Футбол

Локомотив — Елимай — 2:0, обзор товарищеского матча, видео голов: Карпукас, Воробьёв, 8 февраля 2026

«Локо» опять победил. Но потерял защитника
Дмитрий Зимин
Отчёт «Локомотив» — «Елимай» — 2:0
Команда провела два матч за день и потеряла Ненахова. Надолго ли?

«Локомотив» закончил с экспериментами. Вы могли пропустить, но несколько дней назад команда провела с «Уралом» аж три тайма. Идея была проста: тренерский штаб хотел дать условным двум составам сыграть примерно по 65 минут. Всё прошло как надо. Хоть и болельщикам наверняка было тяжеловато наблюдать за подобным спаррингом. Теперь же всё по-другому: в один день «Локо» провёл сразу две встречи. Такой ход уже легко объяснялся. Очевидно, Михаил Галактионов считает, что бо́льшая часть игроков готова получить нагрузку уже полных матчей и провести на поле по 90 минут. Собственно, он оказался прав.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 февраля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Урарту
Ереван, Армения
0:1 Агасарян – 26'     1:1 Салтыков – 62'     1:2 Калукян – 67'     2:2 Чевардин – 88'     3:2 Салтыков – 90'    
Удаления: Тимофеев – 61' / нет

В первой встрече «Локо» играл с армянским «Урарту». Там вышел формально второй состав, усиленный Лукасом Верой, Сергеем Пиняевым и Николаем Комличенко – футболистами, которые будут рядом с основой. До 88-й минуты команда уступала, хоть и поражений на этих сборах ещё не было. Но потом – суперкамбэк с голами от Чевардина и Салтыкова. В итоге всё закончилось победой. На второй матч с казахстанским «Елимаем» уже вышла основа. Однако и просто им всё равно не было.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 февраля 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Елимай
Семей, Казахстан
1:0 Морозов – 35'     2:0 Воробьёв – 45'    

По составу отмечаем возвращение в старт Батракова и Пруцева. Они пропускали матч с «Уралом» из-за микроповреждений. Но обошлось. Также важно присутствие Бакаева. Его трудно назвать безусловно основным игроком команды. Однако, возможно, Галактионов либо изучает сочетания, либо проводит эксперименты. В основном всё без сюрпризов. «Елимай», к слову, не самый слабый соперник. Не так давно в товарищеской встрече они пободались с «Краснодаром», уступив с минимальным счётом 1:2.

Самое неприятное, что случилось в первые 15 минут матча – травма Ненахова. Максим столкнулся с соперником в середине поля и рухнул на газон. Потом попытался вернуться, но не смог. Подменять защитника вышел Годяев. На поле же в этот период ничего интересного не происходило. Мяч контролировал «Локо», однако игроки «Елимая» грамотно перемещались и не оставляли свободных зон. Да, Батраков старался искать необычные ходы за счёт длинных передач, однако не всегда они завершались удачно.

Но «Локомотив» не сбавлял давление. И было понятно, что рано или поздно это приведёт к ошибке у соперника. В первый раз удалось ей воспользоваться на 35-й минуте: казахстанцы не успели подготовиться к розыгрышу углового, пропустили передачу от Батракова на Карпукаса, который аккуратно забросил мяч в штрафную. Морозову оставалось только подставить голову.

«Локо» явно вдохновился этим моментом и полетел забивать второй. Через пару минут праздновать уже бежал Монтес, однако его гол отменили. Вообще, мяч и так летел в ворота после удара Батракова, но защитник решил помочь и добить уже с ленточки. Судьи зафиксировали офсайд. Будь это официальный матч, к игроку точно возникло бы много вопросов. Однако второй мяч до перерыва москвичи всё-таки забили. Всё тот же Батраков пролетел по флангу и отпасовал в сторону Воробьёва. Тому оставалось только замкнуть.

Было видно, что в последние 10-15 минут тайма «Елимай» подсел физически. Так что перед второй половиной за них было боязно. Однако разгрома не случилось. Во многом из-за того, что сами локомотивцы уже не включали скорости конца первого тайма. Было видно, что проводить 90 минут большинству ещё тяжеловато. Поэтому во втором тайме они могли как пропустить (в паре эпизодов здорово сыграл Митрюшкин), так и забить. Однако мяч после ударов Пруцева и Руденко летел куда угодно, но не в створ.

У «Локо» уже пятая победа на сборах при одной ничьей. А следующий матч команда проведёт с «Пюником» 14 февраля.

Трансферы недели, которые вы могли пропустить:
Потери «Краснодара», неожиданный ход ЦСКА и новый капитан «Локо». Главное в РПЛ за неделю
