«Краснодар» удивляет работой на рынке. Но когда будут новички?

Последние полтора года жизни «Краснодара» показали: на рынке клуб ведёт себя осторожно. Особенно зимой, когда трансферная работа предельно аскетична. Вспомним события годичной давности. Медиа и инфлюэнсеры безостановочно продвигали тезис: для борьбы за титул команде Мурада Мусаева критически требуется усиление. Ведь тогда конкуренты вовсю работали, а вот на тот момент лидер чемпионата только наблюдал. Хоть главный тренер периодически и вбрасывал тезис о необходимости усилить одну-две позиции. Но в итоге клуб только потерял, отпустив уже после первых нескольких матчей Кевина Кастаньо.

Казалось, в этом сезоне стабильность сохранится. И трансферная кампания будет выглядеть примерно так: по максимуму сохранить имеющийся состав, а по возможности — укрепить обойму. С прицелом на перспективу. Ведь даже Мусаев в интервью «Okko Спорт» подчеркнул: предсказуемость и стабильность во всей работе клуба — то, что выделяет «Краснодар» на фоне других.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Я против ротации, если команда показывает хорошую игру. Состав «Краснодара» — самый предсказуемый в РПЛ. Если есть качество, я стараюсь его не менять, особенно это касается центральных защитников, фланговых игроков обороны и опорных полузащитников. Я в целом стараюсь быть консервативным, потому что для меня очень важна сыгранность. Я вижу, что эта команда может прогрессировать именно за счёт её роста. Всё то, что мы требуем, улучшается день за днём. В чемпионате я не сторонник ротации, а вот в Кубке — наоборот. Если вижу, что ребята, которые не попадают в основной состав, мотивированны, стараюсь давать им шанс. Так было, например, с Козловым — он много забил, отдал немало голевых передач. Если вы цените свой шанс — играйте».

Однако на деле ситуация совсем другая. Клуб уже продал двух игроков, которые были если не в основе, то максимально приближены к ней. Причём футболистов статусных: Гаэтан Перрен — самый дорогой новичок лета и лучший ассистент французской лиги в прошлом сезоне, а Данила Козлов точно входит в топ-5 талантов 2005 года рождения. Причём он не просто живёт в этой роли, но и приносит пользу. Девять результативных действий в Кубке России — пока лучший результат сезона.

В уходе Перрена было мало удивительного. Слухи об этом шли ещё с декабря. А ряд французских медиа сообщили о большой решимости игрока вернуться во Францию. Официальная причина — недовольство своим статусом. Когда едешь из Лиги 1 в Россию, то, очевидно, ожидаешь роль игрока основы. Перрен этого не получил даже близко. Сам Мусаев подчёркивал: будет готов — будет играть. И не хотел его ухода. Опять же, ради сохранения той самой предсказуемости. Но в итоге француз прислал письмо в клуб, сослался на семейные обстоятельства и запросил трансфер. «Лилль» быстро договорился с «Краснодаром». Так что эта история — скорее форс-мажор.

Гаэтан Перрен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот сюжет с Данилой Козловым объяснить куда сложнее. У полузащитника 10 матчей в РПЛ, его ассоциируют с футболистом, который всегда готов помочь со скамейки. Плюс у него есть паспорт, который со следующего сезона будет ещё больше в цене. Но клуб не просто отпустил его, а ещё и к прямому конкуренту — в ЦСКА. Видимо, всё это сделано ради одного — доступа к другому игроку. Однако об этом чуть позже.

Раз у «Краснодара» минус два важных игрока ротации, то самое время поговорить о замене. И вспомнить ещё одну цитату Мусаева: «Я не могу назвать позиции под возможное усиление. Если кто-то придёт — кто-то должен уйти. Если назову позицию, будет некрасиво по отношению к футболисту. У нас есть состав из 20 человек, и любой трансфер «на вход» будет означать уход другого игрока. Я хотел бы, чтобы один-два трансфера произошли, и это должны быть игроки, которые бы нас усилили либо на лето могли быть основными».

Соответственно, стоит ждать минимум два усиления? Пока всё к этому идёт. Первый кандидат — Илья Вахания. Именно его фамилия упоминалась в контексте сделки по Козлову. Всё дело в том, что у игроков один представитель. Поэтому и предполагается, что уход полузащитника в ЦСКА открывает окно возможностей для покупки защитника. «Чемпионат» первым сообщил об активизировавшихся переговорах между «Краснодаром» и «Ростовом». А Иван Карпов добавляет, что сумма сделки может составить около 300-350 млн рублей.

Илья Вахания Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ещё один потенциальный новичок — Хуан Боселли. В конце января в «Пари НН» сообщили, что «Краснодар» вышел из переговоров. А 7 февраля, видимо, вернулся. Карпов сообщил, что действующие чемпионы прислали новое предложение на 60 млн рублей плюс 15 млн в качестве возможных бонусов — при том, что «Нижний» хочет около 100 млн рублей. А ещё «Краснодар» якобы готов дать игроку солидную зарплату — около 8,5 млн рублей в месяц и бонусы в 200 млн. По последней информации от Карпова, трансфер наконец согласован. При этом всё проходит на фоне слухов, что сам уругваец уже договорился о летнем переходе в аргентинский «Индепендьенте». Однако всегда всё может измениться.

Если «Краснодар» в итоге подпишет двух игроков, то состав точно не станет слабее, а скорее — вариативнее. Но пока всё на этапе переговоров.