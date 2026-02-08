Потери «Краснодара», неожиданный ход ЦСКА и новый капитан «Локо». Главное в РПЛ за неделю

Прошедшая неделя оказалась богатой на разного рода события, связанные с Мир Российской Премьер-Лигой. Несколько интересных трансферов, старт Winline Зимнего Кубка РПЛ, приятные новости для «Ростова» и «Крыльев Советов».

Трансферы и слухи

ЦСКА близок к трансферу Козлова

ЦСКА продолжает агрессивную работу на трансферном рынке. Армейцы уже обменяли Игоря Дивеева в «Зенит» на Лусиано Гонду, а затем приобрели капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Теперь красно-синие нацелились на молодого полузащитника «Краснодара» Данилу Козлова. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил «Чемпионату», что футболист уже проходит медосмотр перед трансфером. По нашим данным, московский клуб заплатит за 21-летнего игрока примерно € 1 млн.

В этом сезоне Козлов достаточно редко выходил на поле в матчах РПЛ. Он отыграл всего 10 встреч и провёл на поле в общей сложности 124 минуты. Результативных действий нет. А вот в Фонбет Кубке России всё гораздо веселее — пять голов и четыре результативных паса в восьми матчах. Интересно, как часто Козлов будет играть в ЦСКА, ведь там тоже достаточно серьёзная конкуренция в средней линии.

Эракович сменил «Зенит» на команду Станковича

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович проведёт остаток нынешнего сезона в «Црвене Звезде». Клуб из Белграда арендовал сербского футболиста. В договоре есть опция выкупа. К слову, сейчас пост главного тренера этой команды занимает Деян Станкович. Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». Он находился в системе этого клуба с 2010 по 2023 год. Защитник отметил, что Станкович повлиял на его возвращение в сербскую команду. «Деян с самого начала был за возвращение Эраковича, он его очень хорошо знает и продвинул в первую команду», — сказал спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела пресс-службе клуба.

Страхиня Эракович (в центре) Фото: Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»

Перрен покинул «Краснодар» спустя полгода после перехода

Гаэтан Перрен переходил в «Краснодар» в статусе лучшего ассистента Лиги 1. Чемпион России заплатил за трансфер француза € 5 млн, а эти деньги получил «Осер». Но Перрен не стал звездой РПЛ. Более того, он не всегда проходил в состав «Краснодара». Гаэтан провёл 12 матчей в чемпионате России, однако вышел в стартовом составе всего пять раз. В заключительный день зимнего окна в Европе Перрен укатил в «Лилль». «Краснодар» получил те же деньги, что и платил полгода назад.

Главный тренер российского клуба Мурад Мусаев подчеркнул, что чемпион России изначально не планировал трансфер. У Перрена возникли семейные обстоятельства, в результате чего он направил письмо в «Краснодар» и попросил отпустить его. Клуб пошёл навстречу игроку. По словам тренера, полузащитник был счастлив в России и хотел бороться за титулы. Гаэтан подписал контракт с «Лиллем» до лета 2028 года.

«Зенит» согласовал аренду Дурана

Нападающий Джон Дуран продолжит карьеру в «Зените». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, российский клуб согласовал с «Аль-Насром» аренду колумбийца до конца нынешнего сезона. Романо подчеркнул, что в договоре не предусмотрена опция выкупа. В первой половине сезоне 22-летний Дуран играл на правах аренды за «Фенербахче» (10 встреч в чемпионате Турции, три гола). Клуб из Стамбула расторг договор с «Аль-Насром», так что теперь Джон может переходить в «Зенит».

«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу Вахании

Чемпион России хотел бы переманить к себе защитника «Ростова» Илью Ваханию. «Краснодар» уже ведёт переговоры с донским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Вахания играет за «Ростов» с 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 22 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Ростовом» истекает летом 2028 года. Увидим ли мы защитника сборной России в составе «Краснодара»?

Илья Вахания в составе сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Другие трансферы

«Пари НН» объявил о подписании контракта с нападающим Матвеем Урванцевым. Форвард перешёл из «Челябинска». За уральский клуб провёл 22 матча, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Полузащитник «Ахмата» Магомед Якуев перешёл в команду «Уфа». Он провёл 83 встречи за грозненцев с сезона-2020/2021, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

«Балтика» объявила о переходе нападающего Дмитрия Никитина в «Сибирь» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Новосибирский клуб представляет Вторую лигу.

Фелиппе Кардосо продолжит карьеру в Саудовской Аравии. «Ахмат» договорился о трансфере форварда в клуб «Аль-Наджма».

Центральный защитник Имадеддин Аззи продолжит карьеру в Алжире. О переходе футболиста в «УСМ Алжир» официально объявила пресс-служба махачкалинского «Динамо».

