приоритет отдается «Большой четвёрке», даже для них существуют ограничения. В январе «Аль-Наср» столкнулся с проблемой, поскольку ещё летом полностью израсходовал свою годовую квоту, приобретя Жоау Феликса, Кингсли Комана и ряд других менее именитых игроков на общую сумму в € 105 млн.

Согласно данным Transfermarkt, с момента прихода Роналду расходы «Аль-Насра» (€ 414 млн) сопоставимы с вложениями «Аль-Иттихада» (€ 380 млн) и «Аль-Ахли» (€ 386 млн), но «Аль-Хиляль» за тот же период потратил значительно больше (€ 650 млн). И всё же это не подтверждает обоснованность упрёков Криштиану к руководству клуба. Дело в том, что регламент Саудовской лиги позволяет привлекать целевых частных доноров, которые преимущественно поддерживают «Аль-Хиляль» как исторически самый популярный и коммерчески успешный клуб страны.

Трансфер, который так разозлил Криштиану Фото: ФК «Аль Хиляль»

Всё просто. Оба гранда исчерпали лимит PACE, но новый клуб Бензема изыскал средства на его трансфер благодаря помощи миллиардера, принца Аль-Валида бин Талала, одного из миноритарных акционеров «Аль-Хиляля». Если частный инвестор готов покрыть трансфер и зарплату сверх квоты, лига одобряет сделку. У «Аль-Насра» таких доноров не нашлось. Однако это не говорит, что прежде у клуба Роналду не было таких помощников. До 2025 года ряд сделок спонсировал принц Халид бин Фахд, но в нacтoящee время он конфликтует с руководством PIF из-за разногласий с новой корпоративной структурой управления.

Юристы «Аль-Насра» могут уволить Роналду «по статье». Это приведёт к пропуску ЧМ-2026?

Вполне вероятно, Криштиану не разбирается в этих тонкостях или даже не хочет в них вникать, воспринимая сложившуюся ситуацию как двойные стандарты. Футболист считает, что если он – лицо лиги, то государство должно само находить ему доноров или расширять лимиты. Тот факт, что «Аль-Хиляль» стал сильнее за счёт частных денег, а его клуб – нет, звезда воспринимает как личное предательство со стороны руководства PIF.

Демарш Роналду перестал быть локальной проблемой «Аль-Насра» и превратился в системную угрозу для всей спортивной экономики Саудовской Аравии. Главным шоком для финансового департамента лиги (SPL) стала официальная претензия от американского вещателя FOX Sports. Телегигант близок к расторжению контракта на трансляции матчей чемпионата, поскольку в современных медиаконтрактах такого масштаба прописываются пункты о «существенном изменении качества продукта». Для вещателя таким продуктом является не саудовский футбол, а конкретно Криштиану.

Статистика первых двух туров февраля 2026 года, которые португалец пропустил из-за бойкота, показала падение глобальных телепросмотров на 60-70%. Цифра убытков лиги в $ 2,4 млрд – это не просто штрафы, а совокупное обесценивание коммерческого портфеля турнира. Потенциальный разрыв контрактов с международными вещателями (не только FOX, но и телекомпаниями в Азии и Европе) оценивается в $ 800-900 млн недополученной прибыли до 2027 года.

В декабре 2025 года Роналду получил награду Globe Soccer Awards как лучший футболист года на Ближнем Востоке Фото: Fabio Ferrari/Zuma/ТАСС

Также сделки могут расторгнуть глобальные партнёры лиги (Nike, Pepsi и локальные гиганты вроде NEOM) – все они подписывали контракты «под Роналду». Кроме того, в случае негативного сценария с Кришем звёзды могут с насторожённостью смотреть в сторону SPL, а агенты будут требовать на 30-50% больше денег в качестве компенсации за нестабильность управления, что ложится тяжёлым бременем на будущие бюджеты PIF.

Пока лига прикидывает убытки, личный банковский счёт Криштиану может также сильно пострадать – с учётом бонусов за лояльность и коммерческих прав каждый день бойкота обходится Роналду в $ 650 тыс. потерянного дохода. Юристы «Аль-Насра» уже подготовили почву для применения регламента ФИФА о нарушении контракта без уважительной причины. Если клуб решится на разрыв «по статье», Роналду не только потеряет оставшиеся по договору $ 400 млн (до 2027 года), но и может столкнуться с иском о возмещении тех самых миллиардных убытков. И главное, за такой демарш его могут дисквалифицировать – а это чревато ещё и пропуском ЧМ-2026.

Криштиану может потерять сотни миллионов долларов в долгосрочной перспективе

Прямо сейчас для Роналду (стоимость его клаусулы оценивается в € 50 млн, и не видно очереди из клубов, готовых заплатить такие деньги за 41-летнего игрока) всё выглядит скверно. «Ни один индивид, какой бы значимой ни была его роль в развитии бренда, не может стоять выше интересов лиги и её регламентов. Мы привержены принципам финансовой устойчивости и равенства правил для всех участников системы PACE», – объявила лига. Очевидно, что имидж сильного государства является основой внутренней политики, и публичное отступление перед наёмным атлетом означало бы управленческую капитуляцию.

Это также подтверждается недавним заявлением министра финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаана: «Если мы решим что-то перестроить, скорректировать, заморозить проект или сделать приоритетным другое направление в рамках Vision 2030 (грандиозный стратегический план по полной перестройке Саудовской Аравии, частью которого является развитие SPL. – Прим. «Чемпионата»), мы это сделаем без колебаний».

Привыкшая к подобострастному отношению суперзвезда, в каждом клубе в конфликтных ситуациях оказывавшаяся в выигрышном положении, явно недооценила степень последствий своей выходки. Арабы обладают настолько большими возможностями, что запросто могут превратить завершение карьеры легенды в череду скандалов и судебных исков, что омрачит золотой статус Криштиану в истории футбола. Если учитывать, что бренд CR7 тесно завязан на глобальных инвестициях, конфликт с влиятельными кругами Ближнего Востока закроет для него крупнейший рынок капитала и рекламных возможностей.