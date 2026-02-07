Дерзкий план «Реала», три цели «МЮ» и первый новичок Талалаева. Трансферы и слухи дня

А в Саудовской Аравии всё же будет играть Месси. Но не тот.

Завершаем день по традиции трансферным обзором. Новостей меньше не становится, несмотря на закрытие зимнего окна в топ-лигах. В субботу состоялась одна сделка и в РПЛ.

Состоявшиеся трансферы

У «Балтики» первый новичок зимы

Эдуардо Андерсон Фото: ФК «Балтика»

«Балтика» только за три недели до возобновления сезона РПЛ подписала первого зимнего новичка. Калининградский клуб объявил об аренде до конца нынешнего сезона Эдуардо Андерсона из панамской «Альянсы». По договору «Балтика» получила также право выкупа 25-летнего легионера. За свою прежнюю команду центральный защитник сборной Панамы сыграл 78 матчей, забил два мяча и сделал три голевые передачи. До сегодняшнего дня единственным трансфером калининградцев был выкуп после аренды голкипера Ивана Кукушкина из «Пари НН».

Аргентинец из ЦСКА будет играть в ОАЭ

ЦСКА в зимнее окно расторг контракт с Лионелем Верде, который был арендован у «Униона Санта-Фе». Однако молодой аргентинец не вернулся на родину. 21-летний полузащитник отправился в очередную аренду – в Эмираты. Его новой командой стал «Бани-Яс», занимающий последнее, 14 место в чемпионате ОАЭ. За московских армейцев Верде провёл всего четыре матча (по два в РПЛ и Кубке России) без результативных действий.

Колумбиец, отказавший «Зениту» ради Европы, ушёл из АПЛ спустя полгода

Джон Арьяс Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Ещё один любопытный трансфер – с участием игрока, запомнившегося ярким выступлением на клубном чемпионате мира. Полузащитник Джон Арьяс возвращается из «Вулверхэмптона» в Бразилию: англичане продали его «Палмейрасу» за € 25 млн. Летом клуб АПЛ приобрёл колумбийца у «Флуминенсе» за € 17 млн после КЧМ-2025. Однако в «Вулверхэмптоне» 28-летний новичок не оправдал надежд – в 26 матчах набрал всего лишь 2+1. Интересно, что ранее Арьяса пытался купить «Зенит», но Джон отказался от трансфера в Россию из-за желания играть в Европе.

Трансферные слухи дня

«Реал» хочет забрать звезду «Барселоны»

У президента «Реала» Флорентино Переса дерзкий план на трансферном рынке. Как сообщили журналист Сиро Лопес и сайт El Desmarque, босс «сливочных» намерен к 2027 году подписать молодую звезду «Барселоны» Педри. Согласно источникам, Перес хочет повторить историю, похожую на переход из каталонского клуба в мадридский Луиша Фигу. Отмечается, что в данном случае цель Переса – не усиление своей команды, а нанесение удара по конкуренту. Впрочем, у Педри есть действующий до лета 2030-го контракт с отступными в размере € 1 млрд. Так что «Реалу» придётся приложить большие усилия, чтобы убедить 23-летнего хавбека сменить команду и осуществить трансфер. В этом сезоне у Педри 2+8 в 25 матчах, сейчас он восстанавливается от травмы.

«Барселона» выкупит Рашфорда и может взять защитника «МЮ»

Лисандро Мартинес Фото: Carl Recine/Getty Images

Тем временем сама «Барселона» работает над более реальными для осуществления задачами на трансферном рынке. Как утверждает Diario Sport, каталонский клуб всё же решил выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рашфорда и заплатит прописанную в договоре сумму в размере € 30 млн. А по данным Caught Offside, «Барса» также нацелена на приобретение защитника «МЮ» Лисандро Мартинеса. Сумма сделки может составить около € 55 млн, хотя манкунианцы не горят желанием отпускать аргентинца. В этом сезоне у Мартинеса 14 матчей в АПЛ и Кубке Англии без результативных действий.

«Манчестер Юнайтед» нацелен на нескольких новичков

Сразу несколько новостей появилось и о целях «Манчестер Юнайтед». По информации TEAMtalk, английский клуб нашёл замену для Диогу Дало, который может уйти летом, в лице защитника Микаэля Кайоде. «Брентфорд» оценивает 21-летнего итальянца в £ 50 млн (€ 57,5 млн), а помимо «МЮ» этим игроком интересуется «Ньюкасл».

По данным журналиста Бена Джейкобса, манкунианцы также всерьёз рассматривают вопрос приобретения вингера Энтони Гордона. Сообщается, что 24-летний игрок «Ньюкасла» хотел бы получать больше времени на позиции центрфорварда. В нынешнем сезоне у Гордона 33 матча во всех турнирах, он набрал 10+4.

Ещё TEAMtalk поделился новостью о том, что «МЮ» следит за Илиманом Ндиайе из «Эвертона». Сенегалец – один из кандидатов на замену Рашфорду наряду с Гордоном и Яном Диоманде из «РБ Лейпциг». Тем не менее Ндиайе рассматривается пока как запасной вариант.

Одной строкой