«Пари НН» объявил об уходе нападающего Николоза Кутателадзе и защитника Кирилла Глущенкова. Футболисты покидают нижегородский клуб, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

Махачкалинское «Динамо» подписало долгосрочный контракт с 19-летним правым атакующим полузащитником. Дайя Эддин Мешид будет выступать под 55-м номером. Ранее он играл за «УСМ Алжир».

«ПФК «Арсенал» и ФК «Оренбург» пришли к соглашению об аренде полузащитника до конца сезона-2025/2026 с приоритетным правом выкупа.

Полузащитник Тигран Аванесян перешёл из тульского «Арсенала» в «Оренбург» на правах аренды. У клуба РПЛ есть приоритетное право выкупа.

«Балтика» арендовала до конца сезона панамского защитника Эдуардо Андерсона у «Альянсы». У российского клуба есть право выкупа прав на игрока.

Матчи клубов РПЛ

Зимний Кубок РПЛ

3 февраля в ОАЭ стартовал Зимний Кубок РПЛ. Каждая из четырёх команд уже отыграла по два матча. На первом месте в таблице пока находится «Краснодар», на последнем — московское «Динамо». Заключительные встречи турнира состоятся 10 февраля.

Другие матчи

Другие новости

Самошников вернулся в расположение «Спартака»

Защитник Илья Самошников покинул расположение «Спартака» в ОАЭ в конце января. Это было связано с медицинскими причинами. Журналист Грант Гетадарян сообщил, что у игрока есть депрессия в связи с трагедией в личной жизни. Правда, агент футболиста опроверг эту информацию. 3 февраля руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Самошников вернулся в расположение команды в установленный срок. Илья продолжает подготовку ко второй части сезона вместе с командой.

«Локомотив» выбрал нового капитана

Поскольку Дмитрий Баринов покинул «Локомотив» во время зимнего перерыва в РПЛ, клубу нужно было выбрать нового капитана. Игроки красно-зелёных сделали выбор в пользу вратаря Антона Митрюшкина. 29-летний голкипер оказался в «Локомотиве» в 2024 году и со временем занял место в основе, выиграв конкуренцию у Ильи Лантратова. Алексей Батраков и Сесар Монтес — вице-капитаны «Локомотива». Кстати, пресс-служба «Локомотива» обыграла выборы нового капитана в стиле реалити-шоу.

Антон Митрюшкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Новичок ЦСКА Гонду сменил игровой номер

Лусиано Гонду перешёл в ЦСКА из «Зенита» в зимнее трансферное окно. Изначально аргентинец выбрал себе 32-й игровой номер, но на этой неделе поменял решение. Теперь на его спине красуется «девятка». В первой части сезона под этим номером играл нападающий Алеррандро, которого зимой отправили в «Интернасьонал». Гонду уже забил парочку мячей в составе ЦСКА, пусть и не в официальных матчах.

«Спартак» продлил контракт с Денисовым

Защитник Даниил Денисов подписал новый контракт с красно-белыми. Теперь он рассчитан до 2030 года. Даниил находится в системе московского клуба с 2019-го. С того момента он провёл почти полторы сотни встреч и стал победителем Кубка России. «Продление контракта с Даниилом — важное событие для клуба, — заявил пресс-службе «Спартака» спортивный директор Фрэнсис Кахигао. — Ведь это игрок, который прошёл вертикаль «Спартака», играл за молодёжку и вторую команду. Он уже получил богатый опыт, при этом по-прежнему молод и точно способен выйти на ещё более высокий уровень».

«Крылья Советов» погасили долги на сумму почти 1,1 млрд рублей

Самарский клуб рассчитался по долгам перед компанией «РТ-Капитал». Общая сумма составила почти 1,1 млрд рублей. «Крылья» нашли средства благодаря внебюджетной поддержке и собственным финансам. Клуб занимал деньги ещё в 2011 году, однако не выполнил обязательства по погашению долга в течение 10 лет. Теперь «Крылья» продолжают работу в плановом режиме. Председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев подчеркнул, что для выплаты последней части долга пришлось взять кредит в банке, который рассчитан на один год.

ФИФА и РФС сняли трансферный бан с «Ростова»

С «Ростова» сняли международный трансферный бан. Ограничения действовали с 14 января. Бан наложили из-за долга «Ростова» перед «Пеньяролем» за трансфер полузащитника Родриго Саравии. Через пару дней РФС также снял с клуба запрет на регистрацию новичков. Это связано с тем, что «Ростов» исполнил решение палаты РФС по разрешению споров. Санкции наложили из-за задолженности клуба перед «Зенитом» по трансферу защитника Александра Тарасова. Теперь у «Ростова» нет никаких ограничений.