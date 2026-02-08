«Клопп сказал: не пойдёшь к Гвардиоле — пойду я». Как экс-тренер «Ливерпуля» меняет «Сити»

25-й тур АПЛ завершится топ-матчем между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Эти два клуба объединяют не только амбиции, завоёванные в XXI веке трофеи и прочее, а ещё и фигура тренера Пепейна Лейндерса. Прежде нидерландец был правой рукой Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Теперь же он ассистент Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» и возвращается в этом статусе на «Энфилд». Уход к тому, кому в течение долгих лет противостоял – удивительный, почти уникальный случай.

Клопп и Лейндерс работали вместе с 2015-го, когда немец возглавил «Ливерпуль». Сам Пепейн появился в английском клубе годом ранее: мерсисайдцы забрали его из «Порту» в свою молодёжную команду. Нидерландец стал также ассистентом прежнего тренера Брендана Роджерса, но тот вскоре был отправлен в отставку. Пришёл Клопп – и оставил Лейндерса в своём штабе. Вместе они выиграли восемь трофеев, в том числе золото АПЛ сезона-2019/2020, в котором «Ливерпуль» улетел от вице-чемпиона «Манчестер Сити» Гвардиолы на 18 очков. Вообще, у Юргена был положительный баланс встреч с Пепом в Англии: восемь побед при семи ничьих и семи поражениях. В 2022-м Клопп и Лейндерс забрали Суперкубок Англии, одолев со своими парнями команду каталонца со счётом 3:1.

Когда Клопп ушёл из «Ливерпуля» летом 2024-го, английский клуб покинул и Лейндерс. Но они всё равно продолжили трудиться вместе, несмотря на то что немец взял «творческий отпуск». Юрген стал руководителем футбольного направления в «Ред Булл», а нидерландец возглавил одну из команд, входящую в структуру этой компании – австрийский «Зальцбург». Понятно, что без протекции Клоппа не обошлось. До того опыт самостоятельной работы Пепейна ограничивался четырьмя с половиной месяцами в НЕКе. Лейндерс принял команду из Неймегена в начале января 2018-го, ненадолго расставшись с Юргеном, но в середине мая подал в отставку. С ним НЕК в 22 матчах одержал 11 побед при четырёх ничьих и семи поражениях, однако проиграл самые важные битвы – стыки за выход из второго дивизиона в Эредивизию. Контракт подписывали на полтора года, а закончилось всё быстро.

В Зальцбурге Лейндерс должен был поднять упавшего титана. Сезон-2023/2024 стал первым для клуба «Ред Булл», который он завершил без золота чемпионата Австрии после завоевания 10 подряд чемпионских титулов. Команда финишировала второй – уступила трофей «Штурму». Но в «Зальцбурге» Пепейн продержался всего полгода. В 28 встречах его «быки» одержали 13 побед, сыграли вничью семь раз и потерпели восемь поражений. Австрийцы прошли квалификацию в Лигу чемпионов, а на общем этапе их били все подряд (команда Лейндерса проиграла пять из шести матчей, четыре из них – с крупным счётом). В чемпионате «Зальцбург» шёл пятым, так что тут уже никакой Клопп не спас бы голову тренера от плахи.

Пепейн Лендерс и Юрген Клопп Фото: Offside via Getty Images

В следующие несколько месяцев Пепейн размышлял о будущем. Карьера главного у него не складывалась, а вернётся ли он когда-нибудь под крыло Клоппа, неизвестно. Юрген пока не хочет тренировать. И тут внезапно появился вариант с Гвардиолой. Ещё в мае инсайдер Фабрицио Романо написал, что «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Лейндерса как ассистента наряду с экс-игроком «горожан» Коло Туре. Из «Сити» уходили прежние помощники каталонца – Хуанма Лильо, Иньиго Домингес и Карлос Висенс. Контракты с ними не продлили. По официальной версии, Лильо (по сути, учитель Гвардиолы) захотел вернуться в Испанию, а Висенса позвала португальская «Брага». Так или иначе, Гвардиоле требовались свежие идеи. Места освободились.

