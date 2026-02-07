Скидки
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
00:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ и Европы, зима 2026: слухи и переходы 7 февраля – Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Балтика, Педри, Гордон, Верде

Дерзкий план «Реала», три цели «МЮ» и первый новичок Талалаева. Трансферы и слухи дня
Анатолий Романов
Слухи и переходы 7 февраля
Комментарии
А в Саудовской Аравии всё же будет играть Месси. Но не тот.

Завершаем день по традиции трансферным обзором. Новостей меньше не становится, несмотря на закрытие зимнего окна в топ-лигах. В субботу состоялась одна сделка и в РПЛ.

Состоявшиеся трансферы

У «Балтики» первый новичок зимы

Эдуардо Андерсон

Эдуардо Андерсон

Фото: ФК «Балтика»

«Балтика» только за три недели до возобновления сезона РПЛ подписала первого зимнего новичка. Калининградский клуб объявил об аренде до конца нынешнего сезона Эдуардо Андерсона из панамской «Альянсы». По договору «Балтика» получила также право выкупа 25-летнего легионера. За свою прежнюю команду центральный защитник сборной Панамы сыграл 78 матчей, забил два мяча и сделал три голевые передачи. До сегодняшнего дня единственным трансфером калининградцев был выкуп после аренды голкипера Ивана Кукушкина из «Пари НН».

Аргентинец из ЦСКА будет играть в ОАЭ

Лионель Верде Подробнее

ЦСКА в зимнее окно расторг контракт с Лионелем Верде, который был арендован у «Униона Санта-Фе». Однако молодой аргентинец не вернулся на родину. 21-летний полузащитник отправился в очередную аренду – в Эмираты. Его новой командой стал «Бани-Яс», занимающий последнее, 14 место в чемпионате ОАЭ. За московских армейцев Верде провёл всего четыре матча (по два в РПЛ и Кубке России) без результативных действий.

Колумбиец, отказавший «Зениту» ради Европы, ушёл из АПЛ спустя полгода

Джон Арьяс

Джон Арьяс

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Ещё один любопытный трансфер – с участием игрока, запомнившегося ярким выступлением на клубном чемпионате мира. Полузащитник Джон Арьяс возвращается из «Вулверхэмптона» в Бразилию: англичане продали его «Палмейрасу» за € 25 млн. Летом клуб АПЛ приобрёл колумбийца у «Флуминенсе» за € 17 млн после КЧМ-2025. Однако в «Вулверхэмптоне» 28-летний новичок не оправдал надежд – в 26 матчах набрал всего лишь 2+1. Интересно, что ранее Арьяса пытался купить «Зенит», но Джон отказался от трансфера в Россию из-за желания играть в Европе.

Трансферные слухи дня

«Реал» хочет забрать звезду «Барселоны»

Педри Подробнее

У президента «Реала» Флорентино Переса дерзкий план на трансферном рынке. Как сообщили журналист Сиро Лопес и сайт El Desmarque, босс «сливочных» намерен к 2027 году подписать молодую звезду «Барселоны» Педри. Согласно источникам, Перес хочет повторить историю, похожую на переход из каталонского клуба в мадридский Луиша Фигу. Отмечается, что в данном случае цель Переса – не усиление своей команды, а нанесение удара по конкуренту. Впрочем, у Педри есть действующий до лета 2030-го контракт с отступными в размере € 1 млрд. Так что «Реалу» придётся приложить большие усилия, чтобы убедить 23-летнего хавбека сменить команду и осуществить трансфер. В этом сезоне у Педри 2+8 в 25 матчах, сейчас он восстанавливается от травмы.

«Барселона» выкупит Рашфорда и может взять защитника «МЮ»

Лисандро Мартинес

Лисандро Мартинес

Фото: Carl Recine/Getty Images

Тем временем сама «Барселона» работает над более реальными для осуществления задачами на трансферном рынке. Как утверждает Diario Sport, каталонский клуб всё же решил выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рашфорда и заплатит прописанную в договоре сумму в размере € 30 млн. А по данным Caught Offside, «Барса» также нацелена на приобретение защитника «МЮ» Лисандро Мартинеса. Сумма сделки может составить около € 55 млн, хотя манкунианцы не горят желанием отпускать аргентинца. В этом сезоне у Мартинеса 14 матчей в АПЛ и Кубке Англии без результативных действий.

«Манчестер Юнайтед» нацелен на нескольких новичков

Энтони Гордон Подробнее

Сразу несколько новостей появилось и о целях «Манчестер Юнайтед». По информации TEAMtalk, английский клуб нашёл замену для Диогу Дало, который может уйти летом, в лице защитника Микаэля Кайоде. «Брентфорд» оценивает 21-летнего итальянца в £ 50 млн (€ 57,5 млн), а помимо «МЮ» этим игроком интересуется «Ньюкасл».

По данным журналиста Бена Джейкобса, манкунианцы также всерьёз рассматривают вопрос приобретения вингера Энтони Гордона. Сообщается, что 24-летний игрок «Ньюкасла» хотел бы получать больше времени на позиции центрфорварда. В нынешнем сезоне у Гордона 33 матча во всех турнирах, он набрал 10+4.

Ещё TEAMtalk поделился новостью о том, что «МЮ» следит за Илиманом Ндиайе из «Эвертона». Сенегалец – один из кандидатов на замену Рашфорду наряду с Гордоном и Яном Диоманде из «РБ Лейпциг». Тем не менее Ндиайе рассматривается пока как запасной вариант.

Одной строкой

  • Официально: «Неом» из Саудовской Аравии подписал 18-летнего вингера «Страсбурга» Райана Месси на правах аренды.
  • Официально: «Селтик» объявил о переходе Алекса Окслейд-Чемберлена — контракт со свободным агентом подписан до конца сезона с опцией продления на год.
  • Официально: «Фиорентина» продала своего нападающего Кристиана Куаме в греческий «Арис».
  • Официально: «Галатасарай» снова отдал в аренду Казымджана Караташа – экс-защитник «Оренбурга» будет играть за «Истанбул Башакшехир».
  • Официально: «Бешикташ» купил защитников Эммануэля Агбаду из «Вулверхэмптона» и Микаэля Мурильо из «Марселя», а, кроме того, арендовал у «Ромы» голкипера Девиса Васкеса.
  • Маттео Моретто: «Реал» вернулся к обсуждению летнего трансфера защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате на правах свободного агента.
  • TEAMtalk: полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс интересен «Ньюкаслу», «Астон Вилле» и «Тоттенхэму».
  • The i Paper: «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуры защитников Кайоде из «Брентфорда» и Дживайро Рида из «Фейеноорда», а также полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиотта Андерсона.
  • The i Paper: Саудовская Про-Лига готова сделать новой звездой своего чемпионата Мохамеда Салаха или Бруну Фернандеша в случае ухода Криштиану Роналду из «Аль-Насра».
  • Экрем Конур: «Бавария» лидирует в борьбе за подписание форварда «Шарлотт» Нимфаша Берчимаса – 17-летнего игрока может приобрести и «Манчестер Юнайтед».
  • UOL: нападающий Дарвин Нуньес может уйти из «Аль-Хиляля» и продолжить карьеру в Бразилии, где им интересуется «Фламенго».
  • Record: Будущий новичок ЦСКА – бразильский защитник «Спортинга» Матеус Рейс – будет зарабатывать в московском клубе € 3,5 млн в год.
Комментарии