Любопытно, что Лейндерса, по его собственным словам, приглашал в свой штаб ещё Микель Артета, готовясь возглавить «Арсенал». Это случилось, когда оба они проходили курс для получения лицензии Pro. Пепейн «вежливо отказал» Артете. Нидерландец назвал сумасшедшей мысль о том, что экс-помощник Клоппа будет ассистентом бывшего помощника Гвардиолы.

А вот самому Пепу Пепейн отказать не смог. Как отреагировал на это Клопп? По признанию Лейндерса, немец настоятельно рекомендовал ему принять предложение «Манчестер Сити» и даже пригрозил в шутку занять вакантную должность:

«Когда я разговаривал с Юргеном, он выразился предельно чётко: «Если ты этого не сделаешь, я сам соглашусь на работу помощника Гвардиолы». Нельзя так просто забыть 10 лет в «Ливерпуле», но я действительно горжусь тем, что пришёл в клуб такого масштаба и столь успешный за последние 10 лет. Клуб, где работает тренер, который определил футбол. Гвардиола великолепен. Его понимание футбола – с другой планеты. Как только Пеп позвонил, у меня сразу же возникло очень хорошее ощущение. Это было несложное решение».

Пепейн Лендерс и Хосеп Гвардиола Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Кстати, за компанию с Лейндерсом в «Манчестер Сити» пришёл и тренер по стандартам Джеймс Френч, который тоже ранее работал в «Ливерпуле». Гвардиола, похоже, максимально доверяет бывшему ассистенту Клоппа. Например, в декабрьском матче с «Ноттингем Форест» (2:1) он горячо отпраздновал гол команды вместе с Пепейном, а потом отшутился, отвечая на вопрос журналистов об этом:

«Лейндерс очень хорош. Он – топ-тренер. Иногда люди думают: «Он же ассистент». А возможно, это я его ассистент… Мы поговорили в перерыве и немного изменили структуру игры».

В «Ливерпуле» после своего возвращения из Нидерландов Лейндерс отвечал за весь тренировочный процесс. Тогда из мерсисайдского клуба как раз ушёл Желько Бувач – нынешний спортивный директор московского «Динамо». И Пепейн действительно был правой рукой Клоппа. Вот и Гвардиола уже публично хвалил Лейндерса за то, что тот привнёс «невероятную энергию и трудовую этику», опыт и тактическое чутьё. По словам Пепа, экс-ассистент Клоппа даже открыл ему глаза на какие-то вещи, хотя, казалось, Гвардиола знает о футболе всё.

Эксперты отмечали, что, вероятно, из-за влияния Лейндерса в игре «Манчестер Сити» стало больше быстрых переходных фаз и меньше длительного контроля мяча. По статистике в нынешнем сезоне АПЛ у «горожан» 59% владения в среднем за матч – они по этому показателю уступают… «Ливерпулю». Выросло количество длинных передач от вратаря с целью разбить прессинг соперника. Гвардиола хочет меняться. Его «Сити» в какой-то степени двигается в сторону «Ливерпуля» Клоппа с точки зрения прессинга.

Лейндерс в «Манчестер Сити» ненадолго вернулся и к роли главного тренера. На одну игру. Он руководил «горожанами» во встрече третьего раунда Кубка Англии с «Эксетер Сити» (10:1) из-за дисквалификации Гвардиолы. Понятно, что риска для результата не было бы никакого, кто бы ни находился на скамейке «Манчестер Сити» во встрече с таким соперником. Хоть Джоуи Бартон.

Интересно, как «Энфилд» встретит Лейндерса, если учитывать и то, что Пепейн пообещал как-то работать в Англии только ассистентом Клоппа. А ещё – сколько продлится союз нидерландца с Гвардиолой и «Манчестер Сити». Будущее самого каталонца в клубе под вопросом, а руководство «горожан» едва ли будет рассматривать Лейндерса как его возможного сменщика